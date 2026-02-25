Canlı anlatım: Maçta beşinci gol geldi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında İtalya ekibi Juventus'a konuk oldu.

İLK 11'LER

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Kenan Yıldız, David.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Lang, Osimhen.

CANLI ANLATIM:

120' Son düdük geldi! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5-2 kazandığı maçın rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, son 16 turuna yükseldi.

119' Singo'nun savunma arkasına attığı ara pasa hareketlenen Barış Alper Yılmaz, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı.

118' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Fişi çektik! Barış Alper Yılmaz ile skor 3-2 oluyor.

116' Galatasaray'da İlkay Gündoğan, orta yuvarlağın kendi yarı alanında kalan kısmında yerde kaldı, karar faul.

114' Juventus'ta Boga'nın ceza sahası yayının gerisinden sağ ayağının üstüyle yaptığı sert vuruşta top farklı şekilde auta gitti.

112' Juventus'ta Kostic'in ön direğe yaptığı ortada Osimhen kafayla topu uzaklaştırdı.

111' Uğurcan Çakır sarı kart gördü.

109' Juventus'ta Kalulu ve Locatelli oyundan alındı. Openda ve Kostic oyunda.

108' Galatasaray'da Singo, orta yuvarlakta yer kaldı ve faul.

107' Galatasaray'da Osimhen'den pası alan Eren Elmalı, ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta topu auta gönderdi.

106' İkinci uzatma devresi başladı.

1. Uzatma Sonucu: Juventus 3-1 Galatasaray

105' Ceza sahası dışında topla buluşan Barış'ın harika pasında topla buluşan Osimhen düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray skoru 3-1'e getirdi. Toplam skor ise 6-5'e geldi.

105' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! Osimhen ile skor 3-1 oluyor. Harikasın Osimhen harika!

102' Juventus'ta Kenan Yıldız kenara geldi, Miretti oyunda.

102' Galatasaray'da sekerek oynayan Torreira kenara gelirken Singo oyuna dahil oldu.

102' GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI! Sağ kanatta topu alan Sane, arka direğe ortasını yaptı. Eren büyük bir çaba göstererek hamlesini yaptı ama dokunamadı. Top auta çıktı.

100' Galatasaray bu dakikalarda takım haline Juventus yarı alanına yerleşti. İtalyanlar tüm hatlarıyla topun arkasına yerleşti.

99' Barış Alper Yılmaz'ın kullandığı kornerde topu Zhegrova karşıladı. Dönen topu alan Eren, ceza sahası yayının gerisindeki Torreira'ya pasın ıverdi. Torreira uzaklardan denedi ancak kaleci Perin hata yapmadı.

98' Mauro Icardi'nin yolladığı topa hareketlenen Sacha Boey, kontrolü sağladıktan sonra dar açıdan kaleyi denedi. Savunma ayak koydu ve top kornere gitti.

97' Galatasaray'da Torreira sakatlık yaşadı. Sağlık ekipleri sahaya davet edildi.

96' Juventus'ta son çizgiye inen Boga, penaltı noktasına doğru pasını çıkardı. Kontrolü sağlayan McKennie, hemen sağındaki Zhegrova'nın önüne topu bıraktı. Zhegrova sol köşeye yerden vuruşunu yaptı. Top direğin dibinden auta gitti.

96' Juventus'ta sol kanattan topla ilerleyen Boga, Boey'in üzerine doğru gitti. Boey yaptığı müdahaleyle rakibine şans tanımadı.

95' İlkay Gündoğan'ın rakip ceza sahasına doğru yolladığı top, kaleci Perin'de kaldı.

94' Juventus kalabalık bir şekilde Galatasaray yarı sahasında boşluk arıyor.

93' Juventus'ta Adzic'in yaptığı ortada ters kanada açılan top, Kenan'da kaldı.

92' Juventus'ta sağ kanattan topla ilerleyen Zhegrova iki rakibinin arasından çıkmak isterken faule maruz kaldı.

91' İlk uzatma devresi başladı.

Toplam skor 5-5! Torino'da uzatmalara gidiyoruz.

90' Galatasaray'da Boey'in sağ kanattan yaptığı ortada Barış Alper kafa vuruşunu yaptı ancak isabet bulamadı.

90' Kenan Yıldız merkezden topu taşıyıp çalımlarla önünü açtı ve vuruşunu yaptı. Sol köşeye doğru giden top, Uğurcan'ın kontrolünde auta çıktı.

