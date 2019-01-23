Putin: "Üçlü Liderler (Türkiye-Rusya-İran) Zirvesini Moskova'da Yapmayı Hedefliyoruz."
5 dakika önce
Putin: "Üçlü liderler (Türkiye-Rusya-İran) zirvesini Moskova'da yapmayı hedefliyoruz.
Putin: "Üçlü liderler (Türkiye-Rusya-İran) zirvesini Moskova'da yapmayı hedefliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:53 Kaynak: AA
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