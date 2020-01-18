DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler güvenlik kamerasında

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, karnelerini aldıktan sonra ortadan kaybolan Melike Baturalp (14) ile kardeşi Bünyamin Baturalp'i (11) arama çalışmaları sürüyor. Kardeşlerin iki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Abdalağa Mahallesi'nde yaşayan Baturalp Ailesi'nin 8'inci sınıf öğrencisi kızları Melike ile 5'inci sınıf öğrencisi oğulları Bünyamin Baturalp dün sabah eğitim gördükleri Yunus Emre Ortaokulu'nda karnelerini aldı. Daha sonra okuldan ayrılan kardeşler, eve dönmedi. Kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile, sonuç alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Öncelikle okul ile ev arasındaki güzergahta bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. Kardeşlerin, dün saat 10.11 sıralarında, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 4'üncü kilometresindeki bir akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarında görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine polis, araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Baturalp kardeşlere ait en son görüntü ise Siverek-Şanlıurfa karayolunun 7'nci kilometresindeki, Siverek Devlet Hastanesi bahçesinde elde edildi.

SAZLIKLAR DA ARANIYOR

Siverek-Şanlıurfa Karayolu üzeri ile çevresinde aramalarını sürdüren polise, çocukların ailesi ve yakınları da destek veriyor. Yağış nedeniyle balçığa dönen arazi ile sazlıklarda yapılan aramalara rağmen kardeşlerin izine henüz rastlanılamadı.

YAKINLARI TAKVİYE EKİP İSTİYOR

Amca Abdullah Baturalp, Medine ve Bünyamin'i, kaybolduklarını anladıkları andan itibaren aradıklarını belirterek, "Yeğenlerim dün sabah karnelerini aldılar ancak eve dönmediler. Biraz bekledik daha sonra aramaya başladık. Polise de bildirdik. Henüz bir haber yok. En son hastane bahçesinde görüldükleri için bu bölgede arıyoruz. AFAD ve kurtarma ekibi istiyoruz. Tek isteğimiz bir an önce yeğenlerimin bulunmasıö dedi.

ANNE-BABA HİLVAN'DA ARIYOR

Öte yandan kayıp kardeşlerin boyacı ustası olan babası İbrahim Baturalp ile annesi Mülkiye Batulap'in çocukların kaybolduğu güzergaha en yakın noktada olan Hilvan ilçesine giderek, arama çalışması yaptıkları öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER: Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa),

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Karla oynarken vücutlarında yanık oluşan 2 çocuğa doku nakli yapılacak

AFYONKARAHİSAR'da okul bahçesinde kar topu oynarken, vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 9 çocuktan halen hastanede tedavi altında tutulan 2 çocuğa, plastik cerrahi ameliyatı yapılacak. Ameliyatta, çocukların kendi vücutlarından alınacak dokular, yanık olan bölegelere nakledilecek.

10 Ocak günü Afyonkarahisar il merkezi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'nun ortak kullanımında olan bahçede kar topu oynayan ilkokul 1'inci ve 2'nci sınıf öğrencisi 9 çocuğun vücutlarında, kaşıntıyla birlikte yanıklar oluştu. Aileleri tarafından çeşitli hastanelere götürülen öğrencilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 2 çocuğun tedavisi ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde (AFSÜ) sürüyor.

İKİ AYRI TEST YAPILDI

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, olayın ardından il sağlık müdürü, il milli eğitim müdürü ve il emniyet müdürüyle acil toplantı yaparak, incelemelerin titizlikle yapılması talimatını verdi. Valilik ayrıca adli ve idari soruşturma başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü de öğrencilerin vücutlarındaki yanıklardan patolojik örnekler alıp, yanığa neden olan maddenin tespiti için laboratuvar incelemesi başlattı. Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ise olayın yaşandığı 10 Ocak günü okul bahçesi ile bina içinde, KBRN cihazıyla yanığa yol açan maddenin kimyasal ya da radyolojik bir madde olup olmadığının belirlenmesi için 2 ayrı test yaptı. Yapılan testlerde kimyasal ve radyolojik maddeye rastlanmadı.

