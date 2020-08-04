Son dakika haberleri! Kayseri'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Kayseri'de bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada vurulan iş yeri sahibi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak üzerinde meydana gelen olayda sokak üzerinde bulunan iş yerinin bahçesinde bulunan O.A. (49) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs, O.A.'ya (45) silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan O.A., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan inceleme de olay yerinde 5 adet boş kovan bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli şahsı yakalamak için geniş çapta çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