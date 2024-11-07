TBMM Genel Kurulu\'nda \'mektup\' tartışması

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti, CHP ve İYİ Parti arasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektup üzerinden tartışma çıktı.

TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda '9'uncu Yargı Paketi' olarak da bilinen 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurulu'da, AK Parti, CHP ve İYİ Parti arasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektup üzerinden tartışmalar çıktı. Genel Kurul'da grup başkanvekillerinin söz aldığı bölümde konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Sayın Akbaşoğlu'na yöneltmek istediğim bazı sorular var. Geçtiğimiz mayıs ayının 28'inde bu kürsüde bir konuşma yaptım ve bu konuşmada Sayın Akbaşoğlu'na, 'Yaptığımız araştırmalarda gördük ki Washington'da AK Parti'nin 2 tane binası varmış. Bu binalara yaklaşık 500 milyon lira civarında para ödenmiş ve bu binalar aslında gerçekten ihtiyaç mıydı, değil miydi?' diye sordum kendisine. Dedi ki; 'Evet, doğrudur, biz bu binaları aldık, bu binalar partimizin binalarıdır ama ihtiyacımız olduğu için aldık. Washington'da böyle bir siyasi faaliyet yürütmemiz gerekiyordu, onun için aldık ve birini de zaten satışa çıkarttık.' Ben Amerikan sitelerinden araştırdım, bunlar satışa çıkmamış, herhangi bir satış da gerçekleşmemiş. Dolayısıyla iki bina da hala AK Parti'nin üstünde duruyor" ifadelerini kullandı.

'ESENYURT'TA YAŞANAN REZİLLİĞE, ALİ YERLİKA'YA SON VERSİN'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Esenyurt Belediyesinde yaşanan süreci anlattı ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bu sabah telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Sayın Başkanın birinci görevi; bu Parlamentonun milletvekillerinin hukukunu korumak, Parlamentonun duruşunu, önemini, tarihini bilip insanlara anlatmak. Şimdi, Esenyurt'ta belediyeye Beyoğlu Kaymakamı, kayyum olarak atandı. Üzülerek söylüyorum ki, grup odaları boşaltıldı, meclis üyeleri belediyeye alınmıyor, vatandaş belediyeye alınmıyor, gazeteciler belediyeye alınmıyor ama milletvekilleri de maalesef ki maalesef belediyeye alınmıyor. Ben sormak isterim Meclis Başkanına: Türkiye Cumhuriyeti'nde halkın seçtiği milletvekilleri nasıl olur da bir belediyeye alınmaz? Bunun gerekçesini bize söyleyebilir misiniz? Şimdi, Ali Yerlikaya bütçe görüşmelerinde buraya gelecek, eğer bir parça saygı görmek istiyorsa bu rezalete son versin. Ali Yerlikaya bu Meclise gelip bütçesini anlatacak, bütçesi için bu milletvekillerinden oy isteyecek. Peki, bu beyefendiye bu milletvekilleri, 'Sen hangi hakla, hangi hukukla beni Esenyurt Belediyesine sokturmuyorsun?' dediğinde yüzü kızarmayacak mı? Sonra, Sayın Ali Yerlikaya, sen neden milletvekilleri ile polisimizi karşı karşıya getiriyorsun? Neden milletvekillerine karşı polisi bir direnç noktası olarak gösteriyorsun ve emir veriyorsun?" diye konuştu.

