TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti grubunun Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin girilen mağarada metan gazından etkilenip şehit olmasıyla ilgili olayının araştırılması için TBMM Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu en düşük emekli aylığının yükseltilmesini de içeren, 'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

'İKTİDARIN ŞEHİTLERİMİZLE İLGİLİ DUYARSIZ TUTUMUNU MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUM'

Genel Kurul'da milletvekillerine verilen 1'er dakikalık konuşma diliminde söz alan CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde mağarada metan gazından etkilenip şehit olan 12 asker ile ilgili, "Suudi Kralı öldüğünde milli yas ilan eden AKP iktidarı 12 askerimizin şehit olmasından sonra adeta kafasını kuma gömmüştür. Buradan sormak istiyorum: Suudi Kralı için bayrakları yarıya indirdiniz, bu ülkenin öz evlatları için neden bunu yapmıyorsunuz? Şehitlerimizin canı Suudi Kralından daha mı kıymetsiz? Her fırsatta millilik vurgusu yapanlar Türk askerini mi milli görmüyor yoksa Suudi Kralını mı daha milli kabul ediyor? Bu mudur sizin yerli ve milli duruşunuz? Bu mudur sizin vatan, millet, bayrak sevdanız, şehitlerimize gösterdiğiniz saygınız bu kadar mı? AKP iktidarının şehitlerimizle ilgili duyarsız tutumunu milletimizin vicdanına havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

'CHP'NİN ROTASI BAKLAVA KUTUSUNDAN SIZAN ŞERBETLE RÜŞVETE SAPMIŞ GÖRÜNÜYOR'

Bu bölümde söz alan AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu ise Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonuna ilişkin, "Önce, 'Hak, hukuk, adalet' diye yola çıkan CHP'nin rotası baklava kutusundan sızan şerbetle rüşvete, yolsuzluğa sapmış görünüyor. 'Tatlı yemeyelim, rüşveti konuşalım' dediler ama kutudan akanlar vicdanları yapış yapış etti. Şimdi soruyorum: 110 bin avronun baklava kutusunda ne işi var, 110 bin avronun baklava kutusunda ne işi var" dedi. Mertoğlu, 1 dakikalık konuşması boyunca, '110 bin avronun baklava kutusundan ne işi var' sözünü tekrar etti.

'ÇOK BASİT TEÇHİZATLARLA 12 EVLADIMIZI ŞEHİT OLMAKTAN KURTARABİLİRDİK'

Ardından Genel Kurul'da siyasi partilerin TBMM Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergelerinin görüşmelerine geçildi. Bu bölümde İYİ Parti'nin Meclis Başkanlığı'na, 'Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 2022 yılında şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına hala ulaşılamamış olması, 3 yıl sonra yapılan bir arama sonrasında 12 Mehmetçik'imizin metan gazına maruz kalıp şehit olması ve 7 askerimizin zehirlenerek hastaneye kaldırılması olayı' başlıklı araştırma önergesi üzerine görüşmeler başladı. Önergenin gerekçesini açıklamak üzere kürsüye gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Önümüzde şehit olan 12 askerimiz var. 2025 Türkiye'sinde biz hep askeri gücümüzle, varlığımızla övünüyoruz ancak bu övüncü yaşarken nasıl böyle bir kayıp yaşayabiliriz? Bir askeri birlikte hala metan gazı birikimini tespit edecek bir sensör yok mu, varsa neden çalışmadı, solunum cihazları ordumuzun envanterinde yok mu, varsa neden kullanılmadı? Hani çok övünüyoruz ya, 'Onu yaptık, bunu yaptık' diye, biz de gurur duyuyoruz. Bu, çok basit teçhizatlarla 12 evladımızı da şehit olmaktan, hayatını kaybetmekten koruyabilir, kurtarabilirdik. Bu birliklerdeki güvenlik prosedürleri ne durumda? Eğer anlatıldığı gibi bir olay varsa anlaşılması inanın çok zor" diye konuştu.

