Başkan Özyiğit: "Zor Zamanlarda Halkımızı Asla Yalnız Bırakmadık ve Büyük Bir Mali Disiplinle Çalıştık. Yenişehir Belediyesi Borçsuz Bir Belediyedir"

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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) meclis toplantısına katılan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Pandemiye ve uzun süren enflasyonist ortama rağmen hiçbir bahane üretmeden hizmet ettik. İki BETEM, Atık Ayrıştırma ve Toplama Tesisi, Balık Pazarı ve Kültür Kompleksi inşa ettik, erkek öğrenci yurdu ve misafirhanemizin yapımını tamamladık ve hizmete açtık. Zor zamanlarda halkımızı asla yalnız bırakmadık ve büyük bir mali disiplinle çalıştık. Yenişehir Belediyesi borçsuz bir belediyedir" diye konuştu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın ocak ayı meclis toplantısına katılan Başkan Özyiğit, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ve MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'a davetleri dolayısıyla teşekkür etti. Toplantıda söz alan Özyiğit, eğitim ve sağlıklı bir çevre konusunda Türkiye'de ilklere imza attıklarını söyledi.

Eğitimde örnek gösterilen projeleri hakkında konuşan Özyiğit, şunları kaydetti:

"YENİŞEHİR AKADEMİ'Yİ KURDUK"

"Erken Çocukluk Gelişimi projemiz kapsamında İlk olarak Yenişehir Akademi'yi kurduk. Burada çocuklarımızın gelişimine yönelik eğitimler sunuyoruz. 0-3 yaş erken çocukluk eğitimi dışında, gelişimsel değerlendirme uygulamaları yapıyoruz. 2 bin 700'ün üzerinde çocuğumuz bu değerlendirmelere tabi tutuldu. Çocuğun gelişiminde eğer bir aksaklık varsa ya da yaşıtlarından ileride ise o çocuğumuzun özel ilgiye ihtiyacı vardır. Bunları ne kadar erken teşhis ederseniz o konuda da o kadar hızlı sonuç alma ve sağlıklı geri dönüş sağlama imkanınız oluyor. Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiğimiz 0-3 yaş erken çocukluk eğitimlerinden sonra hemen 3-6 yaş arası çocuklarımız için iki Beceri Temelli Eğitim Merkezi'ni kurduk. Beceriyi esas alan eğitim programı uyguluyoruz. Erken Çocukluk Eğitimi projemiz, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ve Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ortaklığıyla uluslararası kongreye davet edildik. Kongrede anlattığımız projemiz büyük bir takdir topladı. UNICEF Türkiye Ofisi Direktörü, projeyi yerinde incelemek istediklerini ifade etti. UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 4'ü yurt dışı toplam 17 üniversitenin katıldığı kongrede Yenişehir Belediyesi davet edilen tek yerel yönetim birimi olarak sunum yaptı.

"PROJEMİZ ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLDİ"

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen bir eğitim programında projemiz örnek olarak gösterildi ve davet edilerek projemizi anlattık. 200 kadar belediyeye projemizi aktarma şansımız oldu. Dünyadaki en büyük eğitim araştırmacılar derneği AERA'dan Araştırma Büyük Ödülü ve geliştirdiği projelerle Jacobs Vakfı'ndan 2018 Sosyal Girişimcilik Ödülü alan New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin, İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı'nda yine projemizi örnek gösterdi. Türkiye'de yerel yönetimlerin çocuğa dair çalışmalar yaptığına ama bu işin sonunda bir çocuk maması ve çocuk bezinden öteye geçmediğini ve bilimsel temellere dayalı olarak sadece Yenişehir Belediyesi'nin bir proje gerçekleştirdiğini ifade etti. Mersin'e gelen dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a projemizi anlattık, kendileri de bu projenin çok kıymetli olduğunu ve Türkiye'ye yayılması gerektiğini söyledi. 2019 yılından bu yana binlerce çocuğumuza ve aileye eğitimler verdik. Ancak bizim hedefimiz bu projenin tüm Türkiye'de yaygınlaşması. Umut ediyorum ki Türkiye'ye mal olacak, Türkiye'nin eğitim sistemine mal olacak. Anne ve baba, çocuğu ile ilgili iki unsuru düşünür: Bunlardan biri sağlık, diğeri eğitimdir. Aslında bizim yaptığımız iş de farklı bir şey değil. Yenişehir'i büyük bir aile olarak görüyoruz. Yenişehir'de yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını korumaya ve en iyi şekilde eğitimlerini sağlamaya gayret ediyoruz. Eğitim ve sağlıklı bir çevre bizim için çok önemli, bu alanlarda Türkiye'de ilklere imza attık."

"BAŞKANLAR SÖZLEŞMESİ'NE İMZA ATTIK"

Başkanlar Sözleşmesi'ne imza attıklarını dile getiren Başkan Özyiğit, "Göreve gelir gelmez 2019 yılında doğa dostu politikaları destekleyen İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzalayan Türkiye'nin 19. ilçe belediyesi olduk. Biz attığımız her imzada samimiyiz, bu imzayı da attıktan hemen sonra gereğini yapma noktasında ARGE Müdürlüğü'müzü kurduk ve çalışmalarımızı devam ettirdik" dedi.

Yenişehir'in 2050 yılı karbon nötr emisyon eylemlerini hazırladıklarını ve kentin dijital ikizini oluşturduklarını kaydeden Başkan Özyiğit, şunları dile getirdi:

"YENİŞEHİR SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE İKLİM EYLEM PLANI'MIZI HAZIRLADIK"

"Yenişehir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'mızı hazırladık. Plan kapsamında 2050 yılı karbon nötr emisyon eylemlerini hazırlayan Türkiye'nin ilk ilçe belediyesi olduk. Ayrıca Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı'nda iklim farkındalık anketine yer veren ilk ilçe belediyesi olduk. Plan kapsamında 2050 yılında sıfır emisyona ulaşma hedefimizi koyduk. Stratejilerimizi belirledik, planımızı yaptık. Yenişehir Belediyesi olarak Akıllı Şehirler Stratejik Plan 2030'u hazırladık. ve bir kentin akılla yönetilmesinin temel unsurları bu planda yer aldı. ve bu stratejik planımız doğrultusunda da kentimizi yönetiyoruz. Yani burada şehrin kabiliyetleri değerlendiriliyor. Ulaşım konusunda olsun, alt yapı konusunda olsun kenti daha yaşanabilir bir hale getirecek altyapıyı oluşturmuş olduk. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan ve bir kentin akıllı şehir kabiliyetleri değerlendirilerek olgunluk seviyesinin tespit edildiği Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli'ne katılan ilk ilçe belediyesi olduk. Yenişehir, modelde 81 il arasında en akıllı 13'üncü şehir oldu. Kentimizin dijital ikizini oluşturduk. Dijital ikizde amacımız şu: dijital ikizde Yenişehir'in gerçek işleyişi, altyapı ve kaynaklarını değerlendirerek burada simülasyonlar yapma şansına sahibiz. Yani bir yere yapacağımız bir binanın güneşten faydalanma oranını dijital olarak ölçme şansına sahip olacağız. ve bir binanın yerleşiminden, ağacın dikilmesine kadar bütün süreçleri bu dijital ortamda simüle etme şansına sahibiz. Dolayısıyla rüzgar akışı, taşkın, görünebilirlik ve güneşlenme sürelerini ölçerek bilimsel temellere dayalı bir oluşumu gerçekleştirebileceğiz."

