Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti
12.10.2020 16:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Vahdettin Köşkü'nde Kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'u Vahdettin
Köşkü'nde Kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.
- İstanbul
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