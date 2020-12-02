Dünya gençleri bilim ve sanat için Buca'da yarışacak - Son Dakika

Dünya gençleri bilim ve sanat için Buca'da yarışacak

02.12.2020 13:04
Dünya gençleri bilim ve sanat için Buca'da yarışacak, System.String[]

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, yurt içi ve yurt dışından bilim, sanat ve teknolojiye meraklı gençleri BUCA IMSEF Bilim ve Müzik Fuarında bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, yurt içi ve yurt dışından bilim, sanat ve teknolojiye meraklı gençleri BUCA IMSEF Bilim ve Müzik Fuarında bir araya getirmeye hazırlanıyor. 14-18 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek fuar kapsamında düzenlenecek yarışmada, ulusal kategoride 27 ilden 90 proje, uluslararası kategoride ise 23 ülkeden 70 proje derece için yarışacak.

Katıldığı yarışmalarda elde ettiği birinciliklerle Buca ve Türkiye'nin adını tüm dünyaya bilimle tanıtan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, yurt içi ve yurt dışından genç bilim insanlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

BUCA IMSEF (International Music, Science, Energy and Engineering Fair) Bilim ve Müzik Fuarı, 14-18 Aralık 2020 tarihleri arasında korona virüsü (Covid–19)tedbirleri nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek. Bilim, sanat ve teknolojiye meraklı dünya gençliğini Buca'da buluşturmayı hedefleyen fuar, gençlerin sosyal ve kültürel paylaşım yapmasına da olanak sağlayacak.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve gelenekselleştirilmesi planlanan fuar kapsamında; fizik, kimya, biyoloji, matematik-bilgisayar, enerji-mühendislik ve müzik-piyano kategorilerinde yarışma düzenlenecek. Proje yarışmasına Türkiye ve dünyanın dört bir yanından yüzlerce başvuru alındı. Alanlarında uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirilen ön değerlendirme sonucu ulusal kategoride; Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Tekirdağ ve Tokat olmak üzere 27 şehirden 68 okulun 90 projesi finale kaldı.

Fuar kapsamında düzenlenen proje yarışmasının uluslararası kategorisinde ise 23 ülkeden 70 proje finalist olarak seçildi. Seçilen ülkeler arasında; Arjantin, Azerbaycan, Brezilya, Kanada, Çin, Endonezya, İran, Kazakistan, Meksika, Nepal, Nijerya, Pakistan, Paraguay, Romanya, Rusya, Sırbistan, Güney Afrika, Tayvan, Tayland, Türkmenistan, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Zimbabve yer aldı.

Ulusal ve uluslararası kategoride finale kalan öğrenciler, 5 günlük fuarda projelerini ve yeteneklerini sergileyip birincilik için mücadele edecek. - İZMİR

Dünya gençleri bilim ve sanat için Buca'da yarışacak
Dünya gençleri bilim ve sanat için Buca'da yarışacak

Buca Belediyesi, Müzik, Fuar, Buca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya gençleri bilim ve sanat için Buca'da yarışacak - Son Dakika


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