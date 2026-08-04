Galatasaray, NBA Avrupa'da yer almak için gün sayıyor - Son Dakika
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Galatasaray, NBA Avrupa'da yer almak için gün sayıyor

Galatasaray, NBA Avrupa\'da yer almak için gün sayıyor
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Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya, sarı-kırmızılı erkek basketbol takımının, NBA Avrupa organizasyonunda yer alacağına inandığını dile getirdi.

Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya, sarı-kırmızılı erkek basketbol takımının, hayata geçirilmesi planlanan NBA Avrupa organizasyonunda yer alacağına inandığını söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonunda (TBF) uzun yıllar yöneticilik yapan, mayıs ayı sonunda Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda basketboldan sorumlu yönetici olarak göreve getirilen Mecit Mert Çetinkaya, AA muhabirine basketbol şubesiyle ilgili açıklamalarda bulundu

''NBA AVRUPA'DA YER ALAN İLK TÜRK TAKIMI''

NBA Avrupa'nın çok önemli bir turnuva olacağına değinen Çetinkaya, "NBA Avrupa, önümüzdeki sene başlanması planlanan bir proje ve Galatasaray bu projenin en büyük adaylarından biri. Hatta şu an bence tek adayı. Bundan önceki yönetimde Sayın Can Natan'ın olağanüstü çabasıyla bir yere getirdiği bir pozisyondayız. Onlara gerekli sunumları yaptık ve kabul gördük. Şu an sadece iş planı hakkında bazı müzakereler var. Maddi konularda anlaşmaya çalışıyoruz. Basketbol AŞ'nin kurulması gerekiyor. Şirketin hisselerinin bazı fonlar tarafından alınması, bizim NBA'den hisse almamız gerekiyor. Bunun tamamen netleşmesi için biraz daha süre var. Galatasaray'ın NBA Avrupa'ya katılması basketbolda çağ atlaması, bambaşka bir evreye geçmesi demek. Tüm mücadelemiz de bundan sonra bununla ilgili olacak. Eğer bu işin matematiğini de uydurabilirsek umarım önümüzdeki sene Galatasaray NBA Avrupa'da yer alan ilk Türk takımı olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın başlattığı tesisleşme hamlesine vurgu yapan Mecit Mert Çetinkaya, "Aslantepe projesi gerçekten çok büyük. Başkanımızın dediği gibi Galatasaray'a çağ atlatacak bir proje. Oraya çok büyük bir yatırım yapıyoruz. Aslantepe, sadece basketbol için değil, tüm amatör branşlar için inanılmaz fayda sağlayacak. Orada voleybol, atletizm, sutopu, yüzme ve diğer bütün branşlarla ilgili çok büyük bir tesisleşme var. Uzun bir süreç olacak. Yaklaşık 3 sene sürecek gibi gözüküyor ama çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Başkanımızın önderliğinde bütün finansmanı organize edilmiş durumda. İnşaata da başladık. İlk etapta basketbol salonunun bitirilmesi planlanıyor. Hem NBA Avrupa'ya girmemiz hem de Aslantepe projesindeki basketbol salonumuzun bitirilmesiyle Galatasaray'da başta basketbol olmak üzere diğer bütün amatör branşlar çok hızlı bir şekilde gelişecektir." diye konuştu.

Galatasaray, NBA Avrupa'da yer almak için gün sayıyor

''KARAKTERLİ BİR TAKIM KURMAYA ÇALIŞIYORUZ''

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, erkek basketbolda karakterli bir takım kurmak istediklerini dile getirdi.