90' Mücadelenin sonuna 5 dakika eklendi. Gol olmazsa uzatmalara gideceğiz.

89' Ev sahibi ekipte Koopmeiners'ten pası alan Kenan ofsayta takıldı.

88' Galatasaray'da Lemina ve Jakos kenara geldi. Icardi ve Eren oyuna alındı.

86' Juventus tüm hatlarıyla kendi yarı alanına çekilerek Galatasaray'a boşluk vermemek için uğraşıyor.

85' Rakip yarı alana yerleşen Galatasaray, ayağa paslarla boşluk arıyor.

82' Locatelli'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte topu çeviren Gatti'nin pasında McKennie topu ağlara gönderdi ve Juventus durumu 3-0'a getirdi.

81' İnanılmaz şeyler oluyor. Skor 3-0 oldu.

80' Juventus'ta Thuram oyundan alındı. Adzic oyunda.

78' JUVENTUS 3. GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Ev sahibinde ceza sahasına hareketlenen Thuram, kalabalık savunma arasından çıkıp karşı karşıya pozisyonda aşırtma vuruşunu yaptı. Top Uğurcan'ı geçti ve üstten dışarı çıktı.

76' Galatasaray'da sağ kanattan topu alan İlkay'ın yaptığı ortada kale alanının önüne inen topu Juventus savunması uzaklaştırdı.

74' GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI! Barış Alper'in penaltı noktasına doğru çevirdiği topu Lemina kontrol edemedi. Ceza sahası ön çizgisine açılan top Osimhen'e geldi. Osimhen sağ üst köşeyi düşündü ama top üst ağlarda kaldı.

72' Galatasaray'da Gabriel Sara kenara geldi. İlkay Gündoğan oyunda.

71' Zeghrova'nın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Kalulu'nun yerden ortasında arka direkte boş kalan Gatti topu ağlara gönderdi ve Juventus durumu 2-0'a getirdi.

70' Maalesef top yeniden ağlarımızda. Skor 2-0 oluyor.

67' Galatasaray etkili geldi. Leroy Sane'den pası alan Victor Osimhen, ceza sahasının sağ çaprazından sert bir şut çıkardı. Kaleci Perin üzerine gelen şutu kornere çeldi.

66' Juventus'ta Kalulu'dan pası alan Conceiçao'nun ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta yakın köşeye giden top, Uğurcan'da kaldı.

64' Bu dakikalarda Galatasaray kendi yarı sahasında top çeviriyor.

63' Juventus'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Locatelli'nin yaptığı ortaya iyi yükselen Gatti, kafa vuruşunu yaptı. Top üstten auta çıktı.

62' Juventus'un paslaşarak kullandığı serbest vuruştan sonra ceza sahası yayında topu alan Conceiçao'nun yerden yaptığı vuruşta Sacha Boey topu uzaklaştırmayı başardı.

60' Galatasaray'da Sara, girdiği top kapma mücadelesinde Conceiçao'nun ayağına basınca sarı kart gördü.

59' Galatasaray'da Noa Lang ve Roland Sallai oyundan alındı. Sacha Boey ve Leroy Sane oyuna dahil oldu.

57' Galatasaray'da Leroy Sane, oyuna girmek için hazırlık yapıyor.

55' Juventus'ta sol kanattan ceza sahasına giren Kenan Yıldız, şık hareketlerle önünü açtıktan sonra yakın köşeye yerden vuruşunu yaptı. Davinson Sanchez'den seken top, direğin hemen yanından dışarı çıktı.

54' Galatasaray'da sağ kanattan ceza sahasına girip son çizgiye inen Barış Alper'in ön direğe çevirdiği topu kaleci Perin uzaklaştırdı.

52' Karşılaşmanın bu dakikalarında tansiyon çok yüksek...

49' İkinci sarı karttan kırmızı kart gören Kelly, VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart gördü.

47' loyd Kelly, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartan kırmızı kart gördü.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Juventus 1-0 Galatasaray

45' Juventus son anlarda etkili geldi. Ceza sahasının sol çaprazına açılan topa Thuram sol ayağıyla sert vurdu. Sağ köşeye giden top yandan dışarı gitti.

45' Mario Lemina'nın tedavisi saha içinde devam ediyor.

45' Lemina, kendi ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak isterken Thuram'ın tabanıyla yaptığı müdahale sonrası yede kaldı. Karar faul.

45' Mario Lemina'nın kafayla rakip yarı alanın ortalarına gönderdiği topa hareketlenen Osimhen için ofsayt bayrağı kalktı.

45' McKennie'nin sol kanattan kullandığı taç atışında Gatti kafayı vurdu. Kaleci Uğurcan topu rahat kontrol etti.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika uzatma dahil edildi.

43' Ev sahibi ekipte sol kanatta topla buluşan Thuram, ofsayta yakalandı.

40' Mücadelenin bu anlarında karşılıklı top kayıpları arttı. Oyunda tempo yükseldi.

38' Penaltıda topun başına geçen Locatelli, ters köşeye vuruşla Juventus'u 1-0 öne geçirdi. Toplam skorda Galatasaray hala 5-3 önde.

37' Maalesef top ağlarda. Durum 1-0 oldu.

35' Juventus penaltı kazandı.

33' Galatasaray'da sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır için sağlık ekipleri saha davet edildi.

31' YİNE UĞURCAN! Juventus'ta sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Kenan Yıldız, vuruşunu yaptı. Davinson Sanchez'den sekip yakın köşeye giden topa Uğurcan çok iyi uzandı.

30' Kenan Yıldız, rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

26' Juventus'ta Kelly, Sara'nın ayağına basınca sarı kart gördü ve tur atlamaları halinde bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

25' Jakobs'un sağ kanattan kullandığı uzun taçta savunmanın karşıladığı topu sırtı dönük şekilde kontrol eden Sara, şık bir vuruşla kaletyi düşündü. Top auta gitti.

23' Juventus etkili gelmeye devam ediyor. Kenan Yıldız ortasını yaptı. Savunmanın karşıladığı topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Conceiçao'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta uzak köşeye giden top az farkla auta çıktı.

22 HARİKASIN UĞURCAN! Ceza sahası yayının birkaç metre gerisinde topla buluşan Locatelli, çok sert bir şut çekti. Uğurcan sağına uzanıp topu kornere çeldi.

21' Kenan Yıldız'ın soldan kullandığı kornerde ön direğe inen topa Osimhen hamle yaptı. Top bu kez tersten kornere çıktı.

20' Sol kanattan çizgiye inen McKennie, ortasını yaptı. Sara'ya çarpan top kornere gitti.

18' Barış Alper taç çizgisi üzerinde Gatti ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem, taçın kullanımasını istedi.

17' Gatti ile girdiği mücadede Sara sakatlık yaşadı. Hakem önce oyunu devam ettirdi ancak Sara'nın yerden kalkamadığını görünce oyunu durdurdu. Bir süre yerde kalan Sara, oyuna devam etti.

16' Ceza sahamıza giren Conceiçao, son çizgiye inmek isterken topu oyun alanında tutamadı.

15' Koopmeiner'in kullandığı kornerde kale alanının önüne inen top, kaleci Uğurcan'ın ellerinde kaldı.

14' Juventus kontraatağında McKennie, Osimhen tarafından faulle durduruldu. Osimhen sarı kart gördü.

12' Gabriel Sara'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe inen topu savunma uzaklaştırdı.

11' OSIMHEN ÇOK YAKLAŞTI! Jakobs ceza sahasına dopru uzun bir top yolladı. Abdülkerim kafayla topu ceza sahasının hafif sol çaprazında olan Osimhen'e doğru indirdi. Osimhen vuruşunu yaptı, Perin topu kornere çeldi.

10' Juventus yine etkili geldi. Kenan'ın ceza sahasının sağına doğru gönderdiği uzun topu kontrol eden Conceiçao sol ayağıyla kale alanına doğru topu havalandırdı. Koopmeiners yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı ancak isabet bulamadı.

8' Osimhen ile Gatti arasında bir gerginlik yaşanıyor. Osimhen, güçlükle sakinleştirdi. Hakem Pinheiro iki oyuncuyu da uyardı.

6' Juventus'ta Thuram, Sallai'den sıyrılıp son çizgiye indikten sonra merkeze doğru yerden pasını gönderdi. Lemina bu topu taca gönderdi.

4' GOLE ÇOK YAKLAŞTILAR! Sol kanattan gelişen Juventus atağında son çizgiye inen Kenan'ın ortasında müsait pozisyonda olan Gatti yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı. Top üstten auta çıktı.

3' ÇOK NET KAÇIRDIK! Köşe vuruşunda Barış Alper'in kale alanının önüne yaptığı ortada Davinson kafayı vurdu. Kaleci Perin sağına doğru uzanarak topun sahibi oldu.

2' Sağ kanattan son çizgiye inen Barış Alper'in topuna McKennie ayak koydu. Top kornere çıktı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar dileriz.