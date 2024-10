Başkan Zeyrek, 6 aydaki değişim ve dönüşümü anlattı

Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı, Büyükşehir Belediyesinin 6 aylık faaliyetlerini içeren değerlendirme toplantısında, Manisa'da devrim niteliğinde değişiklikler yaptıklarını vurguladı. İlk karnesini alan öğrenci heyecanı yaşadığını ifade eden Başkan Zeyrek, ilk 6 ayda hayata geçirilen projeleri ve Manisa'nın gelecek yol haritasını anlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 6 aylık hizmetlerini içeren lansman toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Manisa ve komşu illerin ilçe belediye başkanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, daire başkanları, CHP İl ve ilçe örgütleri, gençlik ve kadın kolları örgütleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yüzlerce Manisalı katıldı.

"İlk karnesini alan öğrenci heyecanıyla burdayız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, sunumu öncesinde yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı toplantıya gösterilen ilgi nedeniyle Manisalılara teşekkür etti. Başkan Zeyrek, "Şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışımız gereği düzenli olarak halkımıza yaptığımız ve yapacağız hizmetleri anlatıyoruz. Tabiri caizse halkın terazisine çıkıyoruz. Karne alıyoruz. İlk karnesini alan öğrencinin heyecanıyla burdayız. 31 Mart 2024 seçimleri Türkiye siyasi tarihi açısından son derece önemli bir kırılma noktasıydı. Yorgun ve umutsuz halkımızın adeta son gücünü kullanarak sandığa gittiği ve gücünü gösterdiği tarihi bir hamleydi. Bu tarihi başarının mimarı, Manisa'mızın öz evladı, ikinci yüzyılın ilk lideri, kıymetli abim, hocam, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Siz olmasaydınız emin olun biz bu akşam burada olamaz, geleceğe umutla bakamazdık. Ne kırmızıya boyanmış bir harita ne gelecek umudunu koruyan bir halk ne de halkın derdine derman olmaya çalışan belediyeler olurdu" dedi.

"1,5 milyon Manisalının derdiyle dertleniyoruz"

Tarihi bir başarı elde ettiklerini dile getiren Başkan Zeyrek, "Sayın Genel başkanım: seçimlerde en çok koşturan siz oldunuz. 106 miting ve binlerce kilometre yol yaptınız ve 2 Mart tarihinde Manisa'da bizlere bir talimat vermiştiniz. Biz de sizin liderliğinizde, verdiğiniz çok kıymetli desteklerle Manisa'mda tarihi bir başarı elde ettik. Elde edilen başarı böylesine tarihi, üstlendiğimiz görevler böylesine hayati olunca sorumluluklarımız da çok daha fazla oluyor. Sayın Genel Başkanım; her gün bu sorumluluk ve bilinçle hareket ettiğimizi bilmenizi isterim. Her sabah güne başlarken, 17 ilçenin, 1089 mahallenin, 1.5 milyon Manisalının derdiyle dertlendiğimizi, harcadığımız her kuruşta, attığımız her imzada Demirci'den Gördes'e, Soma'dan Sarıgöl'e kadar yalınayak dolaşmak zorunda kalan çocuğun sorumluluğunu asla aklımızdan çıkartmadığımızı da bilmenizi isterim" diye konuştu.

"İlk günkü heyecanla çalışıyoruz"

31 Mart'ta sadece bir belediye başkanını değiştirmediklerini vurgulayan Başkan Zeyrek, "31 Mart'ta biz asıl olarak bir yönetim anlayışını değiştirdik. Manisa Büyükşehir Belediyesinin iş yürütme tarzını, halka yaklaşımını, hizmete bakışını değiştirdik. Yani temelden bir paradigma değişimini hayata geçirmek üzere o koltuğa oturduk. Bir belediye düşünün ki başkan ile yönetim kadrosunun, yönetim kadrosu ile daire başkanlarının, daire başkanları ile müdürlerinin, müdürler ile personelin, personel ile halkın hiç bir bağı olmasın. Bir belediye düşünün ki, kapıları halka daima kapalı ama ranta her zaman açık olsun. Bir belediye düşünün ki personeline 1 yudum suyu bile çok görsün ama spor kulüplerine milyarlar aktarsın. Yine bir belediye düşünün ki 1,5 milyon Manisalının refahı, huzuru, mutluluğu için değil, bir avuç rantiyecinin çıkarı için çalışıyor olsun. İşte biz bu anlayışı yıkmak için geldik. Bu harami düzene son vermek için 18 puan geriden gelerek, 27 puan fark attık. Bize güvenen, bize inanan 507.563 seçmenin verdiği güçle bize oy veren, oy vermeyen ayrımı yapmadan, gece gündüz demeden, ilk günkü heyecanla çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"Manisa, Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyordu"

