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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz"

06.12.2021 18:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu ve Güneydoğu Anadolu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin üzerinden terörün karanlık gölgesi kalktıkça yatırımlar katlanarak artacaktır"

"Bu mandacılara rağmen ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı, Körfez, Katar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz" - Son Dakika
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