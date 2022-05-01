Trabzonspor'un şampiyonluğu Başkentte coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'un şampiyonluğu Başkentte coşkuyla kutlandı

01.05.2022 00:57
Trabzonspor'un şampiyonluğu Başkentte coşkuyla kutlandı

Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Başkentte meydanları dolduran binlerce taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Başkentte meydanları dolduran binlerce taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 38 yıl aranın ardından şampiyonluk hasretine son vererek mutlu sona ulaştı. Ankara'da meydanlara akın eden binlerce bordo-mavili taraftar ise şampiyonluklarını doyasıya kutladı. Başkentin simge noktalarından olan Güvenpark'a akın eden Trabzonspor taraftarları renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. Ellerindeki meşale ve bayraklarla Başkenti bordo-mavi renklere boyayan taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla da coşkuyu en üst seviyeye taşıdı. Kemençe eşliğinde horon tepen Trabzonsporlular şampiyonluğun tadını doyasıya çıkardı.

"Burası da Trabzon'u aratmıyor"

Şampiyonluktan ötürü çok mutlu olduğunu kaydeden taraftarlardan Ayşe Altınok, "Normalde Trabzon'da yaşıyorum. Her maçı da izledik. Burada çok güzel bir atmosfer var. Çok mutluyum. Abdullah Avcı'ya Bakasetas'ı ve bütün oyuncuları çok seviyorum. Eminim ki Trabzon'da çok büyük kutlamalar var ama burası da Trabzon'u aratmıyor" ifadelerini kullandı.

Bir diğer tarfatar Osman Özkurtlu ise, "Bugün hakkımızla söke söke şampiyon olduk. Biz her zaman helal puanımızı aldık. Şampiyon olduk. Mutluyuz ve gururluyuz" şeklinde konuştu.

Trabzonsporlu olmaktan guru duyduğunu belirten Mithat Çavdar da, "Trabzonluların ve Trabzonluların en büyük günü. Tüm Trabzon taraftarlarına armağan olsun. Ben Çankırlıyım. En büyük Trabzon" dedi. - ANKARA

Trabzonspor'un şampiyonluğu Başkentte coşkuyla kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu Başkentte coşkuyla kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu Başkentte coşkuyla kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu Başkentte coşkuyla kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu Başkentte coşkuyla kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu Başkentte coşkuyla kutlandı

YORUMLAR
500
Binlerce Trabzonsporlu taraftar Atatürk Alanı'nı doldurdu Binlerce Trabzonsporlu taraftar Atatürk Alanı'nı doldurdu Antalyaspor, yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor Antalyaspor, yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Trabzon, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un şampiyonluğu Başkentte coşkuyla kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
00:51 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev'de Zelenski'le görüştü
00:50 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında bir taraftar, Berat Özdemir'in şortunu indirdi
00:35 Antalyaspor, Trabzonspor maçından sonra açıkladı: Futbolcularımızı dövdüler
00:21 İmamoğlu'nun, Trabzonspor için paylaştığı tebrik görselindeki detay gündem oldu
00:14 Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutlayan Trabzonluları taşladı
00:05 Canlı yayında Abdullah Avcı ve muhabir ne yapacağını şaşırdı!
23:42 Hadise ve Mehmet Dinçerler, davetlileri görüntü almamaları için tek tek uyarmışlar
23:29 Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi!
23:27 Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 01:06:33. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un şampiyonluğu Başkentte coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement