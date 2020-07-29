Kasımpaşa'da Quaresma ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Kasımpaşa, Portekizli yıldızı futbolcusu Ricardo Quaresma ile yolların ayrıldığını açıklayarak, vermiş olduğu emekler için teşekkür etti.

Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Quaresma, 2019-2020 sezonun başında Kasımpaşa'ya katılmıştı. 36 yaşındaki futbolcu, bu sezon Paşa ile 26 resmi müsabakaya çıktı ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ricardo Quaresma, kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Porto, Chelsea, Inter, Beşiktaş ve Al Ahli formaları da giydi.

(İHA)