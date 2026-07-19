İngiltere, Dünya Kupası\'nda Kaotik Bir Maçla 6-4 Galip Geldi

Kimsenin oynamak istemediği maç, kimsenin bitmesini istemediği bir maça dönüştü.

İngiltere'nin Fransa ile oynadığı ve daha önce üçüncülük maçı olarak bilinen "bronz final", toplam 10 gole sahne olan bir kaosla ve İngiltere'nin 6-4'lük zaferiyle sonuçlandı.

Böylece, öncesinde iki takımdan temsilcilerin de "oynamamayı tercih edeceklerini" söyledikleri bu maç, seyircilere 2026 Dünya Kupası'nın en gollü karşılaşmasını sundu.

Bukayo Saka, 1966 finalinde Sir Geoff Hurst'ten sonra bir Dünya Kupası eleme maçında hat-trick yapan ikinci İngiltere oyuncusu oldu.

Turnuvada Fransa'ya karşı üç gol atan tek diğer oyuncu ise 1958'de Pele olmuştu.

Bu sonuçla İngiltere, 1966'daki şampiyonluktan bu yana erkekler Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesini elde etti.

Bunu da Dünya Kupası tarihindeki en gollü üçüncülük maçında başardı.

Böylece 1958'de Fransa'nın Batı Almanya'yı 6-3 yendiği maçın rekoru geride kaldı.

Ayrıca İngiltere, 2002'de Arjantin'i yendiğinden bu yana ilk kez bir Dünya Kupası'nda FIFA sıralamasında kendisinden yukarıda bulunan bir takımı mağlup etti.

Çarşamba günü Arjantin'e karşı oynanan yarı finalde aldığı mağlubiyetin ardından İngiltere, maça hayal kırıklığının izlerini taşımadan hızlı başladı ve kasvetli maç öncesi değerlendirmeleri boşa çıkaran kaotik karşılaşmada ilk yarıda 4-0 öne geçti.

Declan Rice ve Ezri Konsa'nın ilk 20 dakikadaki gollerinin ardından Saka da iki kez ağları buldu.

Böylece Fransa, Nisan 1930'dan bu yana ilk kez bir maçın ilk yarısını dört gol geride kapattı.

İkinci yarıda yeni bir Fransa

Teknik direktör Didier Deschamps'ın, ülkesinin başındaki son maçında, devre arasında oyuncularına sert bir konuşma yaptığı açıkça görüldü.

Böylece ikinci yarıda maçın momentumu tamamen değişti.

Fransa üç gol buldu ve beraberlik için çok net fırsatlar da kaçırdı.

Kylian Mbappe, Bradley Barcola'nın golünün öncesinde ve sonrasında birer kez daha ağları buldu.

Böylece 2026 Altın Ayakkabı yarışında öne geçti ve Lionel Messi'yi geride bırakarak 22 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Ancak Saka, 87. dakikada Djed Spence'in Malo Gusto tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı gole çevirerek hat-trick'ini tamamladı.

Ousmane Dembele uzatmaların altıncı dakikasında farkı 5-4'e indirse de Jude Bellingham, Fransa savunmasını geçerek 98. dakikada İngiltere'nin galibiyetini perçinledi.

Fransa daha önce bir Dünya Kupası maçında hiç altı gol yememişti.

Ayrıca tam 66 yıl sonra ilk kez herhangi bir maçta kalesinde altı gol gördü.

Öte yandan Bellingham, bu Dünya Kupası'nı yedi golle tamamlayarak bir Dünya Kupası turnuvasında en çok gol atan İngiltere erkek milli takım oyuncusu oldu.

BBC'nin Match of the Day programında konuşan eski İngiltere savunmacısı Stephen Warnock karşılaşmayı "Muhteşemdi" diye yorumladı:

"Turnuva boyunca gördüğümüz en akıcı futbollardan bazılarını izledik."

Bir diğer eski İngiliz milli oyuncu Danny Murphy "Sahada çok fazla yetenek vardı. Bugün izlediğim futbolun bir kısmı gördüğüm en iyiler arasındaydı. Maçta her şey vardı" dedi.

İnanılmaz maç nasıl gelişti?

Goller üçüncü dakikada başladı. Harry Kane yedek kulübesindeyken takım kaptanlığını yapan Rice, orta sahada Desire Doue'nin hatalı pasını keserek ileri çıktı ve ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu Fransa kalecisi Mike Maignan'ın yanından ağlara gönderdi.

Arsenal orta sahası ikinci golün de hazırlayıcısı oldu. Yakın direğe kullandığı kornerde savunmacı Konsa kafa vuruşuyla golü buldu.

Sezon sonu gösteri maçını andıran karşılaşmada iki takım da geniş boşluklar verdi ve İngiltere bunu devre bitmeden iki gol daha bularak değerlendirdi.

Fransa'nın yarı sahasında büyük boşluk bulan Saka, hızlı hücumda önce Maignan'a takıldı. Ancak Marcus Rashford'un hazırladığı pozisyonun devamında golünü attı.

Arsenal'in kanat oyuncusu uzatma dakikalarında takım arkadaşı Eberechi Eze'nin akıllı ara pasını sol ayağıyla çaprazdan ağlara göndererek ikinci golünü kaydetti.

Fransa, 48. dakikada Mbappe'nin tek vuruşuyla farkı azaltırken, altı dakika sonra Barcola yakın direğe yaptığı vuruşla Dean Henderson'ı mağlup etti.

Mbappe daha sonra gelişen etkili takım hücumunu gole çevirerek bu Dünya Kupası'ndaki 10. golünü attı.

Böylece finalde İspanya ile karşılaşacak Arjantin'in yıldızı Messi'nin önüne geçti, turnuvanın gol krallığında liderliği aldı ve tüm zamanların listesinin de zirvesine çıktı.

Fransız yıldız, 1970'te Gerd Müller'den bu yana erkekler Dünya Kupası'nda çift haneli gol sayısına ulaşan ilk oyuncu oldu.

Fransa beraberlik ve uzatma için birçok fırsat kaçırdıktan sonra Saka penaltıdan hat-trick'ini tamamladı.

Dembele kısa süreliğine yeni bir geri dönüş umudu yarattı ancak Bellingham, maçın son vuruşunda yarı sahadan başlayıp Maxence Lacroix'yı geçerek attığı klas golle bireysel açıdan mükemmel bir turnuvayı tamamladı.

İngiltere analizi: Muhteşem Saka performansı Tuchel hakkında daha fazla soru işareti yarattı

Thomas Tuchel'in öne geçtikten sonra yaptığı değişiklikler ve oyun sistemi nedeniyle sert eleştirildiği Arjantin yarı finalinden sonra bu maça yedi değişiklikle çıktı.

Kane ve Bellingham yedek bırakılırken, turnuva boyunca fiziksel sorunlar yaşayan Saka ilk 11'de yer aldı.

Galibiyet, ilk yarıda tazeleyici ve keyif veren, ikinci yarıda ise daha fazla stres ve hata içerse de izlenmesi zevkli bir performansla geldi.

İngiltere taraftarları, özellikle Saka'nın sergilediği etkileyici performans düşünüldüğünde, Arjantin karşısında neden bu hücum niyetinin görülmediğini sorgulayacaktır.

Bir golü ofsayt nedeniyle iptal edilen Saka, hat-trick'inden önce de sağ kanatta oyunun yönünü belirleyen isimdi.

Buradaki güçlü performansı, yarı finalde neden oyuna alınmadığı sorusunu yeniden gündeme getiriyor.

Tuchel, Arjantin karşısında savunma ağırlıklı değişiklikler yapmıştı.

Bu maçta ise, baskının çok daha düşük olmasının da etkisiyle, böyle bir yaklaşım görülmedi.

İngiltere sonunda büyük turnuvalarda oynadığı en tuhaf ama en eğlenceli maçlardan birini kazandı.

Karşılaşmada toplam 38 şut çekildi (20'si isabetliydi) ve bir Dünya Kupası maçında hiçbir İngiltere karşılaşması bundan daha fazla gole sahne olmadı.

Fransa analizi: Deschamps dönemi heyecan verici yenilgiyle sona erdi

Deschamps, takımın başındaki 187. ve son maçında, Dünya Kupası finallerindeki 27 maçına çıktı ve Fransa Milli Takımı'na uzun süredir beklenen vedasını yaptı.

Fransa'yı 2018'de Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Deschamps, turnuvanın gol kralı Mbappe ile asist lideri Michael Olise'yi ilk 11'de sahaya sürerek yüksek tempolu bir veda yapmak istedi.

Ve gerçekten de çok ses getiren bir maç oldu.

Ancak onun dönemi, çok daha iyi bir ikinci yarı performansına rağmen, 1982'den bu yana İngiltere karşısındaki ilk resmi maç yenilgisiyle sona erdi.

İlk yarı ise tarihi bir utanç ihtimalini beraberinde getirmişti.

Fransa zaman zaman hücumda çok etkiliydi ancak İngiltere'nin kalecisi Henderson; Rayan Cherki, Mbappe ve Dembele'nin şutlarında kritik kurtarışlar yaptı.

Olise ise iki net fırsatı değerlendiremedi ve turnuvayı golsüz tamamladı.

İlk yarıdaki son derece kötü ve etkisiz görüntünün ardından Fransa'nın ikinci yarıdaki enerjisi ve kalitesi İngiltere'yi zorladı ancak Maviler, hem sürükleyici hem de gerçeküstü bir yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşma, 1958'deki Fransa 7-3 Paraguay maçıyla birlikte Dünya Kupası tarihinin en gollü beşinci maçı oldu.

Ayrıca 1982'de Macaristan'ın El Salvador'u 10-1 yendiği maçtan bu yana turnuvadaki en gollü karşılaşma oldu.

Maçın ardından yorumlar

Thomas Tuchel'in, Arjantin karşısındaki acı verici yarı final çöküşünün ardından uyguladığı taktikler nedeniyle eleştirilmesine rağmen, kaptanlık pazubandını geçici olarak takan Declan Rice, takımın turnuvadaki performansını övdü:

"Bu, uzun zamandır gördüğüm en iyi İngiltere kadrosu. Bu bir gerçek. Kimse bunu elimizden alamaz."

Declan Rice ,büyük bir turnuva başarısının "yakın" olduğunu da ekledi:

"Bence bir grup olarak gurur duyabiliriz. Yarı finali kaybettiğimiz için yıkılmış durumdayız.

"Yarı finallere ve çeyrek finallere kaldığımız için gurur duyduğumuzu söylemekten yorulduk. Sonuçta İngiltere ile kazanmak istiyoruz. Ama bu turnuvayı üçüncü sırada bitirmek gerçekten büyük bir başarı.

"Gerçekten çok yakınız. Son birkaç yıldır bu grubun turnuvalardan elenişi hakkında çok konuşuldu. Yarı finaller, çeyrek finaller, finaller...

"Bence devam etmemiz gerekiyor. Gerçekten yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bu oyun küçük farkların oyunu. Bu futbol ve geçen gece farklar ile ceza sahalarında kaybettik."

Takımın gururunun arkasında ise güçlü duygular yatıyor. Bu duygular, yardımcı antrenör Anthony Barry'nin Cumartesi gecesi BBC One'a verdiği devre arası röportajında açıkça görüldü. Röportaj yapıldığında İngiltere 4-0 öndeydi.

Barry, gözleri dolu ve sesi titreyerek şunları söyledi:

"Hayal kırıklığı yok. Biraz duygusallaştım.

"Bu oyuncularla ne kadar gurur duyduğumu anlatacak kelime bulamıyorum. Kalpleri kırık halde futbol oynuyorlar. Sahada kalbi kırık 11 oyuncu görüyorum.

