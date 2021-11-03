Varank: "OSB'lerimizin doluluk oranı yüzde 83'ü aşmış durumda" - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çalışan ve Üreten Gençler Programı'yla 32 ilde 170 fabrika kurarak yatırımcıların hizmetine sunduklarını belirterek, "Buraya sağlayacağımız 600 milyon lirayı aşkın destekle 60 bin gencimiz istihdam edilecek." dedi.

Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı bütçesini sundu.

Sanayide sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm için kararlı adımlar atıklarını ifade eden Varank, bu dönüşüm sürecinin, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat politikalarında köklü değişikliklere yol açacağını ve 2053 vizyonunun temel bileşenlerden biri olarak gördüklerini dile getirdi.

Mustafa Varank, bakanlık olarak iklim değişikliği konusunda kilit rol üstlendiklerine işaret ederek, Yeşil Mutabakat gerekliliklerinden en çok etkilenecek enerji-yoğun sanayi sektörlerinin modernizasyon ve dönüşümüne ilişkin çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Demir-çelik sektöründeki karbon emisyonlarının azaltılması amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını kaydeden Varank, "Yeşil Mutabakata uyum kapsamındaki öncelikli AR-GE ve yenilik konularına ilişkin 90 projeye TÜBİTAK vasıtasıyla destek sağladık. Yaşam Döngüsü Değerlendirme faaliyetlerinin temelini oluşturacak ulusal bir veri tabanı geliştiriyoruz." diye konuştu.

Bakan Varank, "Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi"ni hayata geçirerek, OSB'leri yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarına dönüştüreceklerini söyledi.

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejilerinin temel bileşenlerinden birinin girişimciliğin geliştirilmesi olduğuna dikkati çeken Varank, bu noktada bakanlık olarak KOSGEB, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK gibi ilgili ve bağlı kuruluşlarla girişimcilere finansal destekler verdiklerini anlattı.

"DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, 57 ilde faaliyet gösteriyor"

Teknoparklar, Kuluçka Merkezleri ve TEKMER gibi altyapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini sağladıklarını belirten Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlıkça inisiyatif alarak 'Fonların Fonu' mekanizmalarını hayata geçirdik. İstanbul Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile fonlara aktaracağımız 250 milyon liralık bütçenin kaldıraç etkisi, 1 milyar liranın üzerinde bir fon büyüklüğü oluşturacak. Teknoloji-İnovasyon Fonu ile 2 girişim ve 4 girişim sermayesi fonuna şimdiye kadar 70 milyon lira destek sağladık. 28 genç girişim, Tech-InvesTR Programı kapsamında desteklediğimiz fonlardan 186 milyon liralık yatırım aldı."

Temel bilimlerden teknolojiye, Ar-Ge'den üretime, başarıların ana dayanağı olan nitelikli insan kaynağının geliştirildiğini ifade eden Varank, bu kapsamda gençleri erken yaşta çığır açıcı teknolojilerle buluşturan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin, 57 ilde faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Varank, bu atölyelerin, 2023'e kadar 81 ilin tamamında yaygınlaştırılacağını anlatarak, "Kendi-kendine öğrenme metoduyla, tamamen ücretsiz yeni nesil yazılım eğitimlerinin verildiği 42 Okulları, İstanbul ve Kocaeli'de faaliyete geçti. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST küresel bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. İlk yılında 14 kategoride düzenlediğimiz yarışmalara 20 bin genç başvurmuştu. Bu yıl 36 kategorideki yarışmalara 111 ülkeden 200 binin üzerinde başvuru aldık." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST 2022'de Samsun'da

TEKNOFEST'i gelecek yıl Karadeniz'e taşıyarak, milli mücadele meşalesinin yakıldığı Samsun'da gerçekleştireceklerini bildiren Varank, bu kapsamda düzenlenecek "TEKNOFEST Azerbaycan" ile organizasyonun küresel marka olma yolundaki ilk adımının da atılacağını dile getirdi.

Mustafa Varank, bu yıl, TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'na 30 bine yakın projeyle 38 bin öğrencinin katıldığını anımsatarak, "Yine 81 ilimizde yaklaşık 2 milyon 700 bin kişinin ziyaret ettiği Bilim Fuarları düzenledik. Bu fuarlarda 5 bini aşkın okuldan 500 bin öğrencimiz 190 bin bilimsel proje hazırladı." bilgisini paylaştı.

Türkiye, uluslararası bilim olimpiyatlarında 54 madalya kazandı

Varank, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar dallarında düzenlenen bilim olimpiyatlarında da başarı grafiğinin her yıl yükseldiğine işaret ederek, bu yıl uluslararası bilim olimpiyatlarında Türkiye'nin 5 altın, 19 gümüş ve 30 bronz madalya kazandığını hatırlattı.

