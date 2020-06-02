İran'da, korona virüs vak'aları artarken hayat normalleşmeye devam ediyor - Son Dakika

Son 24 saat içerisinde 3 bin 117 yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'asının görüldüğü İran'da kırmızı olarak belirlenen eyaletler dışında hayat tamamen normale döndü.



İran'da günlük bazda yeni tip korona virüs (Covid-19) ölü sayısında dalgalanma devam ederken vak'a sayısında ise artış yaşanıyor. Son 24 saat içerisinde 3 bin 117 vak'a ile 64 ölümün gerçekleştiği İran'da hayatın tamamen normale döndüğü görülüyor. Toplu taşıma araçlarının yoğun olarak kullanıldığı başkent Tahran'da, halktan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istenirken, alışveriş ve iş merkezlerinin açılmasıyla birlikte şehirde trafik ve kalabalıklar görülmeye başlandı.



Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı



Ülkede günlük bazda korona virüs vak'alarında artış gözlemlenirken hal sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Yasakların kalkmasıyla birlikte Tahran'nın önemli alışveriş merkezleri ve meydanlarında yoğun trafik ve kalabalıklar oluştu. Sosyal mesafe kurallarına uymayan Tahranlıların büyük bir kısmının maske takmadığı dikkat çekti.



Sağlık Bakanı: "Ya yok edeceğiz ya da tekrar aktif olacak"



İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, korona virüs ile mücadelenin halk tarafından ciddiye alınmamasından üzüntü duyduğunu söyleyerek, "Korona virüsü ya yok edeceğiz ya da tekrar aktif hale gelecek" uyarısında bulundu.



Ülke genelinde Ramazan Bayramı sonrasında beyaz eyaletlerde sosyal mesafe önlemleri ve yasaklar kaldırılmıştı. - TAHRAN