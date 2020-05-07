Şehit MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin iddianame kabul edildi - Son Dakika

Şehit MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Libya'da görev yaptığı esnada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin MİT Başkanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı. İddianameye ilişkin OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, OdaTV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 1'i firari, 6'sı tutuklu 8 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştı. Savcılıkça hazırlanarak İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



İddianamede, şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 329/1. maddesindeki 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar cezalandırılmalarının talep edildiği iddianamede, ayrıca Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi gereğince 'istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan da 4'er yıldan 10'ar yıla kadar cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL