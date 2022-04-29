Küçükçekmece'de zincirleme kazada 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de zincirleme kazada 12 kişi yaralandı

29.04.2022 12:23
Küçükçekmece'de zincirleme kazada 12 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de bir kamyonet, Havaist otobüsü ve İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de bir kamyonet, Havaist otobüsü ve İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

İkitelli Caddesi'nde seyir halindeki Havaist otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarında duran bir kamyonete, arkasından gelen İETT otobüsü de Havaist otobüsüne çarptı.

Zincirleme trafik kazasında, araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

Küçükçekmece'de zincirleme kazada 12 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de zincirleme kazada 12 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de zincirleme kazada 12 kişi yaralandı

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Küçükçekmece, İkitelli, Kamyonet, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de zincirleme kazada 12 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de zincirleme kazada 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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