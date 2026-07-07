Trump: CAATSA yaptırımlarını kaldırıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, CAATSA yaptırımlarına ilişkin, "Bu ambargoları ve müeyyideleri kaldırıyoruz. Artık vakti geldi. Biz dostlarımızın ambargolu olmasını istemiyoruz. Dostlarımıza müeyyide uygulamıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Liderler Zirvesi'nde değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır, kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. NATO Liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la olması bizlere ayrı bir güç katacaktır. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum" dedi.

'DÜNYA BARIŞINA ADIM ATALIM DİYE ÇALIŞIYORUZ'

Bölgesel istikrara yönelik yürütülen diplomatik çabalara dikkat çeken Erdoğan, "İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz onun gayreti içindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'GAZZE İLE İLGİLİ KARAR ÇIKMASINI HAYRA YORUMLUYORUZ'

Gazze ile ilgili soru üzerine Erdoğan, "Gazze konusunda değerli dostumla bunları da konuşarak, bölgedeki barışı sağlamak için Liderler Zirvesi'ni çok önemsiyoruz ve bu zirveden bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz, bunun olabileceğine ihtimal veriyorum" diye konuştu.

'F-35 KONUSUNDA KARAR ÇIKACAĞINA İNANIYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 süreci ile ilgili soru üzerine, "F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce görüştük ve biz 5 uçağın da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bize ayrıca sözü var. Liderler Zirvesi'nde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözün geleceğe yönelik olumlu test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda Sayın Trump, her zaman sözünün arkasındadır. İnşallah F-35 konusunda bu Liderler Zirvesi'nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum" dedi.

'ZİRVEDEN GÜÇLÜ BİR ÇIKIŞ SAĞLAYACAĞIZ'

NATO bünyesindeki ortaklığın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO'da iki önemli ülke olarak bizler bu Liderler Zirvesi'nden de dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz" diye konuştu. Erdoğan, "Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri de değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz ve ona göre de adımlarımızı atacağız" ifadesini kullandı.

'BİZE VERDİĞİ MÜJDEYİ BURADA TEKRAR EDECEKTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KAAN motorları konusunu Liderler Zirvesi'nde değerli dostumla görüşeceğiz. İnanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada tekrar edecektir ve bu müjdeyle kendisine teşekkür edeceğiz" dedi.

TRUMP: BİZ ÇOK İYİ DOSTUZ

ABD Başkanı Donald Trump ise "Herkesin bildiği gibi ve yazıldığı gibi biz çok iyi bir dostuz. Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bir iş çıkarıyor. Bizi havaalanında karşıladı ve benim ismimi taşıyan bir bina da var ve bu da çok güzel bir şey. Buraya gelirken gördük; kendisi harika bir lider ve tüm dünyada saygı gören bir lider. En başından beri kimyamız çok iyi uyuştu, oldukça iyi ilişkilerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanının yönetiminde Türkiye, askeri anlamda çok kuvvetli bir ülke haline geldi. İnsanlar, Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyor; ekipmanları ve askerleri harika, gerçekten övgüye layık ve bizim de ilişkilerimiz gerçekten bugüne kadar hep güzel gitti. Sayın Cumhurbaşkanına çok büyük saygı duyuyorum ve bugünkü görüşmeler her iki ülkenin de faydasına olacaktır. Bugün ticaret, askeri, İran konusunu ele alacağız. İran'ın ordusunu tamamen kullanılmaz hale getirdik, nükleer silahları olmayacak. Türkiye ile gayet güzel ticaret yapıyoruz. Biz güzel şeyler yapıyoruz, onlar güzel şeyler yapıyor ve bunları karşılıklı olarak değerlendiriyoruz. Sadece şunu söylemek isterim; sizinle olmak büyük bir şeref, onur, çok güzel toplantılar, çok güzel akşam yemekleri, çok güzel yiyecekler, çok güzel işler yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı" ifadelerini kulandı.

TRUMP: 'F-35'LER KONUSUNU KONUŞACAĞIZ

Trump, F-35 uçaklarının Türkiye'ye satışına ilişkin soruya, "Bu bizim vereceğimiz bir karar. Çok iyi ilişkilerimiz var. Size şunu söyleyebilirim; burada oturan insanlar da dahil olmak üzere neden böyle yaptığımızı merak ediyorlar; ancak Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye çok uzun zamandan beri çok sadık bir müttefik oldu, birçoğundan daha sadık bir müttefik oldu. F-35'ler bildiğiniz gibi en iyi uçaklar ve bu konuyu konuşacağız" diye konuştu.

