Üsküdar'da sahte altınları kuyumcuya satmaya çalışan şüpheli böyle yakalandı - Son Dakika

Üsküdar'da sahte altınları kuyumcuya satmaya çalışan şüpheli böyle yakalandı

25.11.2020 17:51
Üsküdar'da sahte altınları kuyumcuya satmaya çalışan şüpheli böyle yakalandı, System.String[]

Murat KORKMAZ / ÜSKÜDAR'da bir şüpheli, sahte altın satmaya çalışırken kuyumcunun altının sahte olduğunu anlaması üzerine çağırdığı polis tarafından gözaltına alındı.

Murat KORKMAZ/ ÜSKÜDAR'da bir şüpheli, sahte altın satmaya çalışırken kuyumcunun altının sahte olduğunu anlaması üzerine çağırdığı polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin başka kuyumculara da sahte altın sattığı öğrenilirken, kuyumcuda yaşananlar ve şüphelinin gözaltına alınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da meydana geldi. Kuyumcuya gelen bir kişi elindeki altını bozdurmak istedi. Kuyumcu Furkan Çolak altının sahte olma ihtimalinden şüphelendi. Altını çeşitli testlere sokan kuyumcu Çolak, sahte olduğunu belirledi. Kuyumcu bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Altın satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.  Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ifadesinde, altınların sahte olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan kuyumcuda şüphelinin altını satmaya çalışması ve gözaltına alınması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KUYUMCU: "DÜĞÜNDE TAKILDI" DEDİ

Dükkan sahibi Cem Çolak, "Bizden daha önce dokuz dükkana giriyor. İki buçuklu diye adlandırdığımız altını satmaya çalışıyor. Dokuz dükkana satıyor. Zaten en son bize geliyor. Altını alıp baktığınız zaman sesinden, yumuşaklığından, sertliğinden anlamamız gerekiyor. Biz şüphelendik içinde farklı bir maden olduğunu düşündük. Daha sonra bizim ayar suyu dediğimiz bir su var bakmak için çiziyoruz. Ona baktık. O da bir netice vermedi. Daha sonra bunu kestik. Kestiğimizde kestiğimiz halde bile hala tam altın olduğuna  inanmadık. Ondan sonra atölyeye gittik, ateşe attık. Orda sahte olduğunu anladık. Nereden aldığını sorduk. 'Düğünümde takıldı' dedi. Güven timlerini çağırdık. Bizden önce dokuz kuyumcuya girmiş. Arkadaşların olduğu grubumuz var oradan yazdık. Bugün bu altından alan varsa buraya gelsin dedim. Dükkanda şu an adam bizim elimizde burada diye. Kuyumcuya altını sattığı zaman üstüne para taşımıyor. Dışarıda bir arkadaşı var parayı ona veriyor. Daha sonra dediğim gibi güven timleri geldi. Alıp karakola götürdüler." dedi.


Üsküdar'da sahte altınları kuyumcuya satmaya çalışan şüpheli böyle yakalandı
Üsküdar'da sahte altınları kuyumcuya satmaya çalışan şüpheli böyle yakalandı
Üsküdar'da sahte altınları kuyumcuya satmaya çalışan şüpheli böyle yakalandı
Üsküdar'da sahte altınları kuyumcuya satmaya çalışan şüpheli böyle yakalandı
Üsküdar'da sahte altınları kuyumcuya satmaya çalışan şüpheli böyle yakalandı
Üsküdar'da sahte altınları kuyumcuya satmaya çalışan şüpheli böyle yakalandı
Üsküdar'da sahte altınları kuyumcuya satmaya çalışan şüpheli böyle yakalandı
Üsküdar'da sahte altınları kuyumcuya satmaya çalışan şüpheli böyle yakalandı
Üsküdar'da sahte altınları kuyumcuya satmaya çalışan şüpheli böyle yakalandı

Üsküdar, Kuyumcu, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da sahte altınları kuyumcuya satmaya çalışan şüpheli böyle yakalandı - Son Dakika


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