Başkan Zeyrek, seçim döneminde halka verdiği "2 ton su 1 TL olacak" sözünü tuttuklarını ve ilk meclis kararıyla uygulamaya geçirdiklerini belirtti. Böylece yıl sonuna kadar Manisalıların bütçesine 140 milyon TL'lik katkı sağlanacağını söyledi. Kartlı sayaç dayatmasının da kaldırıldığını aktaran Başkan Zeyrek, "Bu onurlu göreve talip olduğumda Manisa'm Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyordu. Bir Manisalı olarak benim de canım yanıyordu. Biliyordum ki her bir Manisalı komşum da bu durumdan mustaripti. Bunu hak etmiyordu. Bu noktada önemli bir bilgi daha vermek isterim: Göreve geldikten sonra Cemevlerimize verilen suyu da ücretsiz hale getirdik. Çünkü bizim açımızdan Cemevleri ibadethanedir. Camilerimize verdiğimiz her türlü hizmet ve desteği Büyükşehir Belediyesi olarak artık cemevlerimize de sağlıyoruz. Güle güle kullansınlar" dedi.

"Halk ekmek 17 ilçeye yayılacak"

Başkan Zeyrek, sosyal belediyeciliğin sembol uygulamalarından olan Halk Ekmek projesinin Manisa'da uygulanmaya başladığını ve ekmeğin uygun fiyatlı ve sağlıklı bir şekilde satışa sunulduğunu belirtti. Projenin kısa sürede 17 ilçeye yayılacağını söyleyen Başkan Zeyrek, "Ekmeğimizi fırıncı esnafından aldık. Hem esnafımız kazandı hem de halkımız daha ucuza, sağlıklı ekmekle buluştu. Şu an 12 noktada halkımıza hizmet eden halk ekmek büfelerini kısa sürede 17 ilçemize yayacağız" dedi.

Altyapının bir kentin temeli olduğunu dikkat çeken Başkan Zeyrek, "Temeliniz ne kadar sağlamsa yaşadığınız şehir de bir o kadar sorunsuz ve dirençlidir. Göreve geldiğimde ilk sorduğum soruların başında; altyapının durumu oldu. Su, kanalizasyon, iletişim altyapımızın ne durumda olduğunun cevabını alamadım. Zira böyle bir envanterimizin olmadığını öğrendim. Yani 2024 yılında, Manisa Büyükşehir Belediyesinin bir altyapı haritası yoktu. Bir patlak olduğunda, tıkanma yaşandığında el yordamı ya da o hattı bilen ustanın, yetkili kişinin bilgisi dahilinde müdahale edilmeye çalışılıyordu. Hemen çalışmalara başladık ve kentin sayısal altyapı haritasını çıkartmak için harekete geçtik. Bir yandan da altyapının yenilenmesi seferberliğini başlattık. 40 yıldır yenilenmeyen hatlara el attık. Asbestli borulardan, kayıp ve kaçaklara neden olan eskimiş hatlara kadar yerin altında dönüşüme giriştik. En sıkıntılı mahallelerimizden başlayarak, bin tane branşman değiştiriyoruz" dedi.

