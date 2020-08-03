Sivas'ta hasat öncesi dolu büyük hasara yol açtı; tarlalardaki bıldırcınlar telef oldu (2) - Son Dakika

'TESPİT ÇALIŞMASI YAPILIYOR'

Ekili arazilerde oluşan hasar sonrasında İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da ekibiyle birlikte bölgeye gelerek hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Yıldız, köylülerin talep ve isteklerini de dinledi. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da hasar gören köyleri ziyaret ederek çiftçilerden durum hakkında bilgiler aldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız hasarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Dün akşam saatlerinde meydana gelen dolu yağışı nedeniyle Ulaş'a bağlı Acıyurt ve Kurtoğlu köylerinde zarar meydana geldi. Ben de yerinde görmek amacıyla buradayım. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde arazi tespit çalışmalarına başladı. Tespit çalışmalarını bitirdikten sonra gerçek değeri burada göreceğiz. Tahmini olarak 10 bin dekar arazi zarar görmüş gibi. İnşallah Bakanlık olarak da gereken desteği vereceğimizden herkes emin olsun. Çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum" dedi.

Tarım sigortası bulunmayan çiftçilerin de durumlarının değerlendirileceğini ifade eden Yıldız, "Şu anda bu tür hasarlar, kuraklık, dolu zararları Tarsim kapsamında hasarlar. Biz gerekli çalışmayı yapalım, Tarsim kapsamında olanların oranı nedin ona bakalım. Tüm tespit çalışmaları yaptıktan sonra konuyu Bakanlığa ileteceğiz. İnşallah Bakanlıktan gerekli destekleri alacağımızdan emin olsunlar" dedi.