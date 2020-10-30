MSB: TSK'ya ait uçağımız, AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için hareket etti - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için TSK'ya ait bir uçağın, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "TSK'ya ait bir uçağımız, İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti. Uçakta, arama-kurtarma çalışmalarında ihtiyaç duyulan araç ve malzemeler de yer alıyor" denildi.

ANKARA, -