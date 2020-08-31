Son dakika haberi! Bakan Gül: "Yeni adli yıl, e-duruşmanın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem olacak" - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden e-duruşmanın pilot olarak uygulandığı ve yaygınlaştırılarak tüm uygulayıcıların hizmetine açılacağı bir dönem de olacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Gül, 2020-2021 adli yıl açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, adalet teşkilatı ve yargı camiası için yeni bir adli yıl, yeni bir çalışma döneminin başladığını belirten Gül, hak ve adalet için emek ve mesai veren tüm hakimler, savcılar, avukatlar ve adalet personelinin bu başlangıcın heyecanını taşıdığını kaydetti. Adalet teşkilatı olarak toplumun her kesiminin, istisnasız bütün vatandaşların hukukuna sahip çıkmaktan ve sürekli olarak daha iyiyi aramaktan bir an olsun yorgunluk ve yılgınlık hissetmediklerini anlatan Gül, "Geçtiğimiz yıl sayın Cumhurbaşkanımız tarafından milletimizle paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi, bu adli yılda da yol haritamız olacaktır. Ayrıca, İnsan Hakları Eylem Planı'nı bu dönem hayata geçireceğiz. Özünde insan onuru, insan hak ve hürriyetleri bulunan Yargı Reformu Strateji Belgemiz ile İnsan Hakları Eylem Planımız; demokrasimizi güçlendirmeye, özgürlükleri geliştirme ve genişletmeye yönelik irademizi ortaya koymaktadır. Umuyorum ki yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini güçlendirme yılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Amacımız adalet hizmetlerinin milletimizin layık olduğu yüksek standartlarda sunulmasıdır"

Bu bağlamda reform belgesinde öngörülen hedefleri adım adım hayata geçirme gayreti içinde olduklarını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Yargı reformu birinci paketinde düzenlenen seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin yargısal işleyişteki yerini tam manasıyla bu dönemde önem verilen konulardan biri olacaktır. Adliye teşkilatımızın insan kaynağını nitelik ve nicelik yönünden her geçen gün geliştiriyoruz. Yeni adli yılda yeni infaz hakimliği uygulamasını hayata geçiriyoruz. Yargı reformu kapsamında mevzuatımıza kazandırılan 7242 sayılı Kanun ile infaz hakimliği kurumu yeniden ele alınmış, infaz hakimliklerinin yetkileri genişletilmiş ve bir ihtisaslaşma adımı olarak bu kurum, adliye teşkilatımızda müstakil bir şekilde yapılandırılmıştır. Yeni adli yılla birlikte Cumhuriyet savcılarımızın asliye ceza duruşmalarına katılmaları yeniden sağlanarak iddia-savunma diyalektiğinin daha etkin bir şekilde işlemesinin önü açılacaktır. Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden e-duruşmanın pilot olarak uygulandığı ve yaygınlaştırılarak tüm uygulayıcıların hizmetine açılacağı bir dönem de olacaktır. Bütün bu reform adımlarının temelindeki amacımız vatandaşımızın memnuniyeti, adalet hizmetlerinin milletimizin layık olduğu yüksek standartlarda sunulmasıdır."

Adliyenin kapısının adalete açılan kapı olduğunu kaydeden Gül, bu kapıdan herkesin memnuniyetle ayrılması gerektiğini anlattı. Adalet beklentisi karşılanmış, adalet ihtiyacı tatmin edilmiş bir toplumun, hukukun üstünlüğünün de güvencesi ve bekçisi olacağını belirten Gül, "Bu vesile ile, reform irademizi sahiplenen, yenilik adımlarımızı yargısal işleyişin birer parçası haline getiren bütün uygulamacılarımıza ayrıca teşekkür ediyorum.

Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere görevi başında şehit düşen yargı mensuplarımızı ve adalet teşkilatı çalışanlarımızı rahmetle anıyorum. Bu düşüncelerle, önümüzdeki dönemde de hukukun üstünlüğüne tavizsiz bir bağlılıkla ülkemizin her köşesinde milletimize adalet dağıtacak, hiçbir etki altında kalmadan bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarına özenle sahip çıkacak yargı mensuplarımızın, avukatlarımızın ve tüm personelimizin yeni adli yılını kutluyorum. 2020-2021 adli yılı, ülkemize, vatandaşlarımıza, yargı teşkilatımıza ve hukuk camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA