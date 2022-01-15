Üsküdar'da otizmli çocuğun köpeği öldürüldü, mahallede tartışma çıktı - Son Dakika

ÜSKÜDAR'da otizmli Egemen Aslanoğlu evinin yakınındaki parkta 2 boxer cinsi köpeğini gezdirmeye çıktı. İddiasına göre üzerinde bir kişi köpeği pitbull sanarak silahıyla öldürdü. Köpeği öldüren ile köpek sahipleri hakkına işlem yapıldı. Mahalle sakinlerinden bazıları ise sokağa korkudan çıkamadıklarını belirterek köpek sahibine tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Valide-i Atik Mahallesi'nde yaşayan otizmli genç Egemen Aslanoğlu (16) Perşembe günü Keş ve Maysa isimli köpeklerini gezdirmek için evinin yakınındaki Fıstıklıbayır Parkı'na çıkardı. Köpekleri parktaki köpeklerle oynaması için tasmalarını çıkardı. Parkta Egemen Aslanoğlu'nun iddiasına göre bekçi üniformalı bir kişi daha vardı. Üzerine gelen Boxer cinsi köpeği ağzından silahla vurdu ve kaçmaya başladı. 16 yaşındaki Egemen Aslanoğlu, bu kişinin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Köpeği vuran kişinin elinde ekmek poşetiyle koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"GELME SENİ DE VURURUM"

Egemen Aslanoğlu "Perşembe günü saat 06.00 sıralarında köpeklerime yemek verip, gezdirmeye çıkardım. Buradaki diğer köpeklerle oynaması için saldım. Bir adam vardı, cebinden silahını çıkardı. Silahın ağzına mermiyi verdiği gibi köpeğimin ağzına sıktı. Üzerinde bekçi üniforması vardı. Bu hayvan ona saldırdıysa nasıl ağzının içine sıkmış. Günlerdir uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum, o anları gözümün önünden silemiyorum. Hayvan ateş etmek ne demek? Ben peşinden koştum yakalamak için, 'Gelme seni de vururum' gibi bir şey dedi" diye konuştu.

"O KÖPEK ÖZEL VE FARKLI BİR ÇOCUĞUN YANINDAYDI"Anne Kamile Gümüş ise "3 günden beri Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeyiz. Oğluma atak ilaçları, atak iğneleri veriliyor. Benim oğlum 3 günden beri gözünü kırpmıyor bir damla su içmiyor. Diğer oğlum 3 gündür ağlamaktan dışarı çıkmıyor. Kızım 3 gündür işe gitmiyor evde kriz geçiriyor. Kafası parçalanmış köpeği oğlum ve abim kucağında taşıdı. O köpek özel ve farklı bir çocuğun yanındaydı ona arkadaştı. Keş'in kardeşi Maysa ağlayarak uyanıyor. Bu can değil mi duygusu yok mu? Bir can burada katlediliyorsa, 16 yaşındaki çocuk 4 gündür kriz geçiriyorsa ben buna insanlık demem. 16 yaşında çocuğun yanında sabahın köründe köpeğin kafası mermiyle parçalanıyor. ya benim çocuğuma da sıksaydı? Nerede bu adalet. Millet 'köpek tasmasızmış' diyor Bu çocuk günde 4 tane ilaç almaya başladı" dedi.

MAHALLEDEKİ BAZI KİŞİLER OTİZMLİ GENCE TEPKİ GÖSTERDİ Bugün parka, öldürülen köpeği Keş'in kardeşi Maysa isimli köpeğiyle gelen Egemen Aslanoğlu mahalledekilerin tepkisine maruz kaldı. Mahallede oturan bazı kişiler köpeği öldüren kişiyi savundu. O parkta köpek istemediklerini dile getirdi.

"PARKA ÇIKMAYA KORKUYORUZ ARTIK" Mahallede oturan Yasemin Gök, "Benim için fark etmiyor. Ha insan öldürmüşsün ha köpek öldürmüşsün benim köpeğim var. Bu köpek evladımdan farksız. Biz iki gündür neler çekiyoruz. Parka çıkmaya korkuyoruz artık" dedi. Mahallede oturan Jerin Ece Alpaslan ise "Önce köpeğin başını sevmiş sonra köpeğin ağzına silah sokup iki el ateş etmiş bu normal birşey değil" diye konuştu.

ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ise, "Fıstıklıbayır Parkı'nda Boxer cinsi bir köpek silahla vurularak öldürülmüştür. Tespit edilen zanlı Doğancılar Karakolu'na ifade vermek üzere çağrılmıştır. Zanlı ilk ifadesinde parktan geçtiği sırada iki köpeğin üzerine gelmesinden korktuğu için silahını ateşlediğini beyan etmiştir. Cumhuriyet Savcımız ayrıca olay esnasında tasma ve ağızlığı olmayan köpeklerin sahipleri hakında da 'Hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakmaktan' dolayı işlem başlatılması talimatını vermiştir. Zanlı adliyeye sevk edilmiştir. Zanlı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kamu görevlisi olan zanlı hakkında ayrıca idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.