'ÇATIŞMASIZ ŞEHİT VERMEK NASIL AÇIKLANIR; SORACAĞIZ'

Yeni Yol Partisi adına söz alan İstanbul Milletvekili Elif Esen ise "Bir anne, bir kardeş, bir vatandaş, bir milletvekili olarak sormak zorundayım. Bir çatışma olmadan, bir pusu olmadan nasıl bir ihmalin ve organizasyon eksikliğinin sonucu olarak biz bu evlatlarımızı kaybettik? Bunun yankılanmalarını beynimizde hissediyoruz, muhtemelen izleyen vatandaşlarımız da defalarca bu soruları hem konuşmuş hem de düşünmüşlerdir. Biz bu Meclis koltuklarında oturuyorsak bu halkın canı, evladı, askeri bizim sorumluluğumuz altındaysa soracağız, sorgulayacağız, açıklama isteyeceğiz ve vatandaşlarımız adına bu hesabı sizlerden soracağız. Bu olayda gereken askeri ve siyasi sorumluluk alınmış mıdır; soracağız. Çatışmasız şehit vermek nasıl açıklanır; soracağız" ifadelerini kullandı.

'SAVAŞ SADECE SİLAHLA DEĞİL İHMALLE DE CAN ALIYOR'

Silahların bırakılması hazırlığı yapılırken askeri sınır ötesi operasyonlara son verilmesi gerektiğini söyleyen DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, "Barışı bu şekilde inşa edemeyiz. Yaşanan kayıplar barış isteğini kuvvetten düşürüyor, toplumun bir kesimini diğer kesimiyle, annelerin bir kısmını diğer kısmıyla karşı karşıya getiriyor ve barış imkanını hepimizden uzaklaştırıyor. Bu çok acı olay sonucunda gördük ki savaş sadece silahla değil, ihmalle, tedbirsizlikle, yorgunlukla, suskunlukla da can alıyor" diye konuştu.

'OLUMSUZ VAKANIN ARAŞTIRILMASI BU ÇOCUKLARA BİZİM BORCUMUZDUR'

CHP grubu adına söz alan Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ise önergeyi desteklediklerini ve olayın kesinlikle araştırılması gerektiğini belirtti. Ceylan, "Göz göre göre yaşanan bu olumsuz vakanın araştırılması bu çocuklara bizim borcumuzdur. Bakın, bugün basına düştü, 'Acaba kapının patlatılması sonucu ortaya çıkan karbonmonoksit zehirlenmesinden mi şehit oldu bu çocuklar?' diye. Kamuoyu merak ediyor ve neden bu çocukların kurtarılması için maden işçileri gitti? Yani ordumuzun bu konuda herhangi bir eğitimli kolu, timi veya komutanlığı yok mu? Neden böyle bir şey oldu? Bizim bunları araştırmamız lazım, bu çocuklara verdiğimiz sözü tutmamız lazım. Meclis olarak bu iradeye sahip çıkmalıyız, bu işin siyasi boyutunu üstlenmeliyiz ve varsa ortaya çıkacak gerçeklerle bu işin aydınlanmasını sağlamalıyız. Maalesef ki AKP yönetimindeki TSK adil ve düzgün soruşturma yapmaktan uzaktır, bunun bizim elimizle yapılması gerekmektedir" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ SÜRERKEN BU ELİM HADİSEDEN FİTNE ÇIKARMAK İSTEYENLERİ GÖRÜYORUZ'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) şehit olan askerin naaşını bulmak için gerçekleştirdiği operasyonun asil bir milletin sergilediği örnek bir davranış olduğunu vurgulayan AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, "2022 yılında PKK tarafından hastane ve sığınak olarak kullanıldığı bilinen mağaraya geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonda gerekli keşif ve planlamalar yapılmış, gaz ölçüm cihazı kullanılmış fakat gazın yoğunluğu ve mağaranın yapısı nedeniyle bu elim olay meydana gelmiştir. Detaylı inceleme ve idari soruşturma ivedilikle başlatılmıştır, en kısa zamanda sonuçlar kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Bununla birlikte, 'Terörsüz Türkiye' menziline doğru önemli adımlar atılıyorken yaşanan bu elim hadiseden fitne çıkarmak isteyenleri de görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERGE KABUL EDİLMEDİ

Tüm siyasi parti temsilcilerinin önerge üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından Genel Kurul'da oylama aşamasına geçildi. Önerge, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.