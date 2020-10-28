İşitme engelli adama cadde ortasında feci dayak - Son Dakika

İşitme engelli adama cadde ortasında feci dayak

28.10.2020 11:02

Adana'da işitme engelli Cem İncesoy, tatlı alıp evine döndüğü sırada caddede kimliği belirsiz bir kişi tarafından tekme tokat dövüldü.

Adana'da işitme engelli Cem İncesoy, tatlı alıp evine döndüğü sırada caddede kimliği belirsiz bir kişi tarafından tekme tokat dövüldü. Çevrede bulunan bir iş yerinde çalışanlar tarafından kurtarılan adam hastaneye kaldırılırken saldırganda olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, pazartesi günü akşam 18.40'da merkez Çukurova ilçesine bağlı Şehitler Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, işitme engelli 46 yaşındaki Cem İncesoy evinden tatlı almak için bulvar üzerindeki tatlıcıya gitti. Tatlıyı alıp evine döndüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi önce İncesoy'un arkasından vurarak yere düşürdü ardından da yumruk ve tekmelerle engelli adamı yolun ortasında feci şekilde dövdü.

Bu sırada bulvar üzerindeki bir iş yerinde çalışanlar Cem İncesoy'u kurtarıp durumu polise haber verdi. Saldırgan ise engelli adamı dövdükten sonra olay yerinden kaçtı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Burnu kırılan ve sol kolu çatlayan Cem İncesoy, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"SALDIRGANIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Polis şimdi her yerde kaçan saldırganı ararken Cem İncesoy'un ağabeyi Emin İncesoy (50), İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz olayı kamera görüntülerinden izledik ve kardeşim yolda yürürken yan taraftan birisi gelerek kardeşimi yere yatırıp dövüyor. Orada olayı gören çalışanlar ayırmak için müdahale ediyor. Bu dayakta kardeşimin burnu kırılıyor, kolunda çatlak meydana geliyor. Biz kardeşimizi hastaneye kaldırıp darp raporu aldık ardından da şikayetçi olduk. O saldırganın yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz. Şahsı daha önce hiç görmedik ve tanımıyoruz" diye konuştu.

"DEMİRSPOR FORMASI GİYMİŞTİ ONA MI GICIK GİTTİ"

Emin İncesoy, etraftaki görgü tanıklarından aldığı bilgide saldırganın kardeşini döverken küfür ettiğini belirterek, "kardeşim işitme engelli, aynı zamanda da konuşamıyor. Su, çay bile diyemiyor. Dudak hareketi yapamıyor. Şahıs benim kardeşimin küfür ettiğini söylemiş ama iftira oda. Olay günü kardeşimin üzerinde Adana Demirspor forması vardı ona mı gıcık gitti diye düşünüyoruz. Biz saldırganın bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ALLAH'INDAN BULSUN"

Cem İncesoy'un birlikte yaşadığı annesi 74 yaşındaki Meryem İncesoy ise oğlunun olay günü halini gördüğünde şaşırdığını söyleyerek, "Ben oğlumu öyle görünce şaşırdım. Çok fenaydı, kanlar içindeydi her tarafı. Biz evde yatıyor zannettik onu kimseye bir şey demeden tatlı almaya çıkmış gitmiş. Ben çıktığını da görmedim. Şaşırdım ben oğlumu öyle görünce, yığıldım kaldım. Şikayetçiyim o kişiden. Sağır ve dilsiz engelli oğlumu böyle dövmüş. Allah'ından bulsun" dedi.

Cem İncesoy ise işaret diliyle nasıl dayak yediğini ve canının yandığını anlattı.

Öte yandan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde engelli adamın yere düşüp dayak yemesi ardından da iş yerinde çalışan kişilerin kavgaya müdahale etmesi yer alıyor.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

İşitme engelli adama cadde ortasında feci dayak
İşitme engelli adama cadde ortasında feci dayak
İşitme engelli adama cadde ortasında feci dayak
İşitme engelli adama cadde ortasında feci dayak
İşitme engelli adama cadde ortasında feci dayak

Pazartesi, Çukurova, Engelli, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İşitme engelli adama cadde ortasında feci dayak - Son Dakika

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