Yönetimde basketboldan sorumlu olduktan sonra İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yola devam kararı aldıklarını aktaran Çetinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben ilk geldiğimde hocayla devam etme kararı aldım. Çünkü hocamız taraftar nezdinde sevilen, sayılan bir hoca. Ateşli bir hoca. Dolayısıyla ilk kararımız hocayla devam oldu. Daha sonra kulübümüze sporcu olarak da destek veren Micov'la yollarımızı ayırdık, ona teşekkür ettik. Micov bizim için değerli bir kişilik. Oyunculuk zamanında da sevilen biriydi. Fakat ben geldiğimde kendi dilimi konuşabileceğim, daha önceden tanıdığım, sırtımı yaslayabileceğim, güvenebileceğim biriyle devam etmek istedim. Dolayısıyla federasyonda da birlikte çalıştığım Özgün Önver ile devam etme kararı aldık. Süreç de bu kararın ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Hem camianın hem de benim görüşüme göre Özgün ile devam etmemiz çok doğru bir tercihti. Kendisi çalışkan, dürüst ve bu işi çok iyi bilen biri. Türkiye Basketbol Federasyonunda yıllarca lig direktörlüğü yaptı. Dolayısıyla hem ligi hem oyuncuları gayet yakından tanıyor. Bu da Galatasaray'a çok büyük artılar sağladı."

Mecit Mert Çetinkaya, takım kurarken oyuncuların karakterine de önem verdiklerine değinerek, "Karakterli bir takım kurmaya çalışıyoruz. Takımı kurarken oyuncuların kişiliğini ve karakterini de çok iyi bir analiz sürecinden geçiriyoruz. Oyun kalitesinin ötesinde 'Takıma arkadaşlık ve dostluk anlamında ne katabilir, herhangi bir problem yaşatma riski var mı?' gibi analizler yapıyoruz." dedi.

Yaptıkları yeni transferlele ilgili konuşan Çetinkaya, "Buğrahan bizim içimizden gelen bir arkadaşımız. İlk onunla görüştüm. Kendisinden çok şey beklediğimizi söyledim. O da bunu büyük bir olgunlukla karşıladı ve bu sezon bunun bilinciyle hareket edeceğine dair bize söz verdi. Dolayısıyla yerli oyuncular arasında ilk anlaşmamızı Buğrahan ile yaptık. Ardından en iyi yerli oyunculardan biri olan Şehmuz ile anlaşmak için hemen girişimlere başladık. Bu da bizim için zorlu bir süreçti. Şehmuz hem karakteri hem de oyun kalitesiyle çok değerli bir oyuncu. Onu ikna sürecini başarıyla tamamladık. O da bize inandı, güvendi ve bu süreci hayırlısıyla sonuçlandırdık. Daha sonra Metu transferini gerçekleştirdik. Bu arada Pierre ve Nikolic takviyelerini de yaptık. Oyuncuların tamamının, oyun kalitelerinin yanı sıra karakterleriyle de Galatasaray'ı üst seviyelere taşıyacağına inanıyoruz. Savaşan, direnen ve mücadele eden bir Galatasaray oluşturmak için uğraşıyoruz. Oyuncu seçerken de takımı kurarken de bu özellikleri ön planda tutuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray, NBA Avrupa'da yer almak için gün sayıyor

''ÜÇ OYUNCU DAHA ALACAĞIZ''

Mecit Mert Çetinkaya, transfer çalışmalarını 3 oyuncu daha alarak tamamlayacaklarını söyledi.

Kadroya bir oyun kurucu ve iki 5 numara daha katacaklarına değinen Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Şu an bir 5 numarayla anlaşmak üzereyiz, yine bir Avrupa Ligi oyuncusu. Muhtemelen bir iki gün içinde bu da açıklanır. Ondan sonra iki oyuncu daha alma planımız var. Bunlardan bir tanesi oyun kurucu ve skorer. Bununla ilgili de çok ince eleyip sık dokuyoruz. Elimizde çok iyi bir oyuncu portföyü var. Bunların içinden Galatasaray'a yakışan, Galatasaray'ı yüksek seviyelere taşıyabilecek en iyi oyuncuyu seçmek için uzunca bir süredir mücadele ediyoruz. Bunu da muhtemelen önümüzdeki hafta sonuçlandırırız diye düşünüyorum. En son olarak yine bir 5 numara daha alma gibi bir hedefimiz var. Ondan sonra da takımı artık tamamen kurmuş olacağız. Bu sene taraftara gerçekten mücadele eden, yılmayan ve onlara gurur veren bir takım çıkartacağımızdan eminim."

