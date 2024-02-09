HÜDA PAR 46 belediye başkan adayını daha açıkladı

Politika

HÜDA PAR'ın 46 belediye başkan adayını daha duyurdu. Gaziantep'teki Aday Tanıtım Toplantısı'nda parti lideri Zekeriya Yapıcıoğlu; 4'ü büyükşehir, 4'ü il toplam 46 belediye başkan adayını ilan etti. Yapıcıoğlu, kazanacakları belediyelerle Filistin'deki belediyeleri kardeş yapacaklarını ve böylelikle o bölgelere yardım edeceklerini dile getirdi.

"HÜDA PAR İŞ BAŞINA GELDİĞİNDE ASLA YOLSUZLUK OLMAYACAK"

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Yapıcıoğlu, gündemlerinin ilk sırasında İsrail vahşetinin devam ettiği Filistin olduğunu söyledi. Siyasetteki pratiklerinin daha görünür hale gelmesi gerektiğini, yerel seçimlerin bunun için fırsat olduğunu belirten Yapıcıoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah 31 Mart yerel seçimleri, HÜDA PAR belediye anlayışıyla bu milletin tanışma zamanı olsun. Dürüst belediyecilik, gerçek hizmet şiarıyla çıktığımız bu yolda inşallah HÜDA PAR'ın idaresindeki belediyelerde insan merkezli, hizmet odaklı belediyecilik nasıl yapılır, dost, düşman herkese gösterebileceğiz. Rabb'im çıktığımız bu yolda utandırmasın. İnşallah bu konuda aziz milletimize hizmet edebilme şerefini nasip etsin inşallah. İnşallah emanet bilinciyle hareket eden HÜDA PAR kadrolar iş başına geldiğinde, onların idare ettiği belediyelerde asla israf ve yolsuzluk olmayacak. İnşallah yönettiği belediyelerde milletin son kuruşuna kadar millete hizmet için harcanacak."

Yapıcıoğlu'nun açıkladığı 4'ü büyükşehir, 4'ü il toplam 46 belediye başkan adayı şöyle:

Adıyaman Samsat Belediye Başkan Adayı Necmeddin Ertürk

Malatya Akçadağ Belediye Başkan Adayı Hamdi Şahin

Malatya Pütürge Belediye Başkan Adayı Yunus Özbey

Mardin Artuklu Belediye Başkan Adayı Abdurrahim Dengiz

Mardin Derik Belediye Başkan Adayı Sabri Dinç

Mardin Midyat Belediye Başkan Adayı Adnan Bozkurt

Kilis Musabeyli Belediye Başkan Adayı Rıdvan Atıcı

Kilis Elbeyli Belediye Başkan Adayı Bahaddin Cevik

Kilis Polateli Belediye Başkan Adayı İsmail Morboncuk

Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkan Adayı İmam Bazik

Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan Adayı Said Esen

Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan Adayı Ömer Durmaz

Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan Adayı Abuzer Özaydın

Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Birecik Murat Çimender

Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkan Adayı Yakup Esmer

Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Ahmet Ödem

Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan Adayı İbrahim Bayram

Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkan Adayı Kamil Taze

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Davut Teker

Kahramanmaraş 12 Şubat Belediye Başkan Adayı Mehmet Kayışlı

Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Niyazi Ay

Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediye Başkan Adayı Hacı Kahraman

Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan Adayı Ramazan Masenkuyu

Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan Adayı Cuma Türkan

Kahramanmaraş Göksun Belediye Başkan Adayı Yusuf Örer

Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkan Adayı Sinan Kalay

Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan Adayı Akif Bertiz

Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan Adayı İlyas Kaçar

Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan Adayı Fatih Damlıbağ

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Mustafa Karakurt

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı Orhan Hatay

Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Adil Kök

Gaziantep Yavuzeli Belediye Başkan Adayı Kenan Yüksek

Gaziantep Nizip Belediye Başkan Adayı Bayram Çakar

Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Kılıçparlar

Gaziantep Nurdağı Belediye Başkan Adayı Sait Cihangir

Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı Ahmet Görgel

Gaziantep İslahiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek

Adıyaman Belediye Başkan Adayı Mustafa Yetiş

Kilis Belediye Başkan Adayı Ali Kiriş

Bayburt Belediye Başkan Adayı Maşallah Oruçoğlu

Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Mehmet Kabayel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rıdvan Yıldırım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adem Kılınç

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Eşin

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nakşi Erat