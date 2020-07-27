Üsküdar sahillerinde çekirdek yerine dondurma yendi - Son Dakika

Üsküdar Belediyesi çekirdek kararına destek veren Üsküdarlılara dondurma dağıtarak teşekkür etti.

Üsküdar'da geçtiğimiz günlerde sahilde çekirdek yemek yasaklanmıştı. Üsküdar'da bu karara uyan ve destek veren vatandaşlara dondurma dağıtıldı. Belediye başkanı Hilmi Türkmen sahilde gezen vatandaşlara dondurma ikram etti.

Üsküdar Belediyesi, banklarda ve sahilde çekirdek kabuklarının sürekli yere atılması ve çevre kirliliğine yol açılması üzerine geçtiğimiz günlerde harekete geçmişti. Harem'den Küçüksu'ya kadar olan sahil şeridinde başta çekirdek olmak üzere kabuklu yemiş yenilip kabuklarının yere atılması 9 Temmuz tarihinden itibaren yasaklandı. Sahilde 24 saat denetim yapıldı, kurala uymayanlara 61 lira ceza kesildi.

Üsküdar belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile belediye çalışanları Salacak sahilde Üskürdarlılara dondurma dağıttı.

Konu hakkında bilgi veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar'da Harem'den Küçüksu'ya kadar olan sahil bandımızda çekirdek yemeyi yasakladık. Sebebi çevreyi temiz tutmak bu güzelim sahil bandındaki şu doğal güzelliği bozmamak kirletmemek amaçlı böyle bir uygulama başlattık. Sağ olsun hem Üsküdarlı hemşehrilerimiz hem buraya gelen diğer ilçelerden misafirlerimiz bu kurala harfiyen büyük bir titizlikle uymaya başladılar. Sevgili hemşehrilerimiz onlara bugün bu güzel yaz akşamında havalar sıcak en güzel hediye ne olur dondurma olur buradaki vatandaşlarımıza da teşekkür mahiyetinde dondurma ikram ettik. Dondurma ikram ediyoruz sloganımız da, 'çekirdek yeme dondurma ye çekirdek yersen cezayı da yersin' o yüzden ceza yememek lazım çekirdek de yememek lazım" dedi. - İSTANBUL