Avrupa Ligi seviyesindeki oyuncuları ikna etmenin uzun sürdüğünü vurgulayan Çetinkaya, "Transfer yaparken farklı denklemleri kullandık. Metu transferinde Osimhen devreye girdi, Şehmuz'un transferinde Özgün'ün çok büyük katkısı oldu. İkna süreçleri gerçekten kolay değil. Çünkü bunların hepsi Avrupa Ligi oyuncusu. Bir Avrupa Ligi oyuncusunu Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma transfer ederken zorluklar çekiyorsunuz. Ancak hem idarecilerimizin hem yöneticilerimizin hem de Galatasaray camiasının büyüklüğü oyuncuyu ikna sürecinde çok büyük bir etken oluyor. Bunun hepsini de farklı argümanlar kullanarak oyuncuya aktarıyoruz. Süreçler belki biraz daha uzun oluyor. Başka takımların belki 3-5 günde ikna edeceği oyuncuları biz 3 hafta mesai harcayarak ikna ediyoruz. Ancak bir şekilde buraya kadar elimizi attığımız her oyuncuyu almayı başardık. Umarım bundan sonraki 2-3 transferde de aynı başarıyı gösterir, güzel ve mücadeleci bir takım kurarız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, NBA Avrupa'da yer almak için gün sayıyor

''BÜTÇEDE GEÇEN SENENİN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ''

Mecit Mert Çetinkaya, yeni sponsorluklarla takım bütçesini artıracaklarını söyledi.

Yönetim kurulunun bütçeyi kendileri göreve gelmeden önce belirlediğini anlatan Çetinkaya, "Yeni sezondaki bütçemiz zaten biz yönetime gelmeden önce az çok belliydi. Biz bu bütçeyi nasıl arttırırız diye çalışmalara başladık. Bunun da en büyük girdisinin sponsorluklar ve tribün geliri olduğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla sponsorluklara çok önem veriyoruz. Bugüne kadar 3 sponsorla imzamızı attık. Önümüzdeki hafta 3 sponsorla daha imzamızı atıp sponsor sayımızı artıracağız. MCT Technic'in haricinde 7'ye çıkartacağız. Bu sayı daha da artacak. Sağ olsunlar, onlar da takıma ve bize güveniyorlar, desteklerini esirgemiyorlar. Bütün sponsorlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Sponsorluklardan gelen para haricinde tribün gelirlerinden de bu sene yüksek bir meblağ bekliyoruz. Geçen senenin üzerine çıkacağız. Bu paralarla beraber geçen sene onaylanan bütçenin biraz daha üstüne çıkacağız gibi gözüküyor. Tabii rakiplerimizin yine bazılarının bütçeleri bizim 3-4 katımız olabiliyor. Biz yine de elimizdeki bütçeyi en verimli şekilde kullanıp onlara kafa tutacak bir takım çıkartacağız." diye konuştu.

''KADIN BASKETBOLDA ÇİFT KUPA HEDEFLİYORUZ''

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Çetinkaya, kadın basketbolda geçen sezon finalde kaybettikleri Avrupa Ligi ve Türkiye Ligi şampiyonluklarını taraftara hediye etmek istediklerini aktardı.

Kadın basketbolda iyi bir yapılanma olduğunu aktaran Çetinkaya, "Kadın basketbolda başkan yardımcımız Mehmet Cibara'nın çok büyük mesaisi var. Geçen sene hem Avrupa Ligi hem de Türkiye Ligi'nde final oynamamıza rağmen kaybedilmiş iki tane kupa var. Bu sene çok kuvvetli bir takım kuruldu. Hem Avrupa'da hem Türkiye Ligi'nde bu sene iki kupayı da taraftarımıza hediye edeceğizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray, NBA Avrupa'da yer almak için gün sayıyor

''TBF İLE İLİŞKİLERİMİZ OLUMLU GİDECEKTİR''

Çetinkaya, TBF ile ilişkilerinin olumlu seyredeceğini düşündüğünü dile getirdi.

