Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
13.07.2025 17:32
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcahamam Kampı'ndaki "Türkiye'nin her bir hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır" çağrısı üzerine yurdun dört bir yanına Türk bayrakları asıldı. İstanbul, Diyarbakır, Sakarya, Kayseri ve Ağrı gibi birçok kentte ay yıldızlı Türk bayrağımız dalgalandı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kızılcahamam'daki AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda bayrak çağrısı yaptı. Erdoğan, "Hamdolsun 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu çağrısı üzerine yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı.

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine İstanbul'da binalar Türk bayraklarıyla donatıldı. Megakentin birçok kentinde evler, sosyal tesisler, LED ekranlar, ana caddeler, meydanlar ve dükkanlarda şanlı al bayrağımız dalgalandı. İstanbul'un dört bir yanında kırmızı-beyaz bir atmosfer hakim olurken, vatandaşlar da yoğun destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı

ŞIRNAK

Şırnak'ta AK Parti İl Başkanlığı tarafından, kent merkezinde cadde ve sokaklara Türk bayrağı asıldı. İl Başkanı İbrahim Halil Erkan'ın talimatı ile Gençlik Kolları Başkanı Arif Tatar ve yönetimi merkez Ömer Kabak Meydanı Türk bayrakları ile donatılırken, Kadın Kolları Başkanı Fatma Bişenk Acar ve yönetimi ise evlere Türk bayrakları dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı

İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sürece destek vermek adına bütün şehrimizi ay yıldızlı bayraklarımızla donatıyoruz. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin en büyük teminatı olan al bayrak, hepimizin aslında çocuklarımıza bırakacağı en büyük mirastır. Biz böyle düşünüyoruz. Çünkü Cumhuriyetin ve demokrasinin güçlenmesi beraberinde güçlü Türkiye'yi meydana getirecektir. Biz de liderimizin çağrısıyla şehrimizin dört bir tarafını Ay Yıldızlı bayraklarımızdan donatıyoruz ve en önemlisi de Şırnak'ta halkımızın bu sürece vermiş olduğu desteği de çok alenen görmüş oluyoruz" dedi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve yönetim kurulu üyeleri tarafından, Sur İlçe Başkanı Davut Yıldız ile birlikte Sur ilçesindeki tarihi surların üzerine Türk bayrakları asıldı. Esnaf ve vatandaşlara da Türk bayrağı dağıtıp il binasına da asan İler, "Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek, Diyarbakır'ımızın surlarına şanlı al bayrağımızı gururla astık. Diyarbakır'ımızın kadim surlarına dalgalandırdığımız bu bayrak; birliğimizin, kardeşliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesidir. Bu topraklarda artık bir umut, bir huzur ve ortak geleceğe duyulan inanç dalgalanıyor. 41 yıllık bir dönemin sona erdiği, terörsüz bir Türkiye'ye adım atıldığı bu yeni süreç, hepimiz için tarihi bir başlangıçtır. Bu sürecin ruhuna uygun olarak evlerimizi, iş yerlerimizi ve sokaklarımızı ay yıldızlı bayrağımızla donatıyoruz. Çünkü her bayrak, bu ülkenin yarınlarına duyduğumuz güvenin bir işaretidir. Biz biriz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Gelin, hep birlikte sokaklarımızı kırmızı beyaza boyayalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı

SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine şehrin cadde ve sokaklarını ay-yıldızlı bayraklarla donattı. Bu çerçevede Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi ve Tarihi Uzunçarşı başta olmak üzere şehrin merkezi noktalarına yüzlerce Türk bayrağı asıldı. Vatandaşlar da bu anlamlı çağrıya destek vererek ev ve iş yerlerini bayraklarla süsledi. Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamlı çalışması, vatandaşlar tarafından da büyük takdir topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı

KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanını Türk bayraklarıyla donattı. Meydanlardan parklara, sosyal tesislerden ana arter caddelere kadar her yer kırmızı beyazın asil duruşuyla şereflendi. Şehrin siluetine ayrı bir güzellik ve anlam katan bu uygulama, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmayla sadece fiziki değil, manevi bir birlikteliğin de hedeflendiğini vurgulayarak; "Bu toprakların ruhunu, bu milletin inancını yansıtan al bayrağımız, Kayseri semalarında gururla dalgalanıyor" dedi. Başkan Büyükkılıç, millî değerlere sahip çıkan bir belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı

AĞRI

Ağrı'da kamu kurum ve kuruluşları, esnaflar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bayraklarını asarak çağrıya destek verdi. Valilik binasından belediye hizmet binalarına, okul ve hastanelerden dernek ofislerine kadar pek çok noktada Türk bayrakları dalgalanmaya başladı. Ağrılı vatandaşlar da evlerinin balkonlarına ve iş yerlerinin vitrinlerine ay yıldızlı bayrakları asarak milli dayanışma ruhuna katkı sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı

ŞANLIURFA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cadde, sokak, meydan, kamu kurumları ve çok sayıda ev ile iş yeri, Türk bayraklarıyla donatıldı. İlçede adeta kırmızı beyaz bir atmosfer hâkim olurken, vatandaşlar çağrıya yoğun destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine şehir merkezindeki açık hava reklam alanlarını ay yıldızlı Türk Bayrağı görselleriyle süsledi. Şehir merkezinin dört bir yanında yer alan dijital ekranlar kırmızı beyaz bayraklarla donatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı

Büyükşehir Belediyesinin bu anlamlı hamlesi, vatandaşlar tarafından da büyük takdir topladı. Büyükşehir Belediyesi bu çalışmayla şehirde milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi. Birçok vatandaş, bayrak görselleri karşısında duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade ederken, Kahramanmaraş'ın bu duyarlılığı Türkiye'nin birlik mesajına güçlü bir destek oldu.

Kızılcahamam, Diyarbakır, İstanbul, Politika, Kayseri, Sakarya, Türkiye, Toplum, Yaşam, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika

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