Atık Toplama ve Ayrıştırma Merkezi inşa ettiklerini ve Yenişehir Çevreci Halk Kart'ı hayata geçirdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Özyiğit, şunları belirtti:

"YENİŞEHİR ÇEVRECİ HALK KART'I HAYATA GEÇİRDİK"

"Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik Sertifikası'na uygun Mersin'deki ilk yeşil binayı inşa ettik. Kentimizde yeşil bina yapımını teşvik ettik. Yeşil bina dediğimiz çevreyle uyumlu, karbon emisyonu düşük, izolasyonu yüksek, yeşiliyle yarattığı emisyonu ortadan kaldırma yeteneği olan binalardır. Yine Yenişehir Çevreci Halk Kart'ı hayata geçirdik. Çevre odaklı olarak oluşturduğumuz bir proje. Atıkların evde ayrıştırılarak biriktirilmesi ve daha sonra toplanarak, vatandaşa buradan bir ekonomi sağlanması üzerine tasarlandı. Atık Toplama ve Ayrıştırma Merkezi'mizi kurduk. Atık yağları topluyoruz, hem çevreyi koruyoruz hem de kentimize bir kazanç sağlıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan ve kentte yaşayan vatandaşların fiziki, çevresel ve psikolojik refahını geliştirmeyi amaçlayan, Türkiye'nin de dahil olduğu Sağlıklı Kentler Birliğine üye olduk. 32 mahallenin tamamında Kent Sağlığı Araştırması yürüttük ve 8 farklı ana başlık altında Yenişehir'in Kent Sağlık Profili'ni hazırladık."

Deprem sürecinde 50 bin depremzedeye ve pandemi süreci dahil 48 bin Yenişehirliye sosyal desteklerde bulunduklarına işaret eden Başkan Özyiğit, şunları söyledi:

"48 BİN YENİŞEHİRLİ VATANDAŞIMIZA DESTEKLER SAĞLADIK"

"Klasik belediyecilik hizmetlerini bir proje olarak görmüyoruz ama özellikle eğitimli bir toplum oluşturma ve halkın sağlıklı bir kentte yaşamalarını sağlama noktasında büyük bir özveri ve gayret içerindeyiz. ve çalışmalarımızı bilimsel temele dayalı olarak yapıyoruz. Geçirdiğimiz beş yılın içerisinde iki buçuk yıllık bir pandemi dönemi, ondan sonra bir deprem felaketi yaşadık. Deprem sonrasında kentimize gelen çok sayıda depremzedeyi misafir ettik. 50 bin depremzedeye gıda, giysi ve temel ihtiyaç malzemesi desteği verdik. Yardım demek istemiyorum çünkü onların 5 Şubat'ta her şeyi vardı. Tekrardan büyük felakette kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle bir felaketi bir daha yaşamamayı diliyoruz. 48 bin Yenişehirli vatandaşımıza pandemi dönemi dahil gıdadan, giysiye, bebek mamasından, hijyen malzemesine kadar destekler sağladık."

Spor, kültür ve sanat alanında başlıca çalışmalardan da söz eden Başkan Özyiğit, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"MERSİN'DE İLK KEZ 2019 YILINDA BİR TRİATLON YARIŞI DÜZENLEDİK"

"Sportif anlamda çok önemli işler başardık. Mersin'de ilk kez 2019 yılında bir triatlon yarışı düzenledik. Bugün geldiğimiz noktada 2 yıl üst üste Avrupa Triatlon Kupası'na ev sahipliği yapan ve Nisan ayında ise Dünya Paratriatlon Kupası'na ev sahipliği yapacak bir ilçe belediyesi haline geldik. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kadın basketbol takımımızla Avrupa'nın en büyük kupasında ikinci olduk. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak, bunu başaran ilk Anadolu takımı olduk. Voleybol Festivali düzenledik, kentimize 5 bin 500 sporcu geldi. Hem Mersin'in hem de Yenişehir'in tanıtımı açısından çok kıymetli işler olduğuna inanıyorum. Kültür ve sanata önem vereceğimizi söylemiştik, belli bir alt yapımız zaten vardı. ve biz bu altyapımızın içini doldurmak suretiyle yani niteliksel manada katkı ve gelişim sağlayarak festivalleri gerçekleştirdik. Şu anda devam eden ara tatil nedeniyle Çocuk Oyunları Festivalimiz var. Yüzlerce çocuğumuz her gün salonları doldurarak, bu festivale katılıyor. Kasım ayında Yenişehir Komedi Oyunları Festivali'ni gerçekleştirdik. Tiyatro oyunlarını 8 günde 13 bin izleyici ile buluşturduk. Kurduğumuz Yenişehir Kişisel Gelişim Merkezi'mizde bugüne kadar 7'den 77'ye 6 bin 500 hemşehrimize sanat eğitimleri verdik. Mahallelerimize gezici sinema ve tiyatro oyunlarını taşıdık."

Doğal afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmak için çalıştıklarını da kaydeden Özyiğit, şöyle devam etti:

"AFET RİSKİ ALTINDA DÖNÜŞTÜRÜLECEK BİNALARIN UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYON ÇALIŞMASI'NI HAZIRLADIK"

"Deprem gibi felaketler olduktan sonra herkes çok önemli sözler söyler ama bir süre sonra hepsi unutulur. Yıllar önce yaşanan Gölcük ve Düzce depremlerinde olduğu gibi tedbirler hep konuşulur ama bugüne geldiğimizde siyasilerin vaatleri arasında en önemlileri arasında 'Depreme dayanıklı evler yapacağız, kentsel dönüşümler yapacağız' sözlerini duyuyoruz. Aradan geçen 20 yılda bir şey yapılamadı. Bir yıl önce bir deprem felaketi yaşadık. Bu deprem felaketinden sonra çalışma arkadaşlarıma şunu söyledim: 'Hiçbir biçimde unutmayacağız' dedim. Çünkü kentimiz üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak gözükse de risk her zaman vardır. İnşaat, jeoloji ve jeofizik mühendislerinden oluşan Zemin ve Temel Etüt Ekibimizi genişleterek, kentimizde yapılan binaların zemin etütleri ile ilgili denetimlerimizi sürdürüyoruz. Yenişehir'imizdeki mevcut yapıların incelenmesi ve riskli yapıların tespit edilmesi amacıyla Hızlı Tarama Ekibimizi kurduk. 60 kişiden oluşan Acil Durum Arama ve Kurtarma ekibimizi kurduk. Ekibimiz eğitimli ve tam donanımlı olarak acil durumlarda arama-kurtarma çalışmalarında görev yapacak. Ekip bünyesinde teknik personellerin yanı sıra psikolojik destek vermesi amacı ile alanlarında uzman sosyolog ve psikologlara da yer verdik. Afet Riski Altında Dönüştürülecek Binaların Uygulama İmar Planı Revizyon Çalışması'nı hazırladık. GMK Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı arasında kalan yerleşim alanında afet risklerine hazırlık kapsamında yerinde dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasının teşvik edilmesi, imar planlama çalışmalarının da bu kapsamda uygulanabilir şekilde düzenlenmesini hedefliyoruz. İmar planı önerimiz Pirireis, Palmiye, Gazi, İnönü, Dumlupınar, Barbaros, Eğriçam ve Akkent mahallelerini kapsıyor."

Belediye hizmet alanlarının çok büyük bir sorun teşkil ettiğini ancak büyük oranda bu sorunu çözdüklerine dikkat çeken Başkan Özyiğit, şunları aktardı:

"BELEDİYE HİZMET ALANLARI YENİŞEHİR BELEDİYEMİZİN ÇOK BÜYÜK BİR SORUNUYDU"