Uzun süre TBF'de Başkan Hidayet Türkoğlu ile birlikte çalıştığını hatırlatan Çetinkaya, "Şu andaki başkanımızla birlikte federasyonda 10 seneye yakın görev yaptım. Tabii bunun avantajlarını görüyoruz. İkili ilişkilerimizin hem kurumsal bazda hem de ilişki bazında bence olumlu gideceğini düşünüyorum. Şu ana kadar da bize her konuda destek oldular. Hem salon konusunda hem de diğer taleplerimiz doğrultusunda bize ellerinden geldiğince destek oluyorlar. Bundan sonraki süreçte de düzenli, iyi ve problemsiz ilişkiler yaşamayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

''CAMİANIN İÇERİSİNDE BÜYÜMÜŞ BİRİSİYİM''

Mecit Mert Çetinkaya, babası Mecit Çetinkaya'nın Galatasaray forması giyen eski bir atlet olduğunu belirterek sarı-kırmızılı camiada büyüdüğünü söyledi.

Galatasaray taraftarının beklentilerinin ve bu görevin sorumluluğunun farkında olduğunu dile getiren sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan beri camianın içinde büyümüş birisiyim. Babam eski Galatasaraylı milli sporcu. 50'den fazla Galatasaray formasıyla milli olmuş bir eski bir atlet. Dolayısıyla hep eski sporcuların içerisinde, daha sonra o sporcuların idareci olmasıyla beraber onlardan sonraki kuşak sporcularla beraber büyümüş biriyim açıkçası. Yaşımız 13-14'e geldikten sonra da o ruhu hissettiğim için Galatasaray taraftarı olarak tribünde yetişmiş biriyim. Deplasmanlar olsun, içerideki tüm maçlar olsun bu havayı solumuş biriyim. Dolayısıyla şimdi de her Galatasaray taraftarının hayali olan yöneticilik koltuğunda oturuyorum. Bunun da anlamını, değerini çok iyi hisseden, omuzlarında da bu sorumluluğu hisseden biriyim. İnşallah bunda da başarılı olurum diye düşünüyorum."

Galatasaray, NBA Avrupa'da yer almak için gün sayıyor

Camiaya ve taraftara layık işler yapmak istediklerini aktaran Çetinkaya, "Şu anda 47 yaşındayım. Yaklaşık 30-35 senedir de hem tribünde hem ekran başında camiayı, basketbolu, voleybolu, özellikle futbolunu çok yakından takip eden biriyim. Allah'a şükürler olsun Galatasaray bizi hep mutlu etti. Hiçbir zaman başımızı öne eğdirmedi. Rakiplerimize karşı alnımız her zaman açık, başımız her zaman dik gezdik. Bunun gururuyla bu koltuğa oturdum. Şimdi de bunu daha net görebiliyorum. Hem yönetimsel olarak hem camia olarak diğer kulüplerden ne kadar farklı olduğumuzu çok iyi bilen, gören biriyim. Dolayısıyla Galatasaray'ın farkının hepimiz bilincindeyiz ve ona layık olmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraftarı yeniden salona çekecek takımı kuracaklarını belirten Mecit Mert Çetinkaya, "Taraftarın gücünün hepimiz farkındayız. Eski Abdi İpekçi Spor Salonu'nnaki basketbol maçlarının atmosferini de taraftarımız gayet iyi bilir. Derbiler ve Avrupa maçlarındaki atmosferi hepiniz çok iyi hatırlıyoruz. Basketbolda eğer bir ivme yakalarsak, sportif olarak da bir başarı eşiğini geçersek taraftarın tekrardan salona hızlı bir şekilde çekileceğini düşünüyorum. Mücadeleci ve savaşan bir takım olduğu sürece taraftarın salona geleceğinden eminim. Salon atmosferinin de her geçen gün daha iyi olmasıyla tekrardan o ruhu yakalayacağımızdan en ufak şüphem yok. İnşallah hepimiz için hayırlı bir sene olur. Hepimiz burada Galatasaray için çalışıyoruz. İşimizden, gücümüzden, mesaimizden harcıyoruz. Önemli olan bu armayı, bu taraftarı mutlu etmek, armayı gururlandırmak, her zaman şampiyonluklarla, kupalarla taçlandırmak. Hepimiz bunun için mücadele ediyoruz. Umarım basketbolda, futbolda ve diğer tüm branşlarda güzel bir sezon geçiririz . Hem yöneticiler hem de taraftarlar olarak tek temennimiz bu." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Basketbol, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Basketbol Galatasaray, NBA Avrupa'da yer almak için gün sayıyor - Son Dakika

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