HİZMETLİYE EL ARABASIYLA TUZ BIRAKILDI

Afyonkarahisar Belediyesi de yaptığı açıklamada, okul idaresi bilgisi dahilinde en son 8 Ocak'ta okul bahçesinde kar temizleme çalışması yapıldığını, bu çalışmanın kepçe ve kürekle gerçekleştirildiğini, tuzlama, solüsyon ve kumlama çalışması yapılmadığını ve okul idaresinin bilgisi dahilinde hizmetli personele 1 el arabası tuz bırakıldığını bildirdi.

ÖRNEKLER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Araştırmalar sürerken, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, kendi ekipleri tarafından alınan numuneler ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince alınan örnekleri incelenmek üzere Ankara'ya gönderdi. Numuneler ve örnekler, Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'nde incelenecek.

ÇOCUKLARA CERRAHİ MÜDAHALE YAPILACAK

AFSÜ Hastanesi'nde tedavisi süren 2 çocuğa, plastik cerrahi ameliyatı yapılacağı bildirildi. Birinin kalça, diğerinin ayak bileklerinde ciddi yanıklar bulunan çocukların önümüzdeki hafta ameliyat edileceği öğrenildi. Ameliyatla, çocukların kendi vücutlarından alınan dokular, yanık olan bölgelere nakledilecek.

Öte yandan 2 çocuğun, hastanede olmaktan sıkıldıkları, ailelerinin soğuk nedeniyle dışarı çıkmalarına izin vermediği öğrenildi. Ayrıca ailelerin, Ankara'dan gelecek rapor doğrultusunda hukuki mücadele başlatacakları ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-ARŞİV görüntülerle

HABER: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Koruyucu aileye verilen oğlunun beyin ölümü gerçekleşti, suç duyurusunda bulundu

İZMİR'in Konak ilçesinde baba şiddetine maruz kaldığı gerekçesiyle anneleri Ayşe Ç. (28) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne verilen iki kardeşten Güngör Burak Ç. (2,5), korucuyu ailenin evinde iddiaya göre kanepeden düştü. Tedaviye alındığı hastanede Güngör Burak Ç.'nin beyin ölümü gerçekleşirken, Ayşe Ç., çocuklarının kendisinden habersiz koruyucu aileye verildiğini öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Konak ilçesi Gültepe semti Yavuzselim Mahallesi'nde oturan ev kadını Ayşe Ç., yaklaşık 3 yıl boyunca evli kaldığı Ferdi Ç.'den 2009 yılında ayrıldı. Boşanma davası açan, ancak eşinin direnmesi nedeniyle boşanamadığını söyleyen Ayşe Ç., 2012 yılında Ömer A. ile imam nikahıyla evlendi. Ayşe Ç. ve Ömer A.'nın Almina (6), Güngör Burak (2,5) ve Emir Ayaz (1,5) adını verdikleri 3 çocuğu oldu. Çocuklar, anneleri Ayşe Ç.'nin soyadını aldı.

Ömer A. hem Ayşe Ç.'ye, hem de çocuklarına şiddet uygulamaya başladı. Şiddetin boyutu her geçen gün arttı. Şiddet nedeniyle Almina Ç. karaciğerine darbe aldı ve küçük kız 3 ay hastanede kaldı. Ayşe Ç., olayın ardından Ömer A.'nın hapis cezası aldığını ve ayrıldıklarını söyledi.

'ÇOCUĞUMU BENDEN HABERSİZ KORUYUCU AİLEYE VERMİŞLER'

Ayşe Ç., tacize uğradığı kişiyi bıçakladığı için kendisinin de 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığını, cezasını çekmek için Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitmeden önce çocukları Almina ile Güngör Burak'ı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne verdiğini belirtti. Şu anda cezaevinden izinli çıktığını, 19 Ocak'ta hapse döneceğini açıklayan Ayşe Ç., Almina ve Güngör Burak'ın, kendilerinin izni olmadan koruyucu aileye verildiğini öne sürdü. Ayşe Ç., "Muğla E Tipi Cezaevi'nde yatarken, kızım ve oğlumun bana getirilmesi için dilekçe verdim ama ret cevabı geldi. Çocuklarımı bana getirmediler. Cezaevinden çıktım, yanlarına gidemedim. Babamı yeni kaybetmiştim, psikolojim bozuktu. Hiçbir şekilde bana bir belge gönderilmeden, Haziran ayında benim çocuğumu benden habersiz koruyucu aileye vermişler. Oğlum, 4 Ocak saat 11.45'te Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıyor. Bilinci kapalı, kolu kırık bir şekilde getiriliyor. İç kanamadan dolayı beyin ölümünün gerçekleştiği bize söylendi" dedi.

İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün kendilerine ilk önce Güngör Burak'ın oyun odasında düştüğünü söylediklerini, ardından koruyucu aileye verildiğini ve burada kanepeden düştüğünün anlatıldığını belirten Ayşe Ç., "Oğlum koltuktan düşme ile bu hale gelemez. 2,5 yaşındaki bir çocuğun kolu kırık, omuzlarında morluklar var, elleri ve dizlerinde morluklar var. Kafası şiş. İç kanama geçirecek kadar nasıl bir koltukmuş? Herkesin evinde koltuk var, nasıl bir koltuk o?" dedi.

'EVLATLIK EDİNMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDULAR'

Babası Güngör S.'nin hayatını kaybetmeden önce annesi Melahat S. ile birlikte, torunlarını evlatlık edinmek için başvuruda bulunduklarını anlatan Ayşe Ç., "Annem evlatlık edinmek için başvuru yaptı. Babam emekliydi ve durumumuz iyiydi. Kurumdan geldiler, incelemelerini yaptılar. Bize, sıraya aldıklarını söylediler. Onay beklediklerini söylediler" dedi.

Ayşe Ç, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise konuya dair bir açıklama yapmadı.

Öte yandan, hastane yönetiminin beyin ölümü gerçekleşen Güngör Burak Ç.'nin organlarının bağışlanması için aileyi ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ailenin evinden görüntü

Oğlunun kıyafetlerini koklarken, resimlerine bakarken görüntü

Ayşe Çevik'ten görüntü

Güngör Burak Çevik'in videosu

Ayşe Çevik ile röp.

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN/İZMİR,

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Burdur Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın

BURDUR Gölü kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Burdur Gölü'nün Çendik köyü Esenevler mevkisinin alt kısmındaki sazlık alanda saat 23.00 sıralarında üç ayrı noktada aynı anda yangın çıktı. Yangınları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle jandarma sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

3 itfaiye aracı ve 12 personelle yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Jandarma çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan sazlık alan (vatandaş cep tel)

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Doğu'da nehir ve göller dondu, araçlar çalışmadı

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde sıfırın altında 29 dereceye ulaşan soğuk hava nedeniyle nehir ve göller dondu. Yakıt depoları donan araçlar, yakılan ateş ve pürmüzlerle çalıştırıldı.

Doğu Anadolu'da Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı bilgilere göre Doğu Anadolu'nun en soğuk yerleşim birimi, eksi 29 derece ile Ardahan Göle ölçüldü. Göle'yi, sırasıyla hepsi de sıfırın altında 28.3 derece ile Erzurum Aşkale, 28 derece ile Tekman ve 27.6 derece ile Kars Selim izledi. Yapılan ölçümlere göre gece Doğu'da en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

Ardahan merkez -18.9, Göle -29, Hanak -22.9, Çıldır -22.3, Ağrı merkez -23.9, Eleşkirt -23.7, Patnos -23.5, Taşlıcay -27, Erzincan merkez -8.9, Otlukbeli -20. Erzurum merkez -17.2 Aşkale -28.3, Karayazı -22.2, Tekman -28, Iğdır merkez -9.1, Aralık -11.5, Karakoyunlu -8.9, Tuzluca -10, Kars merkez -24.9, Arpaçay -20.6, Sarıkamış -20.6, Selim -27.6, Susuz -22.7, Muş merkez -8.0, Malazgirt -14.3, Varto -12.1.

ŞADIRVAN VE GÖLETLER BUZ KESTİ

Kent merkezinde en düşük hava sıcaklığının -17.2 olarak ölçüldüğü Erzurum'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Erzurum- Erzincan karayolu ve çevre yolunda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sibirya soğukları sebebiyle Atlama kulelerinde suni kar yapma için kullanılan gölet dondu. Merkez Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Camii'nin bahçesindeki şadırvanı buz kaplarken, soğuktan korunmak isteyen güvercinlerin Yakutiye Medresesi'nin kubbesine sığındıkları görüldü.

