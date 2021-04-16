Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin yer aldığı uçak Malatya'ya zorunlu iniş yaptı - Son Dakika

Ankara'dan Şırnak'a giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yer aldığı uçak arızalanarak Malatya Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, Bakan Pakdemirli, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere bugün saat 10.00'da Orman Genel Müdürlüğüne ait uçakla Ankara'dan Şırnak'a hareket etti.

Kalkıştan yaklaşık 40 dakika sonra arızalanan uçak, Malatya Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçakta motor arızası yaşandığı öğrenildi.

Uçakta 2'si personel olmak üzere 9 kişi yer alırken, Pakdemirli'nin Şırnak temaslarına eşlik edecek AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Uğur Alıcı ile bir koruma da uçaktaki isimler arasındaydı.

Bakan Pakdemirli ve uçaktaki diğer isimlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Motor fonlarında yüksek gürültü

Bakan Pakdemirli, Malatya Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 33 bin feetteyken motor fanlarında yüksek bir gürültüyle karşı karşıya kaldık. İrtifamızı azalttık ama buna rağmen gürültü geçmedi. Şırnak yolunda giderken dedik ki daha emniyetli olmak kaydıyla Malatya'ya inelim. Lojistik olarak Malatya Havalimanı'nı seçtik ve Malatya'ya indik. Şimdi de programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz."

Bakan Pakdemirli daha sonra helikopterle Şırnak'a gitmek üzere Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığına geçti.