Son dakika haber... Terör örgütü PKK'nın istihbarat sorumlusunu MİT tespit etti, TSK etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın metina kampı sözde istihbarat sorumlusu 'Dara' kod adlı Ahmet Bal, MİT'in istihbaratıyla etkisiz hale getirildi. DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre, MİT'in bölgedeki yerel istihbarat ağı üzerinden 'Dara' kod adli terörist Ahmet Bal'ın bazı PKK'lılarla gizli bir toplantı yapacağı tespiti yapıldı. MİT toplantının yapılacağı örgüt barınağının yerini belirledi. TSK, MİT'ten gelen bu bilgi üzerine operasyon için harekete geçti. MİT ve TSK'nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ortak operasyonla Ahmet Bal ve beraberindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İSTİHBARAT SORUMLUSU

MİT, 2019-2019 yılları arasında Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve terörist aktarımı faaliyetlerinde bulunan terörist Ahmet Bal'ın özel olarak görevlendirildiğini belirledi. Terörist Ahmet Bal'ın 2020'de Metina'ya geldiği ve Türkiye'nin bölgedeki askeri operasyonlarına ilişkin bilgi topladığı tespit edildi. Terör örgütü PKK'ya 2009 yılında katılan terörist Bal'ın, 2015 yılına kadar yurtiçi kırsal alanında güvenlik güçlerine karşı birçok saldırıya katıldığı, 2018 yılında Suriye'ye geçerek terör örgütünün gençlik yapılanmasına katıldığı bildirildi. Terörist Ahmet Bal'ın Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve teröristlerin taşınmasını gerçekleştiren kuryelerden sorumlu olduğu, 2020 Ocak ayında sözde Metina terör kampı istihbarat ve halkla ilişkiler sorumluluğuna getirildiği belirtildi. Terörist Bal'ın Türkiye'nin Metina ve Haftanin'deki askeri operasyonlarına ilişkin istihbari çalışma yürüttüğü bildirildi.