MURAT NEHRİ'Nİ BUZ KAPLADI

Bölgede soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da TIR'ların yakıtları dondu. Sürücüler, sabah saatlerinde araçların yakıt depolarını sıcak su ve ateş yakarak ısıtmaya çalıştı. Murat Nehri'nin buz kapladığı kentte donan araçlar trafiği olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar ise araçlarını soğuktan battaniye naylon branda sararak korumaya çalıştı.

ARAÇLARIN MOTOR VE YAKIT DEPOLARI DONDU

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18.9 dereceye düşmesiyle birlikte akarsular buz tuttu, araçların motor ve yakıt depoları dondu. Vatandaşlar, donan araçlarını pürümüz ile ısıtarak çalıstırabildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ERZURUM

-Sisli hava

-Minare kubbesine sığınan kuşlar

-Buz tutan şadırvan

-Donan gölet

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

ARDAHNAN

-Buz tutan Kura nehri

-Buzda yiyecek arayan güvercinler

-Donan kamyonu pürümüzle ısıtan vatandaş

-Vatandaşlarla röp

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN,

AĞRI

-Şehir merkezinden görüntü

-Trafikte donan araç

-Yakıt depoları donan TIR'lara sıcak su dökülmesi

-TIR'ların altında ateş yakılması

Haber-Kamera: Servet ARSLAN/ AĞRI,

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Adıyaman'da aç kalan tilki mermer ocağına indi

ADIYAMAN'da, aç kalan tilki mermer ocağına indi, çalışanların verdiği ekmeği yedi.

Yoğun kar yağışının olduğu Adıyaman- Çelikhan karayolunun 25'nci kilometresinde aç kalan bir tilki mermer ocağına indi. Tilkiyi gören çalışanlar tilkiye ekmek vererek besledi. Karnını doyuran tilki tekrar doğaya döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mermer ocağı

Şantiyeye gelen tilki

Şantiye görevlileri tilkiye ekmek atması

Tilki ekmeği yemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

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Silifke'de öğrencilerin kar keyfi

MERSİN'in Silifke ilçesinde yarı yıl tatili nedeniyle karnelerini alan öğrenciler, Silifke Belediyesi tarafından kamyonla getirilen kar ile eğlenceli anlar yaşadı.

Silifke Anıt Meydanı'na getirilen karların üzerinde yüzlerce çocuğun aileleriyle bir araya gelip doyasıya kartopu oynadılar. Ardından bazı vatandaşlar karlı pekmez yemenin tadını çıkartırken bazıları ise sucuk ekmeği tercih etti. Çocukların aralarına alarak kartopu oynadığı Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok, çocukluğuna döndüğünü yaklaşık 30 yıldır kartopu oynamadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Belediye başkanının çocuklarla kar topu oynaması

Başkan ile röp.

Çocuklar ile röp.

Kar topu oynayanlardan genel ve detay

Sucuk ekmek dağıtımı

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE,(Mersin),

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HDP önündeki eylemde 138'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 72 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 138'inci günde de sürdürüyor. 2012 yılında lise 1'inci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızı Şerima Sancar için 15 Ocak günü Van'dan gelerek oturma eylemine katılan Nazlı Sancar, "Kızımı zorla dağa kaçırdılar. Okul okuyordu, hayalleri vardı. Kızım çok başarılıydı" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evladına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 72 aile, HDP önündeki evlat nöbetini 138'inci günde de sürdürüyor.

'KIZIM AVUKAT OLMAK İSTİYORDU'

2012 yılında lise 1'inci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızı Şerima Sancar için 15 Ocak günü, Van'dan gelerek oturma eylemine katılan Nazlı Sancar, kızından 8 yıldır haber alamadığını söyledi. Kızının avukat olma hayali olduğunu ifade eden Sancar, "8 yıldır kızım kayıp. Zorla dağa kaçırdılar. Okul okuyordu, hayalleri vardı. Kızım çok başarılıydı. Kızımı o elbiseleri giymeye layık görmüyorum. Kızım avukat olmak istiyordu. Bu soğukta, kar da yağsa, taş da yağsa ne olursa olsun biz evlatlarımız için buradayız. Kızım için canımı feda ederim. Murat Karayılan'dan, terör örgütü PKK'dan, HDP'den kızımı istiyorum. Yeter artık. Benim kızımı bırakın. O daha çok küçük. Bu kadar küçük çocuklardan ne istiyorsunuz?" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binasından görüntü

