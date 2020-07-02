Safranbolu'da ev yangını - Son Dakika

Safranbolu'da ev yangını

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Davutobası köyünde 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangın sırasında evde bulunan 94 yaşındaki Rukiye Gündüz, komşularının yardımıyla korkuluklar kırılarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen Gündüz, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Safranbolu, İtfaiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:33 Kaynak: AA

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