Dünyanın en büyük bilim ve mühendislik yarışması olan ISEF'te tarihi bir başarı elde eden Türkiye'nin, 13 ödül kazandığını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda Malatya'dan bir gencimiz ülkemize ilk kez birincilik kazandırdı. Geleceğin Aziz Sancarlarını, Cahit Arflarını yetiştirecek TÜBİTAK Fen Lisesi, 90 öğrenciyle eğitim öğretime başladı. Gençlerimizi temel bilimlere yönlendirmek amacıyla bu yıl 16 farklı alanda 2 bin 300 lisans öğrencisine başarı bursu verdik. Teknopark ve AR-GE merkezlerinde temel bilim mezunu istihdam eden firmalara 23 milyon liralık maaş desteği sağladık. TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı (STAR) Programıyla 1500 lisans öğrencisine Ar-Ge projelerinde tecrübe kazanma imkanı sunduk. İkinci çağrımızla bu sayıyı 3 bine çıkaracağız."

Sanayi Doktora Programı'yla 1162 doktora öğrencisinin yetişmesini ve sanayide istihdamını teşvik ettiklerini dile getiren Varank, özel davetle TEKNOFEST'e gelen Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın adıyla yeni bir Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı başlattıklarını ifade etti.

"OSB'lerin doluluk oranı yüzde 83'ü aştı"

Varank, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) uygulamasının, düzenlemeler neticesinde dünya genelinde örnek alınan kurumsal bir yapıya kavuştuğunun altını çizerek, "Bugün itibarıyla ülkemizde 327 OSB bulunuyor. Göreve geldiğimizden bu yana OSB'lerdeki projeler için 2021 fiyatlarıyla, yaklaşık 11 milyar lira tutarında kredi kullandırdık. Toplam alanı 83 bin hektar olan üretimdeki OSB'lerimizin doluluk oranı yüzde 83'ü aşmış durumda. Bu oran arttıkça, OSB'lerdeki 2,2 milyon olan istihdama 300 bin yeni istihdam katılmasını öngörüyoruz." dedi.

OSB'leri, üretimde yeşil dönüşümün başlangıç noktası olarak gördüklerini kaydeden Varank, buradan hareketle "Yeşil OSB Ulusal Çerçevesi" taslağını hazırladıklarını ve dönüşüm için gerekli altyapıların inşasında kullanmak üzere Dünya Bankasından 300 milyon dolar kaynak temin ettiklerini bildirdi.

Bakan Varank, OSB'lerin yanında, büyük çaplı sanayi yatırımlarını teşvik etmek üzere yeni bir model olan 24 Endüstri Bölgesi ilan ettiklerini anlatarak, sanayicilere, kiralama yöntemiyle uygun maliyetli yatırım alanları sundukları bu bölgelerde, vasıflı çelik, petrokimya, enerji, ilaç, otomotiv gibi birçok sektörde üretimler gerçekleştirildiğini dile getirdi.

"Gençlerin yeni beceriler kazanmasına odaklanılacak"

Yaklaşık 25 bin kişinin istihdam edildiği endüstri bölgelerinde 2020 yılında 7,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını ifade eden Varank, şu bilgileri verdi:

"Son 19 yılda tamamlanan 135 sanayi sitesinin alt ve üstyapı inşaatlarına 2,4 milyar lira kaynak kullandırdık. 2021 yılı sonu itibarıyla 5 Sanayi Sitesi projesini daha tamamlayacağız. Bakanlık, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri eliyle yereldeki potansiyeli harekete geçirerek refahın yurt sathına dengeli yayılması için çalışıyoruz. 26 Kalkınma Ajansımız, 23 binden fazla projeye güncel fiyatlarla 11 milyar lira destek sağlayarak 19 milyar liraya yakın bir kaynağı harekete geçirdi."

Ajansların, gelecek 2 yılda bölgesel kalkınmanın dinamosu olan gençlerin yeni beceriler kazanmasına ve istihdamına odaklanacağına dikkati çeken Varank, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte başlattığımız Çalışan ve Üreten Gençler Programı'yla 32 ilimizde 170 fabrika binası kurarak yatırımcıların hizmetine sunuyoruz. Buraya sağlayacağımız 600 milyon lirayı aşkın destekle 60 bin gencimiz istihdam edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, 14 ilde 132 projeye 976 milyon lira kaynak aktardıklarını belirterek, 81 ilin tamamında dezavantajlı kesimlerin sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımını Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile sağladıklarını kaydetti.