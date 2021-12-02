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MİT'in nokta operasyonu ile 2 terörist Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

MİT'in nokta operasyonu ile 2 terörist Türkiye'ye getirildi

02.12.2021 12:53
MİT'in nokta operasyonu ile 2 terörist Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), nokta operasyonlarına devam ediyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), nokta operasyonlarına devam ediyor. PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Mazlum Jir Agiri kod adlı terörist Emrah Adıgüzel ve Sarina Diljin kod adlı terörist Pervin Arslan, gerçekleştirilen operasyonla Türkiye'ye getirildi.

PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Mazlum Jir Agiri kod adlı terörist Emrah Adıgüzel ve Sarina Diljin kod adlı terörist Pervin Arslan, MİT'in nokta operasyonu ile yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Örgüte 2012 yılında katılarak Kuzey Irak'ta kırsal alanda faaliyet yürütmeye başlayan terörist Emrah Adıgüzel, örgütün sözde üst düzey sorumlularından olan Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın 2 yıl boyunca korumalığını yaptı. Terörist Adıgüzel'in ayrıca örgütün Kuzey Irak'taki Gara, Sincar ve Hakurk alanlarında faaliyet yürüttüğü, Sincar alanında örgütün sözde istihbarat sorumluluğunu yaptığı ve 2020 yılında İran alanında görevlendirildiği öğrenildi. Terörist Adıgüzel'in İran alanında da örgütün bölge sorumluları arasında yer aldığı öğrenildi.

2014 yılında örgütün kırsal kadrolarına katılan terörist Pervin Arslan ise, Kuzey Irak'ın Metina bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde faaliyet yürüterek, örgütün saldırı, sabotaj ve suikast birimlerinde yer aldı. Terörist Arslan'ın ayrıca 2019 yılında İran alanında görevlendirildiği ve sözde tim komutanı seviyesinde faaliyetler yürüttüğü öğrenildi. - ANKARA

MİT'in nokta operasyonu ile 2 terörist Türkiye'ye getirildi
MİT'in nokta operasyonu ile 2 terörist Türkiye'ye getirildi

Duran Kalkan, Terörist, Milli, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MİT'in nokta operasyonu ile 2 terörist Türkiye'ye getirildi - Son Dakika


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