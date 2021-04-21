Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA