Ziraat Türkiye Kupası Finali: Trabzonspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xx (Manuel da Costa dk. 90+1 ?), Hüseyin xx, Campi xx, Novak xx (Ahmet dk. 78 xx), Sosa xx, Abdülkadir Parmak xx (N'Diaye dk. 90+1 ?), Abdülkadir Ömür xxx, Ekuban x (Bilal dk. 41 ?), Guilherme xx, Sörloth xxx

90+9. dakikada Sosa'nın attığı uzun topta ceza sahası içinde buluşan Sörloth, yaptığı düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-0

90+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa'nın yerden vuruşunu kaleci Uğurcan tek hamlede kontrol etti.

89. dakikada Sörloth'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkadir Ömür 'ün kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:57

Kaynak: İHA

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