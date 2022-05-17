Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Suriyeliler gitmezse azınlığa düşeceğiz - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Suriyeliler gitmezse azınlığa düşeceğiz

17.05.2022 10:09

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sığınmacılar konusunda yeni değerlendirmelerde bulundu. Savaş, Türk çiftçi sayısının düştüğünü, sığınmacı çiftçi sayısının da gün geçtikçe yükseldiğini söyleyerek, "Demografik olarak bir süre sonra azınlığa düşeriz. Türkiye en karanlık senaryoyu düşünerek önlem almalı" dedi.

Suriye sınırında bulunan ve sığınmacı konusunda en fazla deneyimi yaşayan kentlerden biri olan Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sığınmacılar konusunda yeni değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRK ÇİFTÇİ SAYISI DÜŞÜYOR, SURİYELİLER ÇİFTÇİLİK YAPIYOR"

Gazeteci Hande Fırat'a konuşan Savaş, Suriyelilerin çiftçilik yapmaya başladığını, Hatay'da Türk çiftçi sayısının 36 binden 9 bine düştüğünü söyleyerek, "Suriyeliler çiftçilik yapmaya başladı. Girdiler çok yükseldi, küçük çiftçiler topraklarını terk etti. Şehir merkezine göç etti. Gettolar oluştu" dedi.

"DÖNMEZLERSE AZINLIĞA DÜŞERİZ"

"Peki ya dönmezlerse?" sorusuna yanıt veren Savaş, "Demografik olarak bir süre sonra azınlığa düşeriz. Türkiye en karanlık senaryoyu düşünerek önlem almalı" dedi.

"İKTİDAR ŞAM'LA BARIŞMALI"

Ankara ile Şam arasındaki ilişkileri de değerlendiren Savaş, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın ortak masada buluşarak sığınmacı konusunda çözüm bulması gerektiğini belirtti. Savaş, "Şu an Suriyelilere sınırlarımız içinde harcanan para artık Suriye'nin içinde dönüş koşullarının hızlandırılması için harcanmalı. İktidar artık Şam rejimi ile köprü kurmalı. Hiç barışmayız dediğimiz her ülke ile barıştık. Suriye Müslüman bir ülke, Osmanlı döneminde topraklarımızdı, sebebini bile bilmediğimiz savaş nedeniyle iki devlet karşı karşıya kaldı. İktidar bu sorunu çözmeli. Kendi din kardeşlerimizle niye küsüz?" diye sordu.

"EN SON KOPACAK YER HATAY'DIR"

Hatay'ın tarihi özel durumunu da hatırlatarak, "Bir kopma yaşanma tehlikesi mi var?" sorusuna da Savaş, "Hatay, Atatürk'ün emanetidir. En son kopacak yer Hatay'dır. Türkiye'nin bir karış toprağını kimse koparamaz ama uyanık olmak gerekir" yanıtını verdi.

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Son Dakika Politika Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Suriyeliler gitmezse azınlığa düşeceğiz - Son Dakika


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