Oturma eylemindeki aileler

Nazlı Sancar'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Down sendromlu Ferhat, engelini resim yaparak aşıyor

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yaşayan down sendromlu Ferhat Ateş(15) resim merakıyla hayata tutundu. Resim yaparak engelini aşan Ferhat, hayallerini eline aldığı fırçayla tuvallere yansıtıyor.

İmranlı ilçesi Altınca köyünde yaşayan Ergin ve Şahhanım Ateş çiftinin 3 çocuğundan birisi olan Ferhat Ateş, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Okul çağı geldiğinde taşımalı eğitimle İmranlı ilçe merkezinde okuyan Ateş, daha sonra İmranlı Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne geçti. Burada okul müdürü Erkan Ovalı, resim öğretmeni Sedat Çalışkan ile özel eğitim öğretmeni Mehmet Çoban, Ateş'in resim çizmeye karşı yeteneği olduğunu keşfetti. Ferhat, eğitimcilerin de desteğiyle bu eğitim yılının başından itibaren 15 resim çizdi. Engelini resim yaparak aşan Ateş, okuldaki gününün büyük bir bölümünü resim atölyesinde geçiriyor. Kendi iç dünyasını eline aldığı fırçayla tuvale aktaran Ateş, her yeni resim çizmeye başladığında da büyük heyecan duyuyor. Ateş, çizdiği resimler sayesinde yeniden hayata tutunuyor.

'YAŞAMA SEVİNCİ İKİ KAT DAHA ARTTI'

Ferhat'ın çizdiği resimlerle hayata iki kat bağlandığını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan, "Sivas Valiliği himayelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün tüm ilde başlatmış olduğu 'Sanat Sivas' projesi kapsamında biz de ilçemizde çalışmalarımızı yürüttük. Proje kapsamında birçok öğrencimiz faydalandı. Birçok öğrencimizin yeteneğini keşfettik. Bunun en güzel meyvesi de Ferhat oldu. Güzel sanatlar öğretmenimiz ve özel eğitim öğretmenimiz Ferhat'ın bu yönünü keşfettiler. Bizi bilgilendirdikleri zaman biz de bu durumdan dolayı çok mutlu olduk. Geldik, çalışmalarını yerinde inceledik. Bu yönüyle Ferhat hayata iki kat daha bağlandı. Yaşama sevinci iki kat daha fazla arttı. Biz Ferhat'ın bu yönünü daha fazla ön plana çıkarmaya çalışacağız. Öğretmenlerimiz bu yönde çok uğraş vermekteler. Kısmet olursa ikinci dönemde Ferhat için resim sergisi açmayı planlıyoruz. Ferhat'ın o çalışma isteği ve azmini de görünce insan ister istemez mutlu oluyor. Onunla beraber çalışmak istiyor. Biz de ona eşlik etmek istedik. Onun bu sevincini paylaşmak istedik" dedi.

'YÜREĞİNE DOKUNDUK'

Ferhat'ın yüreğine dokunmak için okulun görsel sanatlar öğretmeni Sedat Çalışkan ile görüştüklerini ifade eden özel eğitim öğretmeni Mehmet Çoban ise, "Normal derslerimizde Ferhat'la resim yapıyorduk. Görsel sanatlar öğretmenimizle bir fikir üretelim dedik. Bir sergi açmaya karar verdik. Aslında sergi açmaktaki tek amacımız Ferhat'ın yüreğine dokunmaktı. Sevgiyle aşılamayacak bir şey yoktur. Bence sevgi her şeyin ilacıdır. Şu ana kadar 15 adet resim yaptık. Ebru çalışmaları da yapacağız. 21 Mart"ta da sergimizi açmayı planlıyoruz. İlk zamanlara göre şimdi resimlere daha hevesli katılıyor. İç dünyasını dışarı çıkarttığımızı düşünüyorum. Ne düşündüğünü bizlere resim üzerinden anlattığını düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Resim atölyesinden görüntüler

