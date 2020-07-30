Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 229 bin 891, can kaybı 5 bin 674 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 229 bin 891, can kaybı 5 bin 674 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 236 test yapıldı, 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 982 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 754 bin 331, vaka sayısı 229 bin 891, vefat sayısı 5 bin 674 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 561, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 9,3 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561'e yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan 43 bini aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın."

"Tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajında, bayramın Türk milleti ve tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz etti.

Bu sene Kurban Bayramı'nın, koronavirüs salgını yüzünden hac farizasının sınırlı şekilde yapılacak olması nedeniyle mahzun yaşanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki yıl, yine milyonlarca Müslüman, Kabe-i Muazzama'yı ve mukaddes toprakları yeniden aşkla, coşkuyla, sevinçle dolduracaktır. Türkiye olarak, salgın dönemini, sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik. Normalleşme süreciyle birlikte, turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat, salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu." ifadelerini kullandı.

AK Parti'de bayramlaşma videokonferans yöntemiyle yapılacak

AK Parti Genel Merkezi'nde partiler arası bayramlaşma programı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında cumartesi günü videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 1 Ağustos cumartesi, ilk olarak saat 09.30'da Cumhuriyet Halk Partisi heyeti ile videokonferans görüşmesi yapılacak.

Ardından sırasıyla Milliyetçi Hareket Partisi, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri ile videokonferans görüşmesi ile bayramlaşılacak. Videokonferans görüşmeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Murat Öz'den oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecek.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında geçici süreliğine de olsa bayram geleneklerini değiştirmenin, sağlığın koruması açısından önemli olduğunu belirterek, "Bütün bunların geçici olduğuna, yeniden kucaklaşacağımız günlerin çok yakın olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

YÖK'ten "küresel salgında yeni normalleşme süreci" rehberi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Kovid-19 salgınına ilişkin "yeni normal" sürecinde, üniversitelerdeki uygulamalara yönelik "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi" hazırlandı.

Rehberde, uzaktan öğretim uygulamaları, uygulamalı eğitimler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, yabancı uyruklu öğrenciler, toplantılar, kongreler ve değişim programları başlıkları altında çerçeve kararlar ve öneriler yer aldı. Buna göre, salgının etkinliğinin azalmakla birlikte devam ettiği yeni normal süreçte karma öğrenme uygulamalarına yer verilebilecek. Böylece öğrenci sayısı ve fiziki altyapıya göre, sınıflara belli sayıda öğrenci kabul edilip, aynı anda çevrim içi uygulamayla da sınıfın kalanının derse katılması sağlanabilecek. Sınıfların gruplara bölünmesi suretiyle aynı ders, birden fazla grupta da anlatılabilecek. Rehberde, uzaktan öğretimle yürütülecek derslerin, mümkün olduğunca 2020-2021 eğitim öğretim yılında ve özellikle ilk dönemde yoğun verilmesi önerildi.

Otellerde Kurban Bayramı için doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı

Denizi, kumu, güneşi kadar doğal güzellikleriyle de öne çıkan turizm merkezlerinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda otellerin doluluk oranı yaklaşık yüzde 70'lere ulaştı. Önlemlerin üst düzey tutulduğu tesislerde, iç pazarın yanı sıra Ukrayna, İngiltere, Kazakistan başta olmak üzere karşılıklı uçuşların başladığı ülkelerden gelen turistler, güvenli tatil yapabiliyor.

TÜSAD bayram öncesi yola çıkanlar için tavsiye listesi hazırladı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), Kurban Bayramı'nda sevdiklerini ziyarete gidecek vatandaşlar için Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolculuk sırasında uyulması gereken kuralları içeren tavsiye listesi hazırladı. Liste, karayolu, demiryolu ve deniz yolu kullanımında hem araç kullanıcılarının hem de yolcuların dikkat etmesi gereken önlemleri kapsıyor.

Ankara Valisi Şahin, yol kontrol noktasındaki denetimleri inceledi

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara- Eskişehir kara yolunda bulunan kontrol noktasındaki denetimleri yerinde inceledi. Denetimlere ilişkin yetkililerden bilgi alan Şahin, ekiplerce durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını tebrik etti.

Şahin, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla seyahat eden vatandaşlardan trafik kurallarına ve Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlere uymalarını istedi.

Öte yandan Ankara'da polis ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu havalimanı, tren garı, otobüs terminali, alışveriş merkezleri, metro istasyonları ve hayvan pazarlarındaki özel güvenlik tedbirleri denetlendi.

Kurban Bayramı, Koronavirüs, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 11:47

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son Dakika

Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti 17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk imzayı N'Sakala'ya attırdı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı         
19:22
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler         
19:06
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
19:01
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu         
18:07
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu         
17:41
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı         
17:18
Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut, iki yardımcısını beraberinde getiriyor Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut, iki yardımcısını beraberinde getiriyor         
15:43
Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı         
15:38
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama         
15:11
Bursa'da sahibinin elinden kaçarak giyim mağazasına dalan kurbanlık boğa, büyük korku ve panik yaşattı Bursa'da sahibinin elinden kaçarak giyim mağazasına dalan kurbanlık boğa, büyük korku ve panik yaşattı         
14:36
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu         
14:04
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi         
13:58
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı         
13:45
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü         
13:26
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı         
12:39
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi         
11:42
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor 1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor         
11:31
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması         
11:15
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı         
10:42
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı         
10:28
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu         
10:21
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü         
10:15
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu         
09:40
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi         
09:27
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor         
09:10
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı         
08:46
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor         
08:25
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın         
08:12
NASA, yeni robotu ile Mars'ta hayat arayacak NASA, yeni robotu ile Mars'ta hayat arayacak         
08:07
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor         
07:31
Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu         
06:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2020 06:20:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei