Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğiz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğiz

29.11.2021 12:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğizCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Bugüne kadar nasıl sırt sırta vererek nice badireyi aştıysak inşallah bugünkü sıkıntılarımızın da üstesinden hep birlikte geleceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Bugüne kadar nasıl sırt sırta vererek nice badireyi aştıysak inşallah bugünkü sıkıntılarımızın da üstesinden hep birlikte geleceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sinop Ayancık Terminal Köprüsü'nün Açılış Töreni'ne gönderdiği video mesajda, ağustos ayında meydana gelen selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.  Erdoğan, bu yıl dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi Türkiye'de de yıkımlara, can ve mal kayıplarına yol açan afetler meydana geldiğini hatırlatarak, "Bir taraftan koronavirüs salgınıyla mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da sel, deprem ve yangın felaketleriyle mücadele ettik. Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok daha etkin bir şekilde insanımızın imdadına koştuk. Tüm imkanlarımız ve kurumlarımızla felaketin ilk anından itibaren afetzede kardeşlerimizin yanında olduk. Yaraların sarılması, zararların tazmini ve afet bölgelerinin yeniden ayağa kaldırılması için gereken her türlü çabayı gösterdik" dedi.

'SÖZÜMÜZÜ GERÇEKLEŞTİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ'Erdoğan, sel felaketinden sonra yaptıkları ziyaretlerde millete yıkılanın yerine daha güzelini, çok daha sağlamını yapacaklarına dair söz verdiklerini anımsatarak, "İşte bugün Sinop'ta bu sözümüzü gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Hatırlayacağınız üzere, 11 Ağutos'ta yaşanan selde ilimizdeki 564 kilometre uzunluğundaki yol ağımızın 54 kilometresinde hasar oluşmuştu. Ayancık- Türkeli arasındaki İkisu köprüsü ile Ayancık şehir merkezinde bulunan Terminal ve Şevki Şentürk köprüleri de yıkılmıştı. Bu tablo karşısında yol açma ve teressübat temizleme çalışmaları için hemen 195 adet iş makinesi ve 219 personeli  bölgeye sevk ettik. Geçici köprüler yapmak suretiyle tüm güzergahlarda oluşan tahribatları gidererek ilimiz genelinde güvenli oluşum yapılabilmesini sağladık. Ardından İkisu-Ayancık arası, Türkeli-Ayancık arası, Yenikonak- Erfelek arası, Ayancık-Yenikonak arası kesimlerinde oluşan sel hasarlarının giderilmesi için yapım ihalelerini gerçekleştirerek çalışmaları başlattık. 4 açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki terminal köprüsünü 80 gün gibi rekor sürede tamamlayarak bugün açılışa hazır hale getirdik. Selde yıkılan diğer 2 köprümüzün inşasını da inşallah sırasıyla aralık ve mart aylarında bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.'HÜKUMETİNİZE VE DEVLETİNİZE GÜVENİN'

Erdoğan, diğer projelerle ile ilgili süreçleri de yakından takip ettiklerini belirterek, "Son 19 yılda millete verdiği tüm sözleri tutan bir kadro olarak inşallah bundan sonra da insanımıza mahcup olmayacağız. Başkaları ülkenin felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken biz Sinop'la beraber 81 vilayetimizin tamamı için çalışmayı sürdüreceğiz. Sizlerden felaket tellallarına kulak asmadan, hükumetinize ve devletinize güvenmeye devam etmenizi istiyorum. Bugüne kadar nasıl sırt sırta vererek nice badireyi aştıysak inşallah bugünkü sıkıntılarımızın da üstesinden hep birlikte geleceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Rabbim bizleri her türlü beladan, musibetten, felaketten korusun diyorum" ifadesini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Açılış Töreni, Ayancık, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğiz - Son Dakika


Son Dakika

Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı 12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! 11:56 Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşları içinde hastaneye kaldırıldı 10:45 Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşları içinde hastaneye kaldırıldı
Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü 10:37 Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde 10:08 Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! 09:20 Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı!
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu 08:48 MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! 08:32 MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!

Son Dakika Haberleri
12:28 MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor
12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı
12:12 Kadın yolcu ile taksicinin para tartışması!
12:06 Sıfır otomobile bir ayda üçüncü zam geldi, fırsatçılar harekete geçti!
12:03 Dede ile torun arasındaki para kavgası kanlı bitti!
11:56 Sezai Temelli'den üniversite öğrencilerine "Öcalan'ın tezlerini mutlaka okumalısınız" dedi!
11:55 Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!
11:55 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
11:53 Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!
11:46 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı         
12:01
Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!         
11:54
Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun         
10:40
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar         
09:06
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti         
08:00
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı         
23:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti         
22:47
Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak         
22:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 12:48:14. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğiz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement