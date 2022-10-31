Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte bakanlıklar, büyükelçilikler, bazı kurum ve üniversitelerde yapılan atama ve görevden alma kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçi ve daimi temsilcilerin görev değişikliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Kaan Esener, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Basçeri, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Sadik Arslan, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Çağrı Sakar, merkeze alındı.
Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliği'ne Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Çınarka ile Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Özel görevlendirilirken, Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliği'ne Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Ali Ulvi Çalık atandı.
İletişim Başkanlığı'nda açık bulunan Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü'ne Mehmed Zahid Talha Arar, Antalya Bölge Müdürlüğü'ne Esen Diler, Bursa Bölge Müdürlüğü'ne Ali Fuad Gölbaşı, Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne Fikret Dişlioğlu, Gaziantep Bölge Müdürlüğü'ne Mücahit Taşkın, Samsun Bölge Müdürlüğü'ne Ebu Bekir Ayrancı atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lokman Hekim Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesi'ne yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Gültekin, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kesik atandı.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Ali Akay görevden alındı. Onların yerlerine ise, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili olarak Enver Usca, Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi olarak da Bülent Murat Haholu atandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyesi Muhammet Hüseyin Bilgiçoğlu görevden alındı. Boşalan koltuğuna ise Mete Saat atandı. Karar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Son Dakika › Politika › Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte bakanlıklar, büyükelçilikler, bazı kurum ve üniversitelerde yapılan atama ve görevden alma kararları - Son Dakika