"Uzun yıllar sürüncemede kalan 11000 ölçekli 1., 2. ve 3. Etaplar ile Müftü Vadisi ve otoyolun üst kısmının imar planlarını tamamladık. Yapılan bu planlar doğrultusunda 13. Cadde'nin devamı olan ve Mersin Üniversitesi'nin güneyinden geçen yolun imar uygulaması tamamlanarak, yolun mülkiyet sorunu üniversite kavşağına kadar çözüldü. Bu yolun açılma çalışmasına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından başlandı. Üniversite kavşağından Kaleköyü'ne giden yolun da imar uygulaması belediyemizce tamamlanarak, onay için MBB'ye gönderildi. Yeni açılan 17. Cadde'nin devamı olan Müftü Vadisi imar planları doğrultusunda imar uygulaması çalışmalarına başladık. Bu yolun Akbelen Bulvarı'na oradan da otoyola ve Şehir Hastanesi'ne bağlantısı sağlanacak. Bununla birlikte GMK Bulvarı, Okan Merzeci Bulvarı ve Ali Kaya Mutlu Bulvarı'nın trafik yoğunluğu azalacaktır. 17. Cadde sayesinde Üniversite Hastanesi ile Şehir Hastanesi'nin bağlantısı sağlanacaktır. Belediye hizmet alanları Yenişehir Belediyemizin çok büyük bir sorunuydu. Bu sorunu Revize İmar Planları yapılırken belli oranda çözdük. Yenişehir Belediyesi sınırlarındaki 106 hektarlık belediye hizmet alanı kamburundan kurtulduk. Önemli bir mesafe aldık. Yıl içerisinde bu sorunu sıfırlamış olacağız yani Yenişehir Belediyesinin bir kamulaştırmasız el atma meselesi, belediye hizmet alanlarıyla alakalı meselesi ortadan kalkacak."

Büyük bir mali disiplinle çalıştıklarını belirten Özyiğit, sözlerini şöyle tamamladı:

"YENİŞEHİR BELEDİYESİ BORÇSUZ BİR BELEDİYEDİR"

"Pandemiye ve uzun süren enflasyonist ortama rağmen hiçbir bahane üretmeden hizmet ettik. 2 BETEM, Atık Ayrıştırma ve Toplama Tesisi, Balık Pazarı ve Kültür Kompleksi inşa ettik, erkek öğrenci yurdu ve misafirhanemizin yapımını tamamladık ve hizmete açtık. Zor zamanlarda halkımızı asla yalnız bırakmadık ve büyük bir mali disiplinle çalıştık. Yenişehir Belediyesi borçsuz bir belediyedir. Yaptığımız binaları bakanlıklara devretmek gibi bir anlayış içerisinde değiliz. Sorumluluk alıyoruz, personel çalıştırıyoruz. BETEM'lerde, öğrenci yurdumuzda, misafirhanemizde ve diğer tesislerimizde vatandaşlarımız çalışıyor. 550'nin üzerinde hemşehrimize istihdam sağladık. Tekrar söylüyorum, Yenişehir Belediyesi borçsuz bir belediyedir. Borçsuz olduğu ve mali durumu iyi olduğu için Güneş Enerjisi Projesi için 1 milyon 200 bin dolarlık bir krediyi Dünya Bankası'ndan tedarik edecek bir sözleşmeye 15 Şubat'ta imza atacağız. Bu krediye kabul edildik. Kabul edilmemizin temelinde de borcu olmayan bir belediye olmamızdır. Hizmet binalarımızın enerjisini bu proje ile güneşten elde edeceğiz ve bu kredi 5 yıl içerisinde kendini amorti edecek. Aslı astarı olmayan haksız eleştiriler yapıldı. İşte 'Çok personel çalıştırıyormuşuz', evet biz personeli çalıştırıyoruz çünkü göreve geldiğimizde mevcut personel çok fazla mesai kullanıyordu. Yeni personellerle ekmeği paylaştık. Yani birçok işsiz insan varken, siz bir insanı gece gündüz çalıştırmamalısınız. Mevcut personel normal mesaisini yaptı işe aldığımız personel de normal mesaisini yaptı, böylelikle personel istihdamı artışı sağlamış olduk. Göreve geldiğimizde 570 gün alacağı olan ve emekliliği gelen çok sayıda personelimiz vardı. Emekli olan personele 50 milyon TL civarında tazminat ödedik. 19 yıl hiç izin kullanmamış personel vardı. Ortalama 400 güne yakın izin alacağı olan personel vardı. Arkadaşlarımızı izne gönderip yavaş yavaş izinlerini erittik. Bir dengeye oturttuk. 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla kasamızda 58 milyon 247 bin TL nakit bulunuyor. Göreve geldiğimizde kredi kullandık, faizler düşüktü, hizmet ürettik ve kredi borçlarımızı ödedik. Kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."