Muradiye'nin dev altyapı projesinde önemli gelişme

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ne de parantez açan Başkan Zeyrek, "Muradiye, alt yapı sorunu yaşayan mahallelerimizin başında geliyor. Plansız kentleşmenin yol açtığı büyük problemler yaşıyoruz. ve ne yazık ki Dünya Bankası ile birlikte bu bölgede yapılacak proje, sahipsiz kalmış ve yıllarca hiçbir ilerleme sağlanmamış. İhale süreci neredeyse 3 yıl gecikmiş. Biz göreve geldikten sonra bu projenin hayata geçmesi için çok büyük çaba sarf ettik. Boşa geçen, kaybedilen zamanı hızla bertaraf ettik. Dünya Bankası ile yoğun bir çalışma takviminin ardından tüm süreçleri tamamladık. Hedefimiz; önümüzdeki ilkbaharda sahada olmak ve alt yapı çalışmalarına başlayarak, en kısa sürede bitirmek. Yaklaşık 50 milyon Euro yatırım bedeliyle gerçekleşecek proje kapsamında; Kırkağaç Gelenbe Mahallesi, Karaali, Muradiye mahalleleri ve Gördes'in altyapı sorunlarını çözmüş olacağız" diye konuştu.

Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri'nde yürütülen çalışmaları da aktaran Başkan Zeyrek, şunları söyledi: "Her yıl Somalı vatandaşlarımız soğukta kalıyordu. Bu nedenle Soma'da kış aylarında ısınma sorunu yaşanmaması için Bölgesel Isıtma Sisteminde 23,5 milyon liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdik. Kendi evlatlarımın soğuk kış günlerinde soğukta kalmasını nasıl istemiyorsam, Manisa'mda yaşayan her bir vatandaşımızın, evlatlarımızın da soğukta kalmasını asla ve asla istemiyorum. Yatırımlarımızı her zaman bu noktada yapacağız."

"Tek bir köyümüz bile susuz kalmayacak"

Başkan zeyrek, Manisa'da kırk yıldır temizlenmeyen, koku ve hastalık yayan derelerde kapsamlı temizlik seferberliği başlattıklarını da söyledi. Sadece kent merkezinde değil, tarla, bağ ve bahçeleri besleyen dere yataklarında da temizlik çalışmalarını hayata geçirdiklerini ifade etti. Ayrım yapmadan 17 ilçeye, 1089 mahalleye eşit hizmet götürme vurgusu yapan Başkan Zeyrek, "Göreve geldiğimizde 147 köyümüzde su olmadığını, taşıma su ile idare ettiklerini gördük. Hemen harekete geçtik ve tek bir köy, tek bir mezra dahi susuz kalmayacak dedik. 10 haneli köye bile su götüreceğiz" diye konuştu.

Suyun önemine vurgu yaptı: "Su yoksa yaşam da yok!"

Su kaynaklarının korunmasına da vurgu yapan Başkan Zeyrek, "Küresel ısınma, iklim değişikliği, zamansız ve dengesiz yağışlar, sularımızın azalmasına neden oluyor. Daha önceki yıllarda kazma vurulduğunda çıkardığımız sular ne yazık ki, 250-300 metre derinliğe kadar çekilmiş durumda. Üstelik hatırlatmak isterim biz birçok ilimiz gibi su ihtiyacımızı barajlardan sağlayabilen bir şehir değiliz. Bizim suya ulaşmamız için derin sondajlar açmamız gerekiyor. Bu da beraberinde büyük bir enerji maliyetini getiriyor. Bu bedel 2023 yılında 380 milyon TL iken, biz 2024'ün sonuna kadar 482 milyon TL civarında bir enerji bedeli ödeyeceğiz. Suyun verimli kullanılması, su kaynaklarının sürdürülebilir bir biçimde planlaması, su tüketim alışkanlıklarımızın gözden geçirilmesi, en önemlisi de su yataklarımızın korunması için büyük çaba sarf ediyoruz. Lütfen suyumuza sahip çıkalım. Manisa'da ilk kez bir su çalıştayı yaptık. İlimiz ve Gediz havzasının su sorununu bilim insanları, alanında uzman kişiler, sektör ve kurum temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 350 seçkin davetliyle masaya yatırdık. 10 farklı temada çalıştaylar düzenledik. 46 başlıkta çözüm önerilerimizi kamuoyu ile paylaştık. Önemle belirtmeliyim ki geleceğe bırakacağımız en büyük mirasımız olan suya gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Unutmayalım ki su yoksa yaşam da yok" dedi.

