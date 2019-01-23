Son Dakika Haberleri: Putin: "Üçlü Liderler (Türkiye-Rusya-İran) Zirvesini Moskova'da Yapmayı Hedefliyoruz."

Putin: "Üçlü Liderler (Türkiye-Rusya-İran) Zirvesini Moskova'da Yapmayı Hedefliyoruz."

5 dakika önce

Putin: "Üçlü liderler (Türkiye-Rusya-İran) zirvesini Moskova'da yapmayı hedefliyoruz.

Putin:
Putin: "Üçlü liderler (Türkiye-Rusya-İran) zirvesini Moskova'da yapmayı hedefliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:53 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri

Türkiye'deki Medya Satışlarından 916 Milyon Dolar Alan Aydın Doğan'ın Yeni Yatırımı Ortaya Çıktı Fazıl Say'ın Babasından Erdoğan Açıklaması!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 20:58:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin: "Üçlü Liderler (Türkiye-Rusya-İran) Zirvesini Moskova'da Yapmayı Hedefliyoruz."
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]