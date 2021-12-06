Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin üzerinden terörün karanlık gölgesi kalktıkça yatırımlar katlanarak artacaktır"

"Bu mandacılara rağmen ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam edeceğiz"