Tramvay Projesi'nde testler başladı

Manisa'nın hayati sorunlarından bir tanesi olan ulaşımda da önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Zeyrek, "Manisa'mda artık kronik hale gelmiş ulaşım sorununa neşter vurduk. Önce Ulaşım Master planını yapıyoruz. Sorunlarımızı belirledik. En önemli mesele elbette toplu ulaşım. Bu noktada ilk olarak tramvay projesinin fizibilite çalışmalarına başladık. Sayın Genel Başkanımın 2009'da vizyon projesi olan tramvay, artık büyük bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı karşılamak için gerekli görüşmeleri yaptık. Tramvay güzergahını, durakları belirledik. Hedefimiz bir kaç yıl içinde Manisa'mda tramvay seferlerini başlatmak. Büyükşehir belediyemizin 120 otobüsü ve 22 elektrikli aracı var. Toplu ulaşım şehrimizde ağırlıklı olarak kooperatifler üzerinden yapılıyor. Halkımız hizmet alamamaktan, şoför esnafı ise para kazanamamaktan şikayet ediyor. Otogarlarda otobüsler boş yatarken, duraklarda halkımız perişan oluyordu. Bu noktada kooperatif temsilcileriyle görüşmeler yaptık. Kendilerine her ay 25 milyon lira kilometre başına destek sözü verdik. Bu rakam yeni yılda 50 Milyon Lirayı bulacak. Biz destek olacağız, esnaf kazanacak ve artık halkımız duraklarda beklemeyecek. 1 Kasım itibariyle bu desteğimizi başlatıyoruz" diye konuştu.

Başkan Zeyrek, toplu ulaşımda kadınlara yönelik önemli bir müjdeyi de paylaştı. Zeyrek, "Ulaşım ile ilgili bir müjde daha vermek isterim. İl genelinde toplu taşıma kullanan kadınların 22.00-00.00 saatleri arasında durak haricinde de istedikleri yerde inebilmeleri yönünde bir karar aldık. Biz toplu taşıma sisteminde kiralamaya geçişle birlikte, Manisalı kadınların akşam hava karardıktan sonra, durak gözetmeksizin istedikleri noktada inmelerini sağlayacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

"Kentin yönetimine halkın imzasını taşıyoruz"

Yönetim anlayışında paradigma değişikliğine gittiklerini hatırlatan Başkan Zeyrek, "Bu yeni yönetim anlayışımızın temelini; sosyal, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, denetlenebilir, ulaşılabilir, 7/24 çalışan, üretici dostu, yenilikçi, istihdam oluşturan, çözüm üreten ve mutlu bir belediyecilik oluşturuyor. Aktif yurttaşlığı ve katılımcı demokrasiyi önemsiyoruz. Kentin sorunlarını ve çözüm önerilerini paydaşlarıyla birlikte bulmaya çalışıyoruz. Kent buluşmalarıyla ortak aklı oluşturuyoruz. Kadınlar, gençler, çocuklar, yaş almışlar, hemşeriler, esnaflar, üreticiler ve Kent Konseyleri ile bir araya geliyoruz. Kentin yönetimine halkın imzasını taşıyoruz. Halka kapalı belediyeyi tamamen halka açıyoruz. Her hafta yaptığımız ilçe ziyaretleri ile de sorunları ve çözümlerini yerinde tespit ediyoruz. Bu ziyaretlerde muhtarlarla da bir araya geliyoruz. Mahallelerin ve köylerin taleplerini, önerilerini, isteklerini bizzat muhtarlardan dinliyor, böylece her bir vatandaşımızın sesini duymuş oluyoruz. İlk tur 17 ilçe ziyaretlerimizin tamamını gerçekleştirdiğimizi de sizinle paylaşmak isterim" dedi.

Başkan zeyrek sosyal belediyecilik çalışmaları ile ilgili de şu bilgileri verdi: "Ülkemizde Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeciliği diye bir gerçek var. Halkçı belediyeciliğin temelinde de sosyal belediyecilik anlayışı var. Ancak ne yazık ki Manisa'm, sosyal belediyecilikten mahrum kalmıştı. İnsan onuruna yaraşır, hak temelli bir sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirdik. Anne Kart uygulamasını başlattık. 0-5 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi annelere ücretsiz ulaşım sağlıyoruz. Hoş Geldin Bebek uygulamasını hayata geçirdik. Aile başvurduğunda ihtiyaç sahibi gözetmeksizin yeni doğan tüm bebekler için gerekli tüm ürünleri evlerine, ücretsiz ulaştırıyoruz. Eğitimin bu derece maliyetli olduğu bir dönemde, ailelerimize bir nebze destek olmak adına şimdiye kadar 2 bin 400 öğrencimize çanta ve kırtasiye desteğinde bulunduk. Yuvamız Manisa kreş sayımızı 4'e çıkardık. 270 öğrencimiz kreşlerimizden, piyasanın 3'te 1'i fiyatına faydalanıyor. İnşallah beşincisini Alaşehir'de açacağız. Engelli yurttaşlarımıza ihtiyaç duydukları medikal malzeme desteğini sunuyoruz. Akülü araçlardan, tekerlekli sandalyeye kadar engelli yurttaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm malzemeleri kendilerine ulaştırıyoruz. Öğrencilerimize 'Günaydın Çorbası' dağıtıyoruz. Haftada 10 bin öğrencimize sıcak çorbayı ulaştırıyoruz."

Halkçı belediyeciliğin en güzel örneği olan Kent Lokantası'nı Manisa'da hayata geçirdiklerini belirten Başkan Zeyrek, " Turgutlu, Soma, Salihli ve Akhisar'da açmak için çalışma başlattık. 4 çeşit yemeği 50 TL gibi sembolik bir fiyatla halkımıza sunuyoruz. Burada Askıda Yemek uygulamasının da olduğunu hatırlatmak isterim. Kent Lokantası ile birlikte Halk Mandıra'yı da hayata geçirdik. Burada, piyasanın neredeyse yüzde 50 üzerinde bir fiyatla üreticiden ürününü alıp, halkımıza yüzde 25, yüzde 30 daha ucuza ulaştırıyoruz. Böylece bir yandan üreticimize destek olurken, diğer yandan da halkımıza daha sağlıklı, daha kaliteli ürünler alma fırsatı sunuyoruz. Unutulmasın ki, biz esnafımızla rekabet halinde değiliz. Bu ekonomik kriz ortamında halkımıza bir nebze olsun nefes aldırmaya çalışıyoruz" dedi.

Kent trafiğini rahatlatacak çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Zeyrek, "Manisa'da kent içinde otopark sorunumuz vardı, çözmeye başlıyoruz. En sıkıntılı bölgelerin başında gelen Şehzadeler'de yıl bitmeden Malta Kapalı Otoparkımızı açıyoruz. Manisa Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi içinde okulları yenilemek ve altına otopark yapmak için Milli Eğitim Bakanlığımıza talepte bulunduk. Onayıyla birlikte şehrimize 2 otapark daha kazandıracağız. Bizden önceki yönetimin sadece temel attığı Organize Sanayi Bölgesi Kavşağının yapımını öncelikli işlerimiz arasına aldık. İkinci yüzyılımızın ilk Cumhuriyet Bayramında, adına "Cumhuriyet" dediğimiz kavşağımızın açılışını 29 Ekim'de yapıyoruz. Muradiye ve Devlet Hastanesi civarında viyadük çalışmamız var. Köy ve ova yollarımız maalesef üreticimizin baş belası konumundaydı. İlk 6 ayda 48 bin metrekare parke taşı, 22 bin ton sıcak asfalt, 200 kilometrenin üzerinde sathi kaplama yol yaptık. Tüm ilçelerimize her ay en az 5 bin metrekare parke taşını ücretsiz veriyoruz. İlçelerimizde yıllardır ihmal edilen bölgelerin prestij caddelerinin yapımına başlıyoruz. 18 yıldır çözülemeyen Cider yolunda da altyapı çalışmaları bitmek üzere. Yıkımların tamamlanmasının ardından 1 kilometrelik kısmının yapımına başlıyoruz" diye konuştu.

Manisa'nın bu yıl orman yangınlarından dolayı zorlu sınav verdiğini de hatırlatan Başkan Zeyrek, "Kısıtlı imkanlarımıza rağmen İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanlarımız, gece gündüz demeden, aç susuz kalma pahasına, hayati tehlikeleri de göze alarak, büyük bir özveriyle yangınlara müdahale etti. Arkadaşlarımız sadece Manisa içindeki yangınlara değil ihtiyaç duyulan diğer illerimizdeki yangınlara da koştu. İtfaiye ekipmanlarının yenilenmesi için 2025 yılı bütçemizde kaynak ayırdık. Yangınlara en hızlı şekilde müdahale ettik, söndürdük ancak işimiz orada bitmedi. Yangınlardan etkilenen üreticilerimize maddi ve ayni destekler sunduk. Yanan evlerin yerine de yenilerini yapıyoruz. Yangından zarar gören, onarım isteyen hasarlı evlerin tamirlerini yapıyoruz. Yangın, deprem, sel ve taşkın gibi doğal afetler ne yazık ki hepimizin gerçeği. Bu gerçekleri göz önünde bulundurarak kentlerimizi dirençli hale getirmeliyiz. Öncelikle rant odaklı değil, halkçı kentsel dönüşüm için çalışmalara başladık. İmar planlarımızı günün ve geleceğin Manisa'sını düşünerek, her türlü doğal afete dayanıklı, sosyal dokuya uygun, çevreci bir anlayışla hayata geçiriyoruz" dedi.

Spilkent projesinde halkın enflasyona ezdirilmemesini sağladıklarını belirten Başkan Zeyrek, "Yine bizden önce projesi açıklanan, talep toplanan ama temeli atılmamış ve vatandaşlarımızı enflasyona ezdirebilecek Spilkent Toplu Konut Projesini yeniden ele aldık. Halkımıza çok uygun, sabit taksit imkanları sunarak, her yıl enflasyon oranında artışa son verip sabit ödeme planıyla ev sahibi olma imkanı tanıdık. Bizden ev alanlar 4 yıl, 5 yıl sonra aylık ödeyeceği taksitin ne olacağını artık bugünden biliyor. Kurada hak kazanan her bir yurttaşımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Evlerinde mutlulukla, güle güle otursunlar" dedi.

Manisa'da dijital dönüşüm

Manisa'nın geleceğini tasarlarken teknolojik altyapısını da sıfırdan kurduklarını ifade eden Başkan Zeyrek, şunları söyledi: "Manisa İçin Acil uygulamasıyla, doğal afet ya da kaza anında vatandaşlarımızın en hızlı şekilde bulunduğu yeri bildirmelerini sağlıyoruz. Manisa İçin İnternet uygulamamızla 400 köye ücretsiz internet ulaştırıyoruz. Bu sayede halkımız hem teknolojiden yararlanabiliyor hem de öğrencilerimiz ihtiyaç duyduğu bilgi ve veriye ulaşabiliyor. Köylere götürdüğümüz internetin yanı sıra ücretsiz online dershane uygulamasını da başlattık. Gerek ihtiyaç sahibi öğrenciler, gerekse kırsaldan ilçe merkezlerine gelemeyen öğrenciler bu uygulama sayesinde eğitimlerini sürdürebiliyorlar. Belediye hizmetlerimizi de e-belediye uygulamasıyla dijital hale getirdik. Vatandaşlarımız belediye hizmet binalarına gelmeden de belediye işlemlerini evinden, işyerinden online olarak yapabiliyor. Manisa İçin Trafik uygulamamızı da başlatıyoruz. Vatandaşlarımız, yola çıkmadan kentin trafik yoğunluğunu görebilecek ve anlık bildirimlerle trafikte harcadığı zamanı en az seviyeye düşürebilecek. Önümüzdeki günlerde; Manisa Çarşım, Aybis-Yabis, Afet İhbar Sistemi, Çocuğum Güvende, Manisa İçin Tarım, Erken Uyarı Sistemi, Süper App gibi uygulamaları da hayata geçireceğiz. Böylece hayatımız kolaylaşacak. Bunun mutluluğunu yaşıyorum."

"Kısırlaştıracağız, sahiplendireceğiz ama asla katletmeyeceğiz!"

Sokak hayvanları sorununa da değinen Başkan Zeyrek, "Sokak hayvanları meselesi hepimizin canını yakıyor. Sokak Hayvanları Komisyonu kurduk. Veterinerler Odasını, hayvansever derneklerini, belediyeyi bir masada buluşturduk. Ortak akılla çözüm ürettik. Kısırlaştırma ve Sahiplendirme Seferberliği başlattık. İlçe belediyelerinden bize teslim edilen sokak hayvanlarını kısırlaştırıyor ve sonrasında da sahiplendiriyoruz. Barınaklarımızdan hayvanlarımızı sahiplenen komşularımıza; ilk 6 ay boyunca mama desteği veriyoruz. İlk 1 yıl iç dış parazit ve kuduz aşılarını yapıyoruz. Evcil hayvan eğitim kursları veriyoruz. Destek hattımızla halkımıza yardımcı oluyoruz. Tasma, mama, su kabı ve yatak hediye ediyoruz. Biz hayvanları kısırlaştıracağız, sahiplendireceğiz ama asla katletmeyeceğiz. Barınağımızda bir pet kuaförü açtık. Ulaşımı güç olan ve nüfusu 25 binin altındaki yerleşim yerlerine Gezici Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı (Vetbüs) projemizi de başlatıyoruz. Yakın zamanda, nüfusu 25 binin altındaki ilçelerimizde kısırlaştırma istasyonlarını hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Halk sağlığını her şeyin üstünde tuttuklarını ifade eden Başkan Zeyrek, "Bu noktada, engelli, yaşlı ve hareket kısıtlaması yaşayan yurttaşlarımıza evde bakım hizmeti götürüyoruz. Sağlık taramasından, kuaför hizmetine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ocak ayında ilk Ağız ve Diş Sağlığı Bakım Otobüsümüz yola çıkıyor. Özellikle kırsalda ücretsiz hizmet vereceğiz. Çocuklarımıza da ağız ve diş sağlığı bakım eğitimi vereceğiz. Göreve geldiğimizde gördük ki bizden önceki yönetim, cenazelerini Manisa dışına götüren vatandaşlarımızdan kilometre başına ücret alıyor. En acılı günlerinde komşumuzdan para talep etmek ne insaniydi ne de vicdani! Bu uygulamaya gelir gelmez son verdik ve cenaze sahiplerine ücretsiz bir şekilde bu hizmeti veriyoruz" dedi.

Başkan Zeyrek, Manisa'nın bereketli topraklarına rağmen üreticilerin ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiğini ve bu soruna çözüm üretmek için belediye olarak destek sağladıklarını belirtti. Zeyrek, "Üreticilerimiz, kendisini yalnız, kimsesiz ve sahipsiz hissediyor. Ama artık yalnız değiller. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizi yalnız bırakmıyoruz. Ürün deseni haritamızı çıkartıyoruz. Planlı, programlı üretime geçiyoruz. Bunu desteklemek için yer altı su haritamızı da oluşturuyoruz. Su miktarına, su ihtiyacına göre üretimi yönlendiriyoruz, teşvik ediyoruz ve destekliyoruz. Ürünlerin tarlada kalmaması için kooperatiflerle birlikte hareket edeceğiz. Vahşi sulamanın önüne geçmek için damlama ve kapalı devre sulamaya geçiyoruz. Sadece 6 ayda, 21 milyon TL'nin üzerinde damlama sulama desteği verdik. 100 tonluk ve 200 tonluk tarımsal sulama depoları sağlıyoruz. 81 tane taral dolum istasyonu da yapıyoruz. Arıtma sularının tarımsal sulamada kullanılması için çalışma başlattık. Afetlerde zarar gören üreticilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Onlara maddi desteklerin yanı sıra fidan ve malzeme desteği de sağlıyoruz. Üreticilerimize ayrıca, arpa buğday, yem bitkisi ve süt otu tohumu destekleri veriyoruz. Halk Market tırı ile belde, köy ve ilçelerimizde kadın kooperatiflerinde üretilen ürünlerin satışı yapılacak. Çiftçimiz yeter ki üretsin. Biz her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu.

Belediye olarak tüm ihalelerin yüzde 90'ını açık ihale usulüyle gerçekleştirdiklerini söyleyen Zeyrek, şeffaf yönetimle ilgili şunları söyledi: "Göreve geldikten sonra, alanında uzman çok saygın bir ekiple teftiş kurulu oluşturduk. Bu kurul önceki dönemi mercek altına aldı. Bu süre içinde yüzlerce dosya inceledik, onlarcasını da incelenmek üzere yetkili mercilere ilettik. Ben istiyorum ki, bir daha milyonlarca lira çerez parası alınmasın. Bir daha milyonlarca lira yapılmamış işin hak edişi yapılmasın. Bir daha temeli atılan işin ihalesi sonradan yapılmasın diye bu kurul gece gündüz çalışıyor. Zira halkımızın bize emanet ettiği her bir kuruşta garip gurebanın, yoksul ve yetimin hakkı var. Buradan bir kez daha söylüyorum; Manisa'mda artık rantçı değil halkçı bir belediye var. Halkın parasını yine halkı için harcayan bir belediye anlayışı var! Aylık mali raporlarımızı internet sitemizde düzenli olarak yayınlıyoruz. İhalelerimizi canlı yayınlıyoruz. İhalelerimizin yüzde 90'ı açık ihale usulü ile yapılıyor. Bu rakamın Türkiye ortalaması Kamu İhale Kurumu'nun en son açıkladığı Kamu Alımları İzleme Raporuna göre yaklaşık yüzde 60. Denetlenmekten, hesap vermekten, şeffaflıktan korkmuyoruz, çekinmiyoruz ve vazgeçmiyoruz."

Manisa'yı sanatın, festivallerin kenti yapmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Zeyrek, "Sevgili Edip Cansever; "Gülmek, bir halk gülüyorsa gülmektir" diyor. Benim de kişisel olarak yaşam felsefemdir bu cümle. Bu nedenle biz; genç dostu, kadın dostu, çocuk dostu, öğrenci dostu bir Manisa için çalışıyoruz. Mutluluğumuzu halkımızın mutluluğu ve gülümsemesi olarak görüyoruz. Temel belediyeciliğin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere ağırlık verdik. "Manisa'm sanatın, festivallerin kenti olacak" demiştim. Mesir Festivalinden, Kurtuluş Haftasına kadar birçok konserler, etkinlikler, festivaller yaptık. Üstelik bunları sadece kent merkezimize de sıkıştırmadık, 17 ilçemizin tamamında bu etkinlikleri halkımıza ücretsiz sunduk" dedi.

Şehir Tiyatrosu'nda önemli değişim yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Zeyrek, "Yıkık, dökük, terk edilmiş bir salondan, yepyeni bir salona dönüştürdüğümüz şehir tiyatromuz, William Shakespeare'in 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' adlı eseri ile tiyatroseverlere kapılarını açtı. Ben bir kez daha, o gece bizi yalnız bırakmayan Sayın Genel Başkanıma ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Zeyrek, Manisa'yı sanatın merkezi haline getirme hedeflerinin bir parçası olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın kurulduğunu ve Kasım ayında eğitimlere başlayacağını belirtti. Ayrıca Manisa Sinema Ofisi'nin hayata geçirildiğini söyleyen Zeyrek, sinema endüstrisini Manisa'ya çekmeyi ve Manisa'yı bir sinema platformu yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının memnuniyetini önemsediklerini ifade eden Zeyrek, göreve gelir gelmez sosyal denge tazminatlarını en üst seviyeye çıkardıklarını ve maaşlarda önemli iyileştirmeler yaptıklarını belirtti. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan işçilerin maaşlarının 26.500 TL'den 35.000 TL'ye çıkarıldığını söyledi. Ayrıca çalışanların iş yerlerinde daha rahat şartlarda çalışmalarını sağlamak adına güvenlik kameralarının kaldırıldığını ve çalışanlara çay ve su gibi temel ihtiyaçların ücretsiz sağlandığını belirtti.

6 aylık sürede önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Zeyrek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Unutulmasın ki tüm bunları 78 yıl sonra devraldığımız bir belediyenin, sadece ilk 6 aylık döneminde hayata geçirdik. Üstelik bunları ekonomik kriz bu derece derinleşmişken, daralan bir ekonomiyle yönetiliyorken, belediye imkanlarımız sürekli kısıtlanıyorken, merkezi hükümetten bize gelen para her geçen gün azalıyorken yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Siz bizi bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında görün! Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde halkın iktidarında görün! Kamu kaynakları bir avuç sermayeye değil, tüm yurttaşlara adil ve eşit dağıtıldığında görün. Siz bizi bir de üreten, büyüyen, hakça kazanıp hakça bölüşen bir ülkede görün. O günler çok yakın. Tünelin ışığı göründü. O ışık kurtuluşumuzun ışığı. Biliyoruz ki her şeyin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi." - MANİSA