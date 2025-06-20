Bayern Münih\'ten Tarihi Zafer

Bayern Münih'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda'nın Auckland City takımını 10-0 yenmesi, medyada tartışmalara yol açtı.

Bu, ilk kez organize edilen turnuvada şu ana kadar bir takımın aldığı en farklı yenilgi ama futbol tarihinin en farklı skoru değil.

Geçmişte 20 gollü yenilgiler de oldu. Peki, hiç 149-0 biten bir futbol maçını duydunuz mu?

Fransız gazeteci ve spor yazarı Emmanuel Gambardella'nın 1938 Dünya Kupası'nda İsveç'in Küba'yı 8-0 yendiği maçın ardından söylediği şu söz biliniyor:

"Bir futbol maçında 5 golden fazla olan her skor sadece bir istatistiktir."

Başka bir deyişle bir futbol maçı değildir.

Bayern Münih-Auckland City maçının Alman ekibinin böylesine ezici bir skorla galibiyetiyle sonuçlanması şaşırtıcı ya da olağandışı değildi.

Birçok uzmana göre bu, hiç oynanmaması gereken bir maçtı.

Boş zamanlarında futbol oynayan amatörlerden oluşan bir takımın, dünyanın en büyük yıldızlarından bazılarına sahip, finansal ve teknik açıdan dünyanın en güçlü kulüplerinden birine karşı koyması pek mümkün değil.

Aralarındaki mücadele, ağır sıklet (+91 kg) bir boksörün tüy sıklete (57 kg) karşı rekabeti gibi.

Her iki takımdaki oyuncuların piyasa değerlerine bakıldığında aradaki büyük fark ortaya çıkıyor.

Auckland City'nin kadrosunda gündüzleri çalışıp, geceleri futbol oynayan, bazıları amatör 36 oyuncu yer alıyor. Kadronun toplam piyasa değeri yaklaşık 4,8 milyon euro.

Bayern Münih'in ise 81 profesyonel oyuncusu var ve bunlardan sadece birinin, Michael Olise'in piyasa değeri 100 milyon euro.

Auckland City oyuncuları maaş almazken, Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane yılda 25 milyon euro kazanıyor.

Dolayısıyla 10-0'lık skor, iki takım arasındaki potansiyel ve seviye farkını yansıtıyor.

Bu iki takım, FIFA'nın Kulüpler Dünya Kupası organizasyonuna katılan takım sayısını yediden 32'ye çıkarmasıyla karşı karşıya geldi.

Futbol maçları, örneğin hentbol veya voleybol maçlarına kıyasla düşük skorlarla biter.

Hatta yorumcuların değerlendirmelerinde ya da haber başlıklarında üçten fazla gollü yenilgi "ağır ya da acımasız" diye tanımlanır. 10 ya da daha farklı skor ise "aşağılayıcı" görülür.

Bununla birlikte, alışılmadık sonuçlara sahip maçlar futbol tarihine geçti ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Örneğin, 2002'de Madagaskar'da Edema ve SO l'Emyrne takımları arasında oynanan birinci lig maçı.

Sonucuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bu maç, futbol tarihinde utanç verici bir sayfa açtı.

SO l'Emyrne 2001'de lig şampiyonu olmuş ancak sondan bir önceki maçta aleyhlerine verilen penaltı nedeniyle ertesi yıl unvanını koruyamamıştı.

Futbolcular Adema ile oynanan ligin son karşılaşmasında, şampiyonluğa mal olan hakem kararını futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde protesto etmeye karar verdi.

Hakem başlama düdüğünü çaldıktan sonra SO l'Emyrne oyuncuları kendi aralarında paslaşmaya ve ardından kendi kalelerine şut çekmeye başladı.

Karşılaşma, hepsi kendi kalesine olmak üzere 149 gol atılana kadar devam etti.

Maçın skoru 149-0'dı.

Madagaskar Ligi'ndeki bu skor, istisnai koşullar altında ortaya çıktı.

Normal koşullar altında oynanan bir maçtaki en farklı skor ise 1885'ten beri İskoç Ligi'nde.

Arbroath takımı Bon Accord'la oynadığı maçı 36-0 kazanmıştı.

Futbol maçlarında alınan ağır sonuçlar sadece Madagaskar gibi teknik ve mali açıdan zayıf liglerle sınırlı değil. Bazen bu durum uluslararası karşılaşmalarda da yaşanıyor.

1982 Dünya Kupası'nda Macaristan grup maçında El Salvador'u 10-1 mağlup etti.

Macaristan yıllar önce de, 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 9-0 yenmişti.

1974 Dünya Kupası'na kadar Sahra Çölü'nün güneyindeki hiçbir Afrika ülkesi dünya çapında büyük bir futbol turnuvasına katılamamıştı. Zaire (şimdiki adıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti), o yıl buna hak kazanan ilk bölge ülkesi olmuştu.

Etkileyici performanslarına rağmen, Dünya Kupası'nda oynadıkları tüm maçları kaybettiler, Yugoslavya'ya ise 9-0 yenildiler.

2002 Dünya Kupası'nda Almanya Suudi Arabistan'ı 8-0,

2010 Dünya Kupası'nda Portekiz Kuzey Kore'yi 7-0,

2022 Dünya Kupası'nda İspanya Kosta Rika'yı 7-0 yendi.

Mısır 1934 Dünya Kupası elemelerinde Kahire'de Filistin'i 7-1, Kuveyt 2000 Asya Kupası elemelerinde Bhutan'ı 20-0 mağlup etti.

Yine 2000 Asya Kupası elemelerinde Büyük Okyanus'taki ada ülkesi Guam, İran ve Çin'e 19-0 yenildi.

Cezayir, Libya'da düzenlenen 1973 Arap-Afrika Şampiyonası'nda Güney Yemen'i 15-1 mağlup etmişti. Cezayir'in golcüsü Nasser Akli 6 gol atmış, bir milli maçta en fazla gol atan Cezayirli futbolcu olmuştu.

Kulüpler Dünya Kupası'nde farklı kıtalardan takımlar karşılaşıyor. Bu takımlar arasında, hatta bazen aynı kıtadaki ülkelerin takımları arasında da teknik ve mali düzeyler açısından önemli farklar var. Bu da bazen turnuvadaki maçlarda alışılmadık sonuçlar alınmasına neden oldu.

2021'deki Suudi Arabistan takımı Al Hilal'i, Birleşik Arap Emirlikleri'nen (BAE) Al Jazira'yi 6-1, 2019'daki turnuvada Tunus takımı Esperance, Katar'dan Al Sadd'ı 6-2, yine aynı turnuvada Meksika takımı Monterrey, Suudi Arabistan'dan Al Ahli'yi 5-1 mağlup etmişti.

Ancak modern futbol tarihinin belki de en ağır yenilgisini 2014 Dünya Kupası'nda turnuvanın ev sahibi Brezilya aldı. Almanya Brezilya'yı yarı finalde 7-1 mağlup etti.

Panzerler Sambacıları bozguna uğratarak hem de kendi ülkelerinde küçük düşürerek finale çıkmış ve daha sonra da şampiyon olmuştu.