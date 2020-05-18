TBMM Başkanı Şentop'tan, '19 Mayıs' mesajı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " 19 Mayıs, asil milletimizin cesaret ve kahramanlığıyla bir diriliş destanına ve zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcıdır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının, Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'nin kutlu meşalesiyle yola koyulduğunu bildirdi. Şentop, o meşalenin Samsun'dan Ankara'ya kadar uzanan bir yolculuğun ardından, dalga dalga tüm vatan sathına yayıldığını ve 'Ya İstiklal, ya Ölüm' kararlılığına dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti: "19 Mayıs, asil milletimizin cesaret ve kahramanlığıyla bir diriliş destanına ve zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcıdır. Ama o gün başlayan yürüyüş, tarihin belli bir döneminde başlayıp bitmiş bir süreç değildir. 19 Mayıs 1919'u anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli dosta düşmana ilan etmektir. 19 Mayıs 1919'un 101'inci yıldönümünün, milletimiz ve hassaten gençlerimiz için kutlu olmasını temenni ediyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz yol arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'ye ruh veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve hürmetle yad ediyorum."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA,