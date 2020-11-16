Oktay: "(Dijital Türkiye Portalı) 2020'de bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır"

Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı'nda konuştu.

Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı'nda konuştu.(1) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi." Oktay: "(Dijital Türkiye Portalı) 2020'de bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır."

Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Oktay: '(Dijital Türkiye Portalı) 2020'de bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır' - Son Dakika

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