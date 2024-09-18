Osimhen'le Minik Mert'in Heyecanı

Spor

Osimhen'in elinden tutarak sahaya çıktığı ilk Galatasaraylı minik DHA'ya duygularını anlattı

-Osimhen ile seremoniye katılan Mert: Tekrar karşılaşırsak maskesini isteyeceğim

Süper Lig'in 5'inci haftasında Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Victor Osimhen ilk maçına çıktı. Karşılaşma öncesi yıldız futbolunun elinden tutarak seremoniye katılan Bursa'nın Nilüfer ilçesinde oturan Şükrüye ve Mustafa Burak Barut çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Mert Sabri Barut (7), yaşadıklarını DHA muhabirine anlattı. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Galatasaray taraftarı Mert Sabri Barut, "Osimhen'in sahaya çıkarken elini tutan ilk çocuk benmişim. Çok mutlu oldum. Sahaya çıkarken yüzünde maskesi yoktu. Olsa, 'Abi maskeni bana hediye edebilir misin' derdim.

Briç'e kadın eli değdi Avrupa ve Dünyada dereceler geldi

Yasemin Merçil: Kadınlarda 2 tane Dünya 2'nciliğimiz oldu

'Galata Kulesi'ndeki İngiliz askerlerinin oynadığı bir oyun olarak başlayan Briç tüm dünyada günde 200 bin kişi tarafından oynanıyor'

'İstanbul ve Türkiye açısından Briç, tarihsel olarak bakıldığında da farklı bir boyutta ve yerde'

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Türk voleybolunda aday ve adayların olmasını arzu ediyoruz

'Sakatlıksız, fair-play çerçevesinde bir sezon diliyorum'

SÜPER LİG ERTELEME MAÇI

20.00 Samsunspor-Başakşehir

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılarda Eyüpspor maçının hazırlıkları sürecek.

20.00 Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague ön eleme turu ilk maçında Basket Landes'i konuk edecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, derbinin çalışmalarına devam edecek.

- Fenerbahçeli eski yöneticilerden Gürsel Aydın'ın annesi Hasibe Aydın son yolculuğuna uğurlanacak. (Esenyurt Esenkent Camii - Öğle namazı)

12.00 Kiğılı ile sponsorluk Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenecek.

GALATASARAY

14.00 Divan Kurulu Eylül ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.

TRABZONSPOR

13.00 Eski Başkanı ve Divan Başkanı Mustafa Şamil Ekinci'nin cenazesi, öğle namazını müteakip İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu'daki aile kabristanlığına defnedilecek.

ANKARAGÜCÜ

14.30 Başkent ekibinde yeni teknik direktör Kenan Koçak için Eryaman Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek.

RİZESPOR

11.40 Çaykur Rizespor'un yeni transferi Vaclav Jurecka basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

12.00 Karadeniz ekibi, yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

19.45 Bologna (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

19.45 Sparta Prag (Çekya) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Celtic (İskoçya) - Slovan Bratislava (Slovakya)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Inter Milan (İtalya)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Girona (İspanya)

ATLETİZM

10.00 Türkiye Atletizm Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Adayı olan Zeki Öztürk, basın toplantısı düzenleyecek. (ANKARA)

BOKS

11.00 Türkiye Boks Federasyonu Başkan adayı Suat Hekimoğlu, basın toplantısında konuşacak. (ANKARA)

BASKETBOL

14.30 Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi basınla bir araya gelecek. (Nesibe Aydın Okulları Gölbaşı Kampüsü - ANKARA)