'AÇIĞA ALINABİLECEĞİNİ BİLE BİLE LADES YAPILARAK ADAY GÖSTERİLİYOR'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise "Esenyurt Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne yönelik süreci Anayasa'nın 127'nci maddesine ve Belediyeler Kanunu'nun 45, 46, 47'nci maddelerine dayanak gösterdik. Öncelikli olarak, bir kere samimi olmak lazım ve suç işleyen, suç işlemiş olduğu halde henüz kesinleşmemiş olduğundan dolayı sabıka kaydına girmemiş olduğu için aday olabilme imkanı hukuken mümkün olan kişilerle ilgili siyasi partilerin onları aday göstermesi durumunda bu konuların kesinleşmiş hükme geldiği takdirde veya haklarında yeni bir soruşturma açıldığı takdirde bunların açığa alınabileceğini bütün herkes, bütün partiler biliyor. Buna rağmen, bile bile lades yapılarak bu kişiler aday gösteriliyorsa, ilgili mevzuatın uygulanmasından daha tabi ne olabilir? Bunu herkesin kendince cevaplandırması gerekir; bu hususu açıklığa kavuşturmuştuk, tekrar hatırlatıyorum" dedi.

'AMERİKAN HAFİYELİĞİNE SOYUNMANIZI GEREK YOK'

Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in sözlerine cevaben, "Amerikan hafiyeliğine soyunmanıza gerek yok yani. Orada ne olup ne bittiğiyle ilgili birtakım meseleleri çarpıtarak anlatmak ve oradaki emlak değerleriyle ilgili bize ait olan, AK Parti'ye ait olan mülkle ilgili elinizde ne belge varsa lütfen paylaşın. İddia sahibi sizsiniz, meseleleri çarpıtmaya ve ajitatif, provokatif bir noktaya çekmeye asla gerek yok. Dolayısıyla elinizde ne belge varsa paylaşın. Suç duyurusunda bulunmak gerekiyorsa hem Türkiye'de hem Amerika'da her türlü suç duyurusunda bulunma imkanına sahipsiniz. İspat mükellefiyetini tersine işletmek dünyanın hiçbir tarafında söz konusu değildir. Siz, İYİ Parti'nin kendi stopaj vergileri, çalıştırdığınız işçiler, kiralarınız vesairelerle ilgili belki birtakım değerlendirmeler yapmanız daha doğru olur" değerlendirmesinde bulundu.

'BUGÜN CUMA HUTBESİ Mİ VAR?'

Akbaşoğlu'nun konuşmasının süresi üzerine Genel Kurul'da tepkiler yükseldi. Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürt vatandaşlara yönelik açıklamalarını yeniden dile getirerek, "Sözlerimi bitirirken Rabb'imden şunları diliyorum; Ey Türk'ü ve Kürt'ü İslam'ın şanlı ordusu kılan Allah'ım, sen Türk'ün ve Kürt'ün kardeşliğini koru, muhabbetimizi çoğalt, imanımızı artır, bize güç ver, bizi tekrar bu kadim coğrafyanın huzur ve barış ordusu yap, senin her şeye gücün yeter. Amin, amin, amin" dedi. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise bu sözlere ilişkin, "Cuma değil bugün ya, cuma değil yani. Cuma hutbesi mi var acaba?" ifadelerini kullandı.

'SATACAĞIZ DEMENİZE RAĞMEN NİYE SATMADINIZ'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun sözleri üzerine, "Bakın, bu Meclisin mehabetine de bu Meclisin saygınlığına da yakışmaz bir milletvekiline, 'Hafiyelik yapmak' demek. Ne demektir Allah'ınızı severseniz hafiyelik yapmak? Ben milletin hakkını, hukukunu korumak için bunları söylüyorum, belgeleriyle konuşuyorum. Şimdi hepsini göstereceğim size. Siz de, 'Sayın Çömez, o belgeler doğru değildir, doğrusu budur' dersiniz, kaldırırsınız. Yani diyorsunuz ki, 'Ajitatif, provokatif' ben neyi ajite ettim, neyi provokatif ettim? Son derece net sorular soruyorum. Bunlara ulaşmak için de öyle hafiyelik falan yapmaya gerek yok. 'Satacağız' demenize rağmen niye satmadınız, bunun cevabını vermenizi bekliyorum. 500 milyon liralık bir bütçeyi niye oraya verdiniz? Para buradan, partinizin genel merkezinden mi gitti, Amerika'dan mı verildi, onu soruyorum" diye konuştu.

'ATATÜRK'ÜN MUASIR MEDENİYET HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİREN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in açıklamaları sonrası " 10 Kasım'ı hep beraber yaşayacağız, hep beraber idrak edeceğiz. 10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Bir Osmanlı paşası olarak yetişen ve Kuva-yi Milliye'yle, Milli Mücadele'yle bütün bir milletimizle bağımsızlık mücadelesi vererek, istiklal-i tam ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefini gösteren Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, minnetle AK Parti Grubu olarak yad ediyoruz. AK Parti Grubu olarak şunu da ifade ediyoruz ki, Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal-i tam ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefini gerçekleştiren liderin adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

'KIYASLAMAYI YAPARKEN O MEKTUBA BAKIN'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Değerli Grup Başkanvekili, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, duruşuyla, bir devlet adamı kişiliğiyle her zaman Türkiye'deki tüm liderlere örnek olmuştur. İsmet Paşa'ya, Sayın Bülent Ecevit'e, Süleyman Demirel'e, Sayın Necmettin Erbakan'a örnek olmuştur. Ama bir şey beni çok üzdü, söylemeyeyim diyordum ama bir konuyu gündeme getirdiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun izinden ilerleyen liderlerin birine bir ülkenin devlet başkanı bir mektup yazıp, 'Budala' deseydi onu sinek gibi ezmişti, bu bir. ABD seçimleri daha resmi olarak açıklanmadan, resmi bir açıklama Türkiye'den geldi, 'Dostum Trump'ı kutluyorum' dedi, Sayın Cumhurbaşkanı. Amerika'da resmi seçim sonuçlar açıklanmamıştı ama resmi olan bir şey vardı, o iğrenç mektup, utanç duyduğum mektup ve o kutladığı, 'Dostum' dediği Trump, Trump Towers'da otelinde çerçevedeki o mektuba hala insanlarla, dünyayla paylaşıyor. Eğer Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyse önce diyecek ki, 'O mektubu kaldır, kaldırmazsan bu ülke sana haddini bildirir.' Kutlamayacak. O yüzden, bu kıyaslamayı yaparken o mektuba, o otele, o görüntülere bakın" diye konuştu.

'MEKTUBUN ORADAN KALDIRILMASI İÇİN TOPYEKÜN MÜCADELE EDELİM'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Ali Mahir Başarır'ın bahsettiği o mektupla ilgili, yine burada Sayın Akbaşoğlu'yla o zaman milletvekili olarak kürsüden yaptığım konuşmada aramızda bir karşılıklı değerlendirme olmuştu. Ben bu mektuba atıf yaptığımda Sayın Akbaşoğlu aynen, 'Biz o mektubu yırttık, çöpe attık efendim' demişti ama sonradan bu mektup çıka çıka Trump Towers'da karşımıza çıktı, videoları da var. Dolayısıyla ben Sayın Başarır'a katılıyorum, bu mektubunu oradan kaldırılması için topyekün mücadele edelim çünkü Erdoğan'a yazılmış olan o mektupta kullanılan ifadeler, hepimiz için önemlidir. Sadece Sayın Erdoğan için değil" dedi.

'O MEKTUBU YIRTIK ATTIK'

Başarır ve Çömez'in açıklamaları üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Daha önce Amerikan Başkanı Biden muhalefeti desteklemek suretiyle, 'Erdoğan'ı devireceğiz' demişti ama 5 Kasım seçimlerinde kendisi ve ekibi gitmek durumunda kaldı. Erdoğan yerli yerinde, milletin iradesiyle duruyor elhamdülillah. Şunu da söylemiştim, hala aynı yerdeyim ve ben de o mektubun bir örneğini, burada, fotokopisini yırtıp çöp sepetine atmıştım. O mektubu yırtıp attık dedim. O sözü söyledikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yaptı? Terörü ininde vurdu. Anında, gecesinde harekatı başlattı. Allah'ın izniyle, işte Türkiye, tam bağımsız. Türkiye, Erdoğan'ın iradesiyle dünyaya meydan okur hale geldi. Atatürk'ün, 'Tam bağımsızlık karakterim' sözü bu şekilde ete kemiğe büründü. Hakikat budur" değerlendirmesinde bulundu.

'BUDALA KELİMESİNE KARŞI TEPKİ VEREMEDİNİZ'

Akbaşoğlu'nun açıklamalarına cevap vermek için söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bakın, inanın uzatmak istemiyorum da konu konuyu açıyor. Şunu bilin Sayın Akbaşoğlu, Amerika'nın bir devlet başkanı herhangi birisi olabilir, 'Muhalefeti destekliyorum, iktidarı düşürecek' dediği zaman ne olur, biliyor musunuz? CHP Genel Başkanı ona bir mektup yazar; hani, size yazdı ya. Aynen der ki, 'Budala olma.' Bu ülkede Amerika'dan izin, icazet alacak bir muhalefet partisi yok. Bak buraya ama sana şunu söyleyeyim, 'O 'budala' kelimesinden sonra harekat başladı' dediniz. Washington'a falan bir şey mi oldu, sevkiyat mı yapıldı? Ben bilmiyorum. Ya, tepki veremediniz, tepki. Tepki veremediniz. O, 'budala' kelimesine karşı tepki veremediniz, utanmadan sıkılmadan, 'Dostum Trump, hoş geldin' Bu mu?" ifadelerini kullandı.

'HADİ ORADAN BIDEN DİYEN OLDU MU?'

Başarır'ın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Madem Biden bunları kamuoyuna söyledi. 'Hadi oradan Biden' diyen oldu mu? Olmadı. Mektup yazıldı, mektup yazıldı, büyükelçilere yazıldı. 'Gelin Kanal İstanbul'u hep beraber engelleyelim' diye Genel Başkanları mektup yazmıştı. Bunu hatırlatmak gerekir. Şunu ifade edeceğim: Aslında tabii ki, hep beraber nezaketle, nezahetle ama hakikatle yol yürümemiz lazım, hakikatle" diye konuştu.

TANAL VE AKBAŞOĞLU ARASINDA ZİHNİYET TARTIŞMASI

Genel Kurul'da yaşanan, 'Mektup' tartışmasının ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'a söz verdi. Tanal, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in, 'AK Parti'nin ABD'de mülk edindiğine' ilişkin açıklamalarına atıfta bulunarak, "Yani Cumhuriyet 1923'te kuruldu. Bugüne kadar Türk siyasi tarihinde yurt dışında ilk olarak gayrimenkul alan parti AK Parti oldu. Kendi ülkesine yatırım yapmıyor" derken Akbaşoğlu, 'CHP'nin de yok mu? Temsilcilikleri yok mu?' dedi. Tanal bu sözler üzerine, "Gayrimenkulü yok, yalan söylüyorsun, gayrimenkulü yok. Utanmıyorsunuz, bu ülkeye yatırım yapmıyorsunuz, parayı götürüp Amerika'ya yatırıyorsunuz. Niye bu ülkeye yatırım yapmıyorsunuz, Amerika'ya yatırım yapıyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Akbaşoğlu, maalesef kalktı, açıkladı. Dedi ki 'AKP, Amerika'da gayrimenkul almış.' Bu ülkeye kendileri güvenmiyorlar, bu vatandaş nasıl güvensin? Yazık, günah değil mi bu ülkeye?" değerlendirmesinde bulundu. Tanal'ın sözlerine karşılık Akbaşoğlu, "Çarpıklık bu işte, bak. Çarpık zihin bu" derken, Tanal ise "Çarpık zihnin ta kendisisin, utanmaz herif" dedi.