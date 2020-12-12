İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye ile ilişkilerin karşılıklı güvenle daha da geliştirilmesini umduğunu söyledi - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İranlı üst düzey yetkililer arasındaki samimi ilişkilerin önemine işaret ederek, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven bağlamında daha da geliştirilmesini umduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Zarif arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Çavuşoğlu İranlı mevkidaşına iki ülke arasındaki yakın ve dostane ilişkileri ve Ankara'nın iyi komşuluk politikasını vurguladı.

Görüşmede Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunun altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiire ilişkin hassasiyetin farkında olmadığına ilişkin İranlı mevkidaşına güvence verdiği iddia edilerek, Erdoğan'ın söz konusu şiiri sadece Laçin ve Dağlık Karabağ ile ilgili olduğunu bilerek okuduğunu aktardığı kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İranlı üst düzey yetkililer arasındaki samimi ilişkilerin önemine işaret ederek, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven bağlamında daha da geliştirilmesini umduğunu belirtti.

İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden "yanlış anlaşılma giderildi" açıklaması

Öte yandan İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Zarif arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde "son zamanlarda yaşanan yanlış anlaşılmanın giderildiği" bildirildi.

Açıklamada, "Taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesinin önemini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Türk Dışişleri Bakanlığından görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada da Bakan Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşına, söz konusu şiirin Karabağ ile ilgili olduğuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında İran'ı ima dahi etmediğine dikkati çektiği belirtilmişti.

Çavuşoğlu'nun buna rağmen böyle bir konuşma bahane edilerek, bu konuyla ilgili düşüncelerin Türkiye'ye iletebileceği kanallar da açıkken İran tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz ve ağır açıklamalar yapılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdiği kaydedilmişti.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı

İran Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ü çağırmış ve Tahran'ın güçlü itirazlarını iletmişti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını iddia etmişti.

Bunun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı da İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'i çağırmıştı. Bakanlık, Ferazmend'e, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddiaların ortaya atılması ve İran'da Türkiye'ye yönelik nefret kampanyası açılması karşısında duyulan tepkiyi iletmişti.