HÜDA PAR 46 belediye başkan adayını daha açıkladı

HÜDA PAR'ın 46 belediye başkan adayını daha duyurdu. Gaziantep'teki Aday Tanıtım Toplantısı'nda parti lideri Zekeriya Yapıcıoğlu; 4'ü büyükşehir, 4'ü il toplam 46 belediye başkan adayını ilan etti. Yapıcıoğlu, kazanacakları belediyelerle Filistin'deki belediyeleri kardeş yapacaklarını ve böylelikle o bölgelere yardım edeceklerini dile getirdi.
Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Yapıcıoğlu, gündemlerinin ilk sırasında İsrail vahşetinin devam ettiği Filistin olduğunu söyledi. Siyasetteki pratiklerinin daha görünür hale gelmesi gerektiğini, yerel seçimlerin bunun için fırsat olduğunu belirten Yapıcıoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"İnşallah 31 Mart yerel seçimleri, HÜDA PAR belediye anlayışıyla bu milletin tanışma zamanı olsun. Dürüst belediyecilik, gerçek hizmet şiarıyla çıktığımız bu yolda inşallah HÜDA PAR'ın idaresindeki belediyelerde insan merkezli, hizmet odaklı belediyecilik nasıl yapılır, dost, düşman herkese gösterebileceğiz. Rabb'im çıktığımız bu yolda utandırmasın. İnşallah bu konuda aziz milletimize hizmet edebilme şerefini nasip etsin inşallah. İnşallah emanet bilinciyle hareket eden HÜDA PAR kadrolar iş başına geldiğinde, onların idare ettiği belediyelerde asla israf ve yolsuzluk olmayacak. İnşallah yönettiği belediyelerde milletin son kuruşuna kadar millete hizmet için harcanacak."
Yapıcıoğlu'nun açıkladığı 4'ü büyükşehir, 4'ü il toplam 46 belediye başkan adayı şöyle:
Adıyaman Samsat Belediye Başkan Adayı Necmeddin Ertürk
Malatya Akçadağ Belediye Başkan Adayı Hamdi Şahin
Malatya Pütürge Belediye Başkan Adayı Yunus Özbey
Mardin Artuklu Belediye Başkan Adayı Abdurrahim Dengiz
Mardin Derik Belediye Başkan Adayı Sabri Dinç
Mardin Midyat Belediye Başkan Adayı Adnan Bozkurt
Kilis Musabeyli Belediye Başkan Adayı Rıdvan Atıcı
Kilis Elbeyli Belediye Başkan Adayı Bahaddin Cevik
Kilis Polateli Belediye Başkan Adayı İsmail Morboncuk
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkan Adayı İmam Bazik
Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan Adayı Said Esen
Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan Adayı Ömer Durmaz
Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan Adayı Abuzer Özaydın
Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Birecik Murat Çimender
Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkan Adayı Yakup Esmer
Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Ahmet Ödem
Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan Adayı İbrahim Bayram
Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkan Adayı Kamil Taze
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Davut Teker
Kahramanmaraş 12 Şubat Belediye Başkan Adayı Mehmet Kayışlı
Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Niyazi Ay
Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediye Başkan Adayı Hacı Kahraman
Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan Adayı Ramazan Masenkuyu
Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan Adayı Cuma Türkan
Kahramanmaraş Göksun Belediye Başkan Adayı Yusuf Örer
Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkan Adayı Sinan Kalay
Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan Adayı Akif Bertiz
Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan Adayı İlyas Kaçar
Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan Adayı Fatih Damlıbağ
Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Mustafa Karakurt
Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı Orhan Hatay
Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Adil Kök
Gaziantep Yavuzeli Belediye Başkan Adayı Kenan Yüksek
Gaziantep Nizip Belediye Başkan Adayı Bayram Çakar
Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Kılıçparlar
Gaziantep Nurdağı Belediye Başkan Adayı Sait Cihangir
Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı Ahmet Görgel
Gaziantep İslahiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek
Adıyaman Belediye Başkan Adayı Mustafa Yetiş
Kilis Belediye Başkan Adayı Ali Kiriş
Bayburt Belediye Başkan Adayı Maşallah Oruçoğlu
Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Mehmet Kabayel
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rıdvan Yıldırım
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adem Kılınç
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Eşin
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nakşi Erat
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