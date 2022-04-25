Son dakika haberleri: O anlar kamerada... Rize'de yola atlayan motor sürücüsü zincirleme kazaya sebep oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: O anlar kamerada... Rize'de yola atlayan motor sürücüsü zincirleme kazaya sebep oldu

25.04.2022 11:15

Son dakika haberler: O anlar kamerada.

O anlar kamerada... Rize'de yola atlayan motor sürücüsü zincirleme kazaya sebep oldu

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yola aniden çıkan motor, 3 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu.

Kaza Büyükköy belde merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, grup halinde doğa gezisine çıkan motorcu gruptan bir kişinin aniden yola çıkması sonucu arkadan gelen 53 AG 436 plakalı araç motora çarpmamak için yaptığı manevra, kaza yapmasına sebep oldu. Araç yaptığı manevra ile ilk olarak arkadan kamyonete çarparken, sürücüsünün hakim olamadığı araba geriye doğru kayarak yol kenarında park halinde bulunan panelvan minibüse çarparak durabildi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından anında yapılan müdahaleyle kaza yapan araç içerisindeki kişiler çıkarıldı. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Son dakika haberleri: O anlar kamerada... Rize'de yola atlayan motor sürücüsü zincirleme kazaya sebep oldu
Son dakika haberleri: O anlar kamerada... Rize'de yola atlayan motor sürücüsü zincirleme kazaya sebep oldu
Son dakika haberleri: O anlar kamerada... Rize'de yola atlayan motor sürücüsü zincirleme kazaya sebep oldu
Son dakika haberleri: O anlar kamerada... Rize'de yola atlayan motor sürücüsü zincirleme kazaya sebep oldu

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Tragger, Çayeli, Kaza, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: O anlar kamerada... Rize'de yola atlayan motor sürücüsü zincirleme kazaya sebep oldu - Son Dakika


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