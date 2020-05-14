Sis Üsküdar'da kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

İSTANBUL'da sis etkisini göstermeye devam ediyor.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Boğaz çevresinde yoğun bir sisin hakim olduğu görülürken, sisin etkisiyle Kız Kulesi ve çevresinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

- İstanbul