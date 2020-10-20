Son dakika haber... Terör örgütü PKK'nın istihbarat sorumlusunu MİT tespit etti, TSK etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Son dakika haber... Terör örgütü PKK'nın istihbarat sorumlusunu MİT tespit etti, TSK etkisiz hale getirdi

20.10.2020 12:03
Son dakika haber... Terör örgütü PKK'nın istihbarat sorumlusunu MİT tespit etti, TSK etkisiz hale getirdi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın metina kampı sözde istihbarat sorumlusu 'Dara' kod adlı Ahmet Bal, MİT'in istihbaratıyla etkisiz hale getirildi.

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın metina kampı sözde istihbarat sorumlusu 'Dara' kod adlı Ahmet Bal, MİT'in istihbaratıyla etkisiz hale getirildi. DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre, MİT'in bölgedeki yerel istihbarat ağı üzerinden 'Dara' kod adli terörist Ahmet Bal'ın bazı PKK'lılarla gizli bir toplantı yapacağı tespiti yapıldı. MİT toplantının yapılacağı örgüt barınağının yerini belirledi. TSK, MİT'ten gelen bu bilgi üzerine operasyon için harekete geçti. MİT ve TSK'nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ortak operasyonla Ahmet Bal ve beraberindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İSTİHBARAT SORUMLUSU

MİT, 2019-2019 yılları arasında Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve terörist aktarımı faaliyetlerinde bulunan terörist Ahmet Bal'ın özel olarak görevlendirildiğini belirledi. Terörist Ahmet Bal'ın 2020'de Metina'ya geldiği ve Türkiye'nin bölgedeki askeri operasyonlarına ilişkin bilgi topladığı tespit edildi. Terör örgütü PKK'ya 2009 yılında katılan terörist Bal'ın, 2015 yılına kadar yurtiçi kırsal alanında güvenlik güçlerine karşı birçok saldırıya katıldığı, 2018 yılında Suriye'ye geçerek terör örgütünün gençlik yapılanmasına katıldığı bildirildi. Terörist Ahmet Bal'ın Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve teröristlerin taşınmasını gerçekleştiren kuryelerden sorumlu olduğu, 2020 Ocak ayında sözde Metina terör kampı istihbarat ve halkla ilişkiler sorumluluğuna getirildiği belirtildi. Terörist Bal'ın Türkiye'nin Metina ve Haftanin'deki askeri operasyonlarına ilişkin istihbari çalışma yürüttüğü bildirildi.


Son dakika haber... Terör örgütü PKK'nın istihbarat sorumlusunu MİT tespit etti, TSK etkisiz hale getirdi
Son dakika haber... Terör örgütü PKK'nın istihbarat sorumlusunu MİT tespit etti, TSK etkisiz hale getirdi

Ahmet Bal, Metina, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Terör örgütü PKK'nın istihbarat sorumlusunu MİT tespit etti, TSK etkisiz hale getirdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! MİT operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütünün Metina sorumlusu öldürüldü UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var Yerli otomobil TOGG'un pili Türkiye'de üretilecek Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Babasını öldüren genç, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak
Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde         
11:52
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor         
11:19
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır         
10:49
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
El frenini çekmeyi unuttuğu aracı camdan içeri atlayarak durdurdu El frenini çekmeyi unuttuğu aracı camdan içeri atlayarak durdurdu         
10:40
En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı         
10:05
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor         
09:30
Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması         
09:24
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu         
07:54
6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada 6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada         
21:53
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 12:08:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Terör örgütü PKK'nın istihbarat sorumlusunu MİT tespit etti, TSK etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei