Okul müdüründen engelli memura tokat iddiası - Son Dakika
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Okul müdüründen engelli memura tokat iddiası

20.05.2022 15:47
Okul müdüründen engelli memura tokat iddiası

Denizli'de bir meslek lisesinde görev yapan engelli memurun, okul müdürü tarafından şiddete uğradığı iddia edildi.

Denizli'de bir meslek lisesinde görev yapan engelli memurun, okul müdürü tarafından şiddete uğradığı iddia edildi. Okul müdürünün engelli memura tokat attığı anlar kameraya yansıdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir meslek lisesinde görev yapan engelli memur Ercan Topcu ile okul müdürü arasındaki bir süredir devam eden tartışmalar bir anda yerini kavgaya bıraktı. İddiaya göre okul müdürü Ö.F., kendisine verilen görevleri yerine getirmediği gerekçesiyle psikiyatrik ve görme problemleri nedeniyle yüzde 49 engelli raporu bulunan Topcu'ya tokat attı. Yediği tokatla şok geçiren Topcu ile okul müdürü öğretmenlerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Yediği dayaktan sonra hastaneye giden Topcu, aldığı darp raporunun ardından okul müdüründen şikayetçi oldu.

"Görüntüleri izledikten sonra çok üzüldüm"

Okul müdürü tarafından saldırıya maruz kalan engelli memurun yanında olduğunu söyleyen eğitim çalışanları sendikasının Denizli temsilcisi Özlem Tam, dayakçı müdürden şikayetçi olduklarını belirterek, "Öncelikli olarak üyemizin bu yaşadığı durumdan üzgünüz. Tarafsız bir şekilde yargılama yapılacağından eminiz. Yüzde 49 engelli bireyimiz devlet memuru olmasına rağmen yaşadığı durum vahimdir. Kamera kayıtlarında yer aldığı gibi üzücü bir durumdur. Görüntüleri izledikten sonra çok üzüldüm. Bir eğitimcinin bu yanlış davranışı sergilemesi bizi derinden sarsmıştır. Konu cumhuriyet başsavcılığına intikal etmiştir. Gerekli yerlere başvurumuzu yaptık ve şikayetçi olduk" dedi.

Engelli memur Ercan Topcu'nun iddialarıyla ilgili soruları cevapsız bırakan okul müdürü Ö.F. ise yargıya yansıyan iddialarda ilgili açıklama yapamayacağını ifade etti. - DENİZLİ

Okul müdüründen engelli memura tokat iddiası
Okul müdüründen engelli memura tokat iddiası
Okul müdüründen engelli memura tokat iddiası
Okul müdüründen engelli memura tokat iddiası
Okul müdüründen engelli memura tokat iddiası
Okul müdüründen engelli memura tokat iddiası
Okul müdüründen engelli memura tokat iddiası
Okul müdüründen engelli memura tokat iddiası

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Kaynak: İHA

okul müdürü, Engelli, Denizli, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okul müdüründen engelli memura tokat iddiası - Son Dakika


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