'BİZİM İLİŞKİMİZ HER ZAMAN İŞE YARADI'

Trump, Türkiye ile ilişkilerin çok özel olduğunu kaydederek, "Bunu bazı insanlar biliyor, bazıları bilmiyor ama kendisi çok zorlu bir şahsiyet, diğer tarafta ise oldukça zayıf ve hastalıklı insanlar var. Onlara zaten kimse saygı duymuyor. İlk tanıştığımız andan itibaren çok iyi anlaştık. Brunson'ı hatırlıyorsunuz; o çok büyük bir olaydı. Normalde çok uzun süren bir hapis cezası vardı; ama biz kendisinin masum olduğunu düşünüyorduk. Diğer insanlar aradı, ben de aradım ve onun hemen serbest bırakılmasını sağladı, bunu hiçbir zaman için unutmayacağız. Brunson çok iyi birisidir. Bizim ilişkimiz her zaman işe yaradı, ilk andan itibaren böyle oldu. Daha önce de bunu söyledim; bu bir kimya ve aramızda uyuşan bir kimya var. Eğer biriyle kimyamız uyuşmuyorsa bunu size söylerim" dedi.

'SAYIN CUMHURBAŞKANI OLMASAYDI BU ZİRVEYE KATILMAZDIM'

NATO ile ilgili soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Trump, "NATO'dan çok hayal kırıklığına uğradığımı söylemiştim. Benim buradaki dostum çok güçlü bir lider ve kişi. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı, ben bu zirveye katılmazdım. Yani bunun Türkiye'de olması gerçekten büyük bir şey. İran'da biz bir şey yaptık. Hiç kimsenin yardımına ihtiyacımız yoktu. Biz bugüne kadar NATO'ya trilyonlarca dolar yatırım yaptık, neden? Avrupa ülkelerini ve Kanada gibi diğer ülkeleri korumak için. Genel konuşmak gerekiyorsa eğer eskiden Sovyetler Birliği'ydi şimdi ise onları Rusya'dan korumak için, 'Tamam, olur' dedim. Ancak onların da bir şekilde bizi desteklemek için bir şeyler yapması gerekiyordu. Birleşik Krallık örneğinde verebilirim; mevcut Başbakan elbette bundan sonra o görevde olmayacak; ama savaş bittikten sonra bize yardımcı olmak istedi, öyle bir yardıma ihtiyacımız olmadığını söyledim. Yani insanlar orada yanımıza gelecek mi, gelmeyecek mi; onun testini yaptık. İtalya, Almanya, Fransa bizi yarı yolda bıraktı. Tamam, sorun yok ama madem öyle neden yüz milyarlarca doları harcıyoruz da onlar bizim yardımımıza gelmiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE İLE İLİŞKİMİZ HER ZAMANKİNDEN DAHA İYİ'

Trump, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini satın aldığının hatırlatılmasına ilişkin ise "Ben bunlarla alakalı herhangi bir endişe duymuyorum. Burada bir lider var, ülkesini çok daha kuvvetli bir hale getirdi. Burayı görüyorsunuz, yolları görüyorsunuz ve her şey harika yani Türkiye ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Ben şunu söyleyebilirim; Türkiye ile şu anda ilişkilerimiz her zamankinden daha iyi, benim ilk dönemimde de iyiydi ama şu an daha iyi" ifadelerini kullandı.

'ABD BİRÇOK ÜLKEYLE TİCARET YAPIYOR'

NATO Liderler Zirvesine ilişkin konuşan Trump, "Bakacağız. Tabii ki liderlerin büyük kısmıyla dostaneler yaptık. Bazılarını tanıyorum, bazılarını tanımıyorum. Ama biliyorsunuz ABD'de Biden hileli seçimlerle iktidara gelmişti. 4 yıl boşa geçti ve farklı bir durum ortaya çıktı. Sonrasında bir ABD Başkanının iktidara gelişinden sonra geçirdiği en iyi 1 yılı geçirdik. Ekonomimizin ne kadar iyi bir noktaya geldiğini görüyorsunuz. ABD, 19,2 trilyon dolar yatırım aldı. Bu ABD'nin dışında dünya rekorundan da 7 ila 8 kat daha fazla. Toyota eskiden Meksika'da üretim yapıyordu, şimdi onlar tekrar ABD'ye gelmeye başladı. Arabaları ve kamyonetleri ile alakalı bunu söylüyorum ve bunu sağlayan tarifeler oldu. Potansiyelimiz çok yüksek. Benden önceki yönetim 4 yılda 1 trilyon dolardan daha az yatırım almıştı. Şimdi ben ilk 12 ayımda ABD'ye 19,2 trilyon dolarlık bir yatırım getirdim. 19,2 trilyon dolardan bahsediyoruz ve sadece 12 ay içerisinde; dünyada hiç kimse böyle bir şey görmedi ve ekonomi açısından en iyisiyiz. ABD'de hiç olmadığı kadar istihdam arttı. ABD birçok ülkeyle ticaret yapıyor. Türkiye de o ülkelerden bir tanesi" diye konuştu.

'BAKIMINI YAPMAK BİZİM SORUMLULUĞUMUZ'

Trump, F-35 uçaklarının modernizasyonu ile ilgili soru için ise şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye bu uçakları ABD'den satın aldı. Bu uçaklar en iyi uçaklar. Eğer ABD'den uçak satın alıyorsanız, motorlara herhangi bir şey yapılıyorsa ve bunların bakımı da yapılıyorsa tabii ki bakımını da yapmak bizim sorumluluğumuz. Yani motor çalışıyor mu, rehabilite edilecek mi? Yani bunu yapmamız lazım. Bunu yapmayacağız mı? Birçok insan aynı fikirde değildi; ama Türkiye bizim için harika bir müttefik oldu. Türkiye, İran'ı çok iyi tanıyor. İran ile olan problemleri de çok iyi biliyor ve diğer ülkelerle birlikte çok yardımcı da oldu. Bu çatışmaya da dahil olabilirlerdi; ancak İsrail ile olan ilişkiler nedeniyle Türkiye dahil olabilirdi ama bunu yapmadı. Bunu yapmama sebebi belki de benim. İlişkilerimiz açısından Türkiye harika işler yapıyor. İran ile olan savaşın bitirilmesi, 'Savaş' yerine 'Askeri operasyon' diyeyim; İran'ın nükleerinin bitirilmesi operasyonu. Ben şundan eminim ki Sayın Cumhurbaşkanı da İran'ın nükleer silah sahibi olmasını istemez. Yani bizim illaki bir yükümlülüğümüz vardır, eğer uçak sattıysak ve bunların bakımı geldiyse. Siz epey bir para ödeyerek ürün alıyorsunuz ve tabii ki bu ürünün bakımı yapılacaktır. ABD diğer geleneksel ülkelere göre Türkiye'ye daha yakın."

'PUTİN VE ZELENSKİ ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR'

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşa ilişkin Trump, "Sayın Başkan Putin ile çok iyi bir görüşmem oldu. Putin, Sayın Erdoğan'a da saygı duyuyor. Kendisi ile görüştüm ve hemen arkasından Zelenski ile de görüştüm. Her ikisi de bir anlaşma yapmak istiyor. Bu kadar uzun sürmesini istemiyorlar, bir şey ortaya çıkacaktır. Sayın Cumhurbaşkanının da yardımları oluyor. Ben, '8 tane savaş' demiştim ve bunun da bitmesi olası görünüyor. Başkan Putin ve Zelenski ile çok iyi bir görüşme yaptık. Bunun iyi bir kombinasyon haline gelmesi lazım. Her ikisi de işin çözülmesini istiyorlar. Ben hayatım boyunca hep anlaşmalara aracı oldum. Bu konuyu çözeceğiz gibi görünüyor. Umuyorum ki yakın zamanda bu biter. Geçen ay çoğu asker olmak üzere 35 bin kişi öldü, bir önceki ay 24 bin, bir önceki ay 27 bin, ondan önceki ay 29 bin ama geçen ay çoğu genç olmak üzere 35 bin insan öldü. Bu gerçekten çılgınca" ifadelerini kullandı.

'TÜM MÜEYYİDELERİ VE AMBARGOYU KALDIRIYORUZ'

Trump, CAATSA yaptırımları ile ilgili soru üzerine, "Bu müeyyideleri kaldıracağız, bunu söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanı vaktini harcamasın, ben doğrudan söylüyorum. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Bessent ve herkes burada; bu ambargoları ve müeyyideleri kaldırıyoruz. Artık vakti geldi. Biz dostlarımızın ambargolu olmasını istemiyoruz. Dostlarımıza müeyyide uygulamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile çok iyi ilişkilerimiz var ve şu anda Suriye'nin yeni lideri olan yeni Cumhurbaşkanı ile de çok iyi ilişkilerimiz var. İki ülkeyi de bir araya getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber ben de kendisine onay verenlerdenim. Kendisi ülkeyi bir araya getiriyor ve kolay bir iş değil; ancak çok iyi çalışıyor" diye konuştu.

Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile ilişkilerinin kötü olduğunu, bunun nedeninin İtalya'nın İran konusunda ABD'ye yardım etmemesinden kaynaklandığını belirtti.