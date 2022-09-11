Tapu ve KDV masrafı olmadan 40 ilde 499 arsa online olarak açık artırmayla satışa çıkarılacak - Son Dakika
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Tapu ve KDV masrafı olmadan 40 ilde 499 arsa online olarak açık artırmayla satışa çıkarılacak

11.09.2022 11:29

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da bulunduğu 40 ilde 499 muhtelif nitelikte arsayı online olarak açık artırma ile satışa çıkaracak. Tapu ve KDV masrafından muaf olarak satılacak olan bazı arsalar drone ile havadan görüntülendi. Açık artırmalar 21-22 Eylül 2022 saat 10.30'da yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 40 ilde 499 arsa online olarak ve açık artırma ile satışa sunulacak. Bakanlık, bu şekilde vatandaşa hem yatırım fırsatı hem de kendi konutunu inşa etme imkanı sunuyor. Ödemede ise yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vade, KDV'den ve tapu harcından muaf olunacak. Açık artırmalar 21-22 Eylül 2022 saat 10.30'da yapılacak.

TAPU VE KDV MASRAFINDAN MUAF

Arsalar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla satışa sunulurken, tapu ve KDV masrafından muaf olması da yatırımcıya kolaylık sağlıyor. Yatırım için sunulan arsalar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor. Öte yandan İstanbul'da satışa çıkacak bazı arsalar drone ile havadan görüntülendi.

40 ilde 499 arsa online olarak açık artırmayla satışa sunulacak! Tapu ve KDV masrafı yok

"VATANDAŞLARIMIZ BU FIRSATI KAÇIRMAMALI"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan bir gayrimenkul danışmanı, "Güzel bir fırsat vatandaşın bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Uzun zamandır ülkemizde konut arzında eksiklik ve sorun vardı. Vatandaşlar da kendi arsalarında inşaat yapma fırsatı bulacak. Özellikle yüzde 25 peşinatla yıllık yüzde 9 farkla 24 ay vadeli şekilde veriyor. Tapu harcı yok. KDV'den muaf kesinlikle avantajlı gözüküyor. Bütün yatırımcılar bunu takip edecektir. Özellikle evi olmayan, ev yapacaklar bu fırsatı değerlendirebilirler. Toplam 40 şehirde uygulanıyor. Ankara'da 400 bin Türk Lirasından başlıyor. Her şehrin rayicine göre rakamlar değişiyor. Özellikle yıllık artış yüzde 9 bu çok önemli enflasyonun yüzde 80'lerde olduğu bir zamanda yıllık yüzde 9 artışla arsa almak ve 24 ay taksitle almak KDV'den ve tapu harcından muaf olması buna çok fazla ilgi olacaktır. Vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmamalı. Bu zamanda kolay bir ev yapma veya ev alma şansı. Bizde yatırımcılar olarak değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, İstanbul, Eylül, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tapu ve KDV masrafı olmadan 40 ilde 499 arsa online olarak açık artırmayla satışa çıkarılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tapu ve KDV masrafı olmadan 40 ilde 499 arsa online olarak açık artırmayla satışa çıkarılacak - Son Dakika
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