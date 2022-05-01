Trabzonspor'un 38 Yıllık Şampiyonluk Hasreti Sona Erdi - Son Dakika

ESRA NUR PERVAN

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayan lider Trabzonspor, karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bordo mavili takım en son 1983-84 sezonunda teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı döneminde şampiyonluk yaşamıştı. Trabzonspor, 38 yılın ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile bu hasrete son verdi. Maç öncesinde şampiyonluk için 1 puana ihtiyacı olan Trabzonspor bu beraberlikle en yakın rakibi olan Fenerbahçe ile puan farkını 11'e çıkararak Akyazı Medikalpark Stadyumu'nda şampiyonluğunu bugünden ilan etti.

Haftalar öncesinden başlayan karnaval havası tüm şehri sarmış, kent merkezi ve şehrin dört bir yanı bordo mavili renklerle süslenirken, vatandaşlar hem Ramazan Bayramı'nı hem de Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlamak için kente akın ederken hava yolu şirketleri Trabzon için ek sefer sayısını 42'ye yükseltmişti. Kent genelinde bulunan toplam 35 bin 882 kişi kapasiteli konaklama merkezlerinin tamamının dolu olduğu ve gelen vatandaşlarla birlikte kent nüfusunun 2 katına çıkacağı tahmin ediliyordu.

Yoğun kalabalıktan dolayı şehrin 2 farklı yerinde şampiyonluğun kutlanması için günler öncesinden başlayan hazırlıklar 30 Nisan sabahında konserler ve şarkılarla başladı. Stadın tamamının dolu olması nedeniyle kent merkezinde dev ekranda taraftarlar için maç yayını yapıldı. Maç sonunda taraftarın sahaya girmesiyle birlikte şampiyonluk kutlamaları başladı. Stattan ayrılan vatandaşlar ise şehrin 2 ayrı noktasındaki kutlamalara katılmak için şehir merkezine doğru yola çıktı.