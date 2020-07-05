Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sol taraftan Uğur Çiftçi'nin içeri çevirdiği topa kale önündeki Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

20. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Mert Hakan'ın ortaladığı topu arka direkte Yatabare, Emre Kılınç'a indirdi. Emre'nin sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

32. dakikada Cofie'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

42. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Hadergjonaj son çizgiye inerek içeri çevirdi. Ön direkte Koita penaltı noktası yakınındaki Thiam'a pasını aktardı. Thiam'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

44. dakikada sol taraftan Haddadi'nin yerden ortasında karambolde Koita kale önünde şutunu çekti. Kaleciden dönen topla buluşan Thiam'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

56. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kale önünde Appindangoye'nin yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

62. dakikada Hadergjonaj'ın Emre Kılınç'a yaptığı müdahaleyi hakem Atilla Karaoğlan sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Hadergjonaj ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

67. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre Kılınç'ın yerden sert şutunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağın sahibi oldu.

69. dakikada Kone'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

77. dakikada sağ kanattan Goiano'nun yerden ortasında arka direkte Kone'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'a danışarak gol pozisyonunda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

86. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Erdoğan'ın plase şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan kornere çeldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Osman Gökhan Bilir xx, İlker Takpak xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj x, Jorge Fernandes xx, Meriah xx, Haddadi xx, Tirpan xx, Aytaç xx, Ndongala xx (Yusuf dk. 58 x), Thiam xx (Brecka dk. 90+ 4 ?), Hajradinovic xx (Pavelka dk. 46 x), Koita xx (Quaresma dk. 82 ?)

Yedekler: Fatih Öztürk, Doğucan Haspolat, Tarkan, İlhan, Gohou, Anıl Koç

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx (Barış dk. 85 ?), Appindangoye xx, Camara xx, Uğur Çiftçi xx, Emre Kılınç xx, Cofie xx, Ziya xx, Mert Hakan xx (Erdoğan dk. 85 ?), Fernando xx (Kone dk. 46 x), Yatabare x (Skuletic dk. 90+2 ?)

Yedekler: Muammer, Ali Şaşal Vural, Papp, Derlek, Furkan Sağman

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kırmızı kart: Hadergjonaj (dk. 62) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Goiano, Ziya (Sivasspor), Pavelka (Kasımpaşa)

(İHA)