-Ferhat'ın öğretmenleriyle çalışması

-Yaptığı resimlerden görnütüler

-Öğretmenrlerinin konuşmaları

Haber-Kamera: Yasin KIRAS/İMRANLI(Sivas),

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Flamingolar Gala Gölüne gelmeye başladı

EDİRNE'nin Enez ilçesi Gala Gölü Milli Parklar'a flamingolar gelmeye başladı. Kuzeyden gelerek 6 ay gibi uzun süre Gala Gölü'nde kalan yaklaşık 10 bin flamingo, bu rakamla gölün en kalabalık göçmen kuşu olma özelliğini taşıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yılda kuzey ülkelerinden kanat açan binlerce Flamingo, Edirne Milli Park Alanı olan Enez İlçesi'ne bağlı Gala Gölü'ne konmaya başladı. Gala gölünde yaklaşık 6 ay kalan kırmızı tüylü yetişkin flamingolar su üzerinde ilerlemeleri ve havada süzülerek uçmaları ortaya renkli görüntüler çıkmasını oluştururken, 10 bin adet oluşuyla bölgenin en kalabalık göçmen kuşu olma özelliğini taşıyor. Çok sayıda fotoğraf meraklısınında peşinde sürükleyen flamingolar buradan Rusya tarafına göç ediyorlar.

Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kaya, "Gala Gölü Milli Park Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında kuş göç yolları üzerinde köprü görevi yapmaktadır. Bu alanda yaklaşık 217 kuş türü bulunmaktadır. Bunların en kalabalık olanlarından biri flamingolar. Meriç Deltası'nda çeltik tarlalarının su kuşlarının önemli beslenme alanlarından biri olduğunu söyleye biliriz. Flamingolarda burada yaklaşık 6 ay kaldıktan sonra havaların ısınmasıyla göç ediyorlar. Ama burada da yaklaşık bin adet grı renkli genç flamingo kuşunun kaldığını söyleye biliriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Drone ile yukardan

Detay görüntü

Flamingolardan detay

Uçmaları

Farklı açılardan detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Alman genç, otostop ile dünya turu yapıyor

ALMANYA'nın Frankfurt şehrinde yaşayan Lasse Stein (20), otostop yaparak çıktığı dünya turu kapsamında Mersin'in Erdemli ilçesine geldi.

Frankfurt kentinden 6 ay önce yola çıkan Lasse Stein, Erdemli'de bir kafe işletmecisinin misafiri oldu. Otostop ile dünya turu yaptığını belirten Lasse Stein, "Dünyayı dolaşmak hep hayalimdi. Liseyi bitirdikten sonra bu düşüncemi gerçekleştirmek istedim. Ailem önce benim bu tura çıkmamı istemiyordu ama ben ısrar edince turuma başladım. Çevreyi kirletmiyorum, otostop yaparak yolculuk yapıyorum. Almanya'da okul dışında çalıştığım zamanlarda biriktirdiğim 5 bin Euro param vardı. Bu parayla yola çıktım. Gittiğim yerlerde bazen kafelerde garsonluk yapıp günlük harçlığımı da çıkarma fırsatım oluyor" dedi. Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu anlatan Lasse Stein, "Türkiye'de kaldığım süre zarfında çok iyi insanlarla tanıştım. Yemekleri çok güzel. En çok lahmacun, kebap, çiğköfteyi sevdim. Türkiye'den sonra Kıbrıs'a gideceğim. Orada da, İran, Pakistan, Hindistan, Güney Amerika'ya gittikten sonra turumu tamamlayacağım" diye konuştu.

Alman gezgini Erdemli'de ağırlayan işletmeci Vehbi Özdemir ise, "Genç arkadaşımızı öncelikle cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Bizler de misafir ettik, yöresel yiyecek ve içeceklerimizden ikramda bulunduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dünya turuna çıkan Lasse kafede otururken

-Çadırına giderken

-Sahilde oturup limonata içerken

-Parkta otururken

-Sahilde gezerken

-Lasse ile röportaj

-Lasse'yi misafir eden kafe işletmecisi Vehbi Özdemir ile röportaj

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

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