"Son birkaç gündür onları otelde gördüm; kalpleri kırık haldeydiler. Ve buna rağmen İngiltere için oynama gururuyla böyle bir performans ortaya koyabiliyorlar.

"Son yedi haftadaki takım ruhunu izlemek benim için bir ayrıcalıktı. Eleştirenlerin ne söyleyeceğini biliyorum; 'artık çok geç' diyecekler. Ama hâlâ dünya çapında bir rakibe karşı oynuyoruz. O 45 dakikayla çocuklarla ne kadar gurur duysam az."

Tuchel: Güveni kaybetmedik

Fransa karşısındaki baş döndürücü galibiyet bir yana, Tuchel'in büyük turnuvalarda elit ülkelere karşı kazanamama sorununa çözüm bulması gerekiyor.

Bu seri, tartışmaya açık biçimde, 2002'de Arjantin karşısında alınan galibiyete kadar uzanıyor.

BBC'ye konuşan Tuchel, zirvedeki ülkelerle aradaki farkın kapatılması konusunda şöyle dedi:

"Biz kapatma becerisine sahibiz ama onlar da farkı yeniden açma becerisine sahip.

"Sekiz yıl önce Fransa şampiyondu. Dört yıl önce finaldeydiler. Küçük bir fark var ama sorun yok. Bu farkı kapatmak istiyoruz."

Arjantin'e karşı alınan yenilgi konusunda ise Tuchel, hayal kırıklığının büyük olduğunu ancak verilen zararın kalıcı olmadığını savundu.

Tuchel Bronz Final'in ardından şunları söyledi:

"Güveni kaybettiğimizi düşünmüyorum. Benim güvenimi kaybettiğimi de düşünmüyorum.

"Arjantin'e karşı o 30 dakikada ya da ikinci yarıdaki belki 45 dakikada, fazla pasif hale geldiğimiz bölümde ne olduysa... Çok yakındık. Ama kararları almak benim işim.

"Son derece rekabetçiyiz. Bu nedenle üçüncülükle gurur duymaya bile neredeyse izin vermiyoruz kendimize çünkü en yüksek hedefi koyduk.

"Peşinden koşacağımız en büyük hayali kurduk ve finale çıkıp Dünya Kupası'nı kazanma hayalimiz konusunda çok iddialıydık. Bu yüzden çok acı verici.

"Başaramazsanız, acı bir süre sizinle kalır. Dün de söylediğim gibi, iz kalacak. Üst düzey sporda durum böyledir."

Tuchel devam eder mi?

BBC'ye konuşan eski İngiltere orta saha oyuncusu Danny Murphy "[Tuchel] görevde kalacak ama bence kalmamalı. Başarısız oldu" dedi:

"Dünya Kupası finalini taktikler yüzünden kaçırıyorlar. Yıkılmış durumdalar.

"Kadromuzda inanılmaz derecede yetenekli çok sayıda futbolcu var ve Arjantin'e karşı ikinci yarının bu kadar hayal kırıklığı yaratmasının nedeni de buydu; çünkü onların çoğu sahada değildi.

"Sinir bozucu olan şey, Fransa galibiyetindeki bu ileriye dönük düşünce ve yaratıcılık düzeyinin Arjantin'e karşı ortada olmamasıydı."

Eski İngiltere ve Liverpool savunmacısı Stephen Warnock ise "Hepimiz Thomas Tuchel'in el frenini indirecek kişi olacağını düşünmüştük" dedi:

"O maçta [Arjantin'e karşı] bu kadar çabuk geri çekilmemiz hayal kırıklığı yarattı.

"Bence Arjantin'e karşı tempo neredeydi?

"[Fransa'ya karşı] Bukayo Saka ve Marcus Rashford'ın performansı ve oyunu genişletme becerileri... Hız herkesi zor durumda bırakır.

"Bu bir savunmacının en kötü kâbusudur ve buna karşı